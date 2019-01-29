Кировчанин изобрел приспособление, которое поможет бороться со льдом на реках

Корреспондент «Комсомольской правды» пообщался с кировским изобретателем Анатолием Некрасовым. Пенсионер всю жизнь занимался инновационными разаработками, но зачастую сталкивался с непониманием со стороны «вышестоящих органов».

ЛЬДОДРОБИЛКА-ПОПЛАВОК И «ГОРЫНЫЧ»

Весной прошлого года Анатолий Федорович увидел по телевизору, как некоторые поселки, стоящие на берегу рек Якутии, страдают от наводнений. Весной во время «пробуждения» водоемов некоторые большие льдины не раскалываются на части. Некоторые из них встают на ребро, упираются в дно реки и перекрывают русло. Из-за таких льдин образуется естественный затор: льдины наслаиваются друг на друга и река выходит из берегов. Если вовремя не расчистить такую «пробку», то близлежащие населенные пункты может затопить.

- До сих пор перед глазами картина: старушка сидит на чердаке своего дома, - вспоминает изобретатель. - В одной руке у нее кошка, в другой - собачка. Женщина ничего не может сделать, только смотрит, как вода подступает к чердачному окну.

Мужчина захотел помочь жителям далекого региона и написал главе Якутии письмо. Мол, есть у него одно приспособление, которое уже опробовано, надо только вертолет.

Речь идет о льдодробилке-поплавке. Это устройство состоит из двух основных частей: ударник (металлическая наковальня) и «бочка» (выступает в роли поплавка). Свое изобретение Анатолий Федорович уже протестировал. Он договорился со спасателями и водителем крана. Испытание происходило на одном из водоемов. Дробилку подняли на лебедке и бухнули прямо на лед. Приспособление пробило дыру, ушло под воду, а потом «вынырнуло» за счет давления воздуха в полой части изобретения.

По замыслу изобретателя, дробилка должна разбивать крупные льдины на мелкие фракции, что позволило бы избежать заторов на реках. Для того, чтобы пустить «инновацию» в ход, нужен вертолет с лебедкой. С него можно было бы скидывать дробилку в любой части реки. К сожалению, за неимением вертолета изобретатель не может опробовать устройство в реальной жизни.

Другое изобретение Анатолия Некрасова помогло бы кировчанам бороться со снегом на дорогах. Мужчина называет его «Горынычем», по аналогии с известным персонажем сказок. Для того, чтобы понять, как «змей» работает, и почему он так назван, нужно глянуть на эскиз.

Для тестирования «Горыныча» не хватает только машины, которая бы смогла увезти на себе изобретение. Фото: Эскиз изобретения героя публикации

1. Печь для сжигания древесных отходов.

2. Дымосос, который «перекачивает» горячие газы из печи в дымоход.

3. Дымоход.

4 и 5. Сопло, через которое вырываются горячие газы и топят свежевыпавший снег.

По задумке, эта машина должна «превращать» снег сразу же в пар, поэтому на дорогах не будет оставаться вода, которая затем заледенеет. Пока что Анатолий Федорович только запатентовал свое изобретение и разработал пробную модель. Для тестов, хотя бы в миниатюре, ему нужен колесный трактор. Изобретатель не отчаивается и в ближайшее время хочет опробовать конструкцию.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСТВО НЕ ЗАРУБИТЬ НА КОРНЮ

Анатолию Некрасову уже 78 лет. Он родился в Кирове, здесь же получил начальное образование, в старших классах ходил на занятия в вечернюю школу. Учился в «мореходке» (мореходное училище в Мурманске). Выходил в море на рыболовном траулере. Потом его потянуло с моря в небо. Он поступил аспирантом в Куйбышевский авиационный институт.

Позднее мужчину потянуло на родину. Он вернулся в Киров. Здесь он какое-то время работал механиком в разных организациях и инженером на ТЭЦ. Вся жизнь Анатолия Федоровича связана с техникой. Наверное, отсюда и тяга к усовершенствованиям. К сожалению, часто ему приходилось сталкиваться с узколобостью начальства. Из-за этого не все его усовершенствования увидели свет.

Но два случая стоит отметить особо.

- Одно время я работал заместителем главного инженера, - вспоминает изобретатель. - Начальник был на больничном, поэтому мне пришлось исполнять его обязанности. Мне позвонила директор одного кировского детского сада и сказала, что вот уже который год дети мерзнут из-за чуть теплых батарей.

Ежегодно руководство учреждения жаловалось, но им только отвечали - утепляйтесь. А что утеплять, если щели в окнах и без того уже не раз «протыканы»? Инженер пришел лично с проверкой, залез под здание и ужаснулся: система отопления была устроена так, что «затягивала» воздух в себя. Это приводило к тому, что батареи плохо грели, а дети и воспитатели замерзали. Рабочие исправили «инженерное чудо» за неделю.

Мужчина рассказал об этом происшествии с легкой грустью: ведь никто за годы существования проблемы не удосужился спуститься в подвал и полчаса подумать над этой нехитрой, как оказалось, проблемой.

А вот после другого инцидента изобретатель и вовсе отказался от мысли проявлять инициативу. Когда это случилось он работал на ТЭЦ. Зимой топливо (в частности, уголь) поступали в печи вперемешку со снегом, что снижало тепловыделение. Анатолий Некрасов предложил главному инженеру способ, который помогал бы избежать этого. На что начальник спросил: «А мне с этого какая выгода?».

Изобретатель с сожалением говорит о том, что многие хорошие инициативы в нашей стране рубят на корню. Так и проходится молодым и талантливым кадрам творить «на общих основаниях» - то бишь без поддержки государства.