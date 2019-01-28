Кировский психолог системы УФСИН: «Я вечный ученик»

Алла Ласкорийчук - психолог. Но психолог непростой. Ее профессия подразумевает работу с теми, кто охраняет режимные объекты: колонии, тюрьмы, СИЗО. А также и работу с самими осужденными. Работа требует внимания, умения услышать человека, который ежедневно сталкивается с людьми, преступившими закон и отбывающими за это наказание. И всю тяжесть этой работы и душевного состояния психологу приходится разбирать по полочкам и подсказывать решения.

НАЧИНАЛА С ВЯТЛАГА

Вятский исправительно-трудовой лагерь (Вятлаг) - один из крупнейших исправительно-трудовых лагерей в системе ГУЛАГ, К-231. Существовал с 5 февраля 1938 до 1990-х годов. Подчинялся непосредственно Главному управлению лагерей лесной промышленности (ГУЛЛП) НКВД СССР, позже МВД СССР. Располагался в Верхнекамском районе Кировской области (частично в Коми-Пермяцком национальном округе и Коми АССР), в 371 километре от областного центра, города Кирова. В среднем, в учреждении содержалось по 15-20 тысяч заключенных. Площадь составляла примерно 12 тысяч квадратных километров. К концу существования насчитывало 38 лагерных пунктов. В основном осужденные занимались лесозаготовкой. Лагерь отличался сложными условиями проживания, так как находился в болотистой местности с высокой влажностью (в среднем - 80%). Лагерный центр - поселок Лесной.

Именно это учреждение и стало новым местом службы на долгие годы для майора внутренней службы, начальника психологической лаборатории ИК-25 УФСИН России по Кировской области Аллы Ласкорийчук.

Алла Юрьевна родилась в городе Рязани, там же с отличием окончила школу и в 1992 году поступила в Рязанскую высшую школу МВД РФ (в настоящее время Академия ФСИН России). Это был первый набор абитуриентов после школьной скамьи. Но выбор ее был неслучайным. Еще будучи школьницей, она два года посещала юридический кружок при академии. Все было настолько интересно, что после окончания школы, семнадцатилетней девчонкой она твердо решила стать сотрудником УИС. Без труда сдала вступительные экзамены и поступила в вуз, который стал ее домом на четыре года. Вступительные экзамены и курс молодого бойца проходили в загородном учебном центре поселка Сельцы Рязанской области. Там впервые примерила форму сотрудника, которая

значительно отличалась от настоящей (за период службы она сменила три вида форменной одежды). Особенно ей запомнились кирзовые (яловые) сапоги, которые выдали всем курсантам, и надлежало их носить с портянками. Нынешние курсанты вряд ли имеют представление об этой части гардероба. Неумело намотанные, они натирали ноги в кровь. Там же впервые познакомилась с оружием и подружилась с ним навсегда. Она и по сей день стреляет с одной руки и на «отлично»! А когда ее спрашивают, кто научил так стрелять, с гордостью отвечает: «Академия - Рязань!»

Взвод был дружный, да и весь курс, который состоял из 12 взводов, был как одна семья. Со многими однокурсниками общение не прекращается и по сей день. За время учебы были и совместные наряды в столовой, когда до ночи мыли посуду за всеми курсантами, и практика взводом в городе Пензе (в 90-е годы учреждение ЯК-7), когда прекрасную половину взвода поселили на время практики в кабинете СИЗО, поставив там кровати. Курсантские годы были сложные, но интересные и счастливые. Именно в стенах вуза она встретила своего будущего мужа (начальник ИК-20 УФСИН России по Кировской области Василий Ласкорийчук). Так они и идут вместе по жизни и по службе более 26 лет.

ИЗ РЯЗАНИ В КИРОВ

В 1996 году был дефицит кадров, поэтому выпуск был ускоренный: уже в марте по распределению вместе с мужем она отправилась в далекую от Рязани Кировскую область. Дорога к новому месту жительства и службы показалась ей бесконечной, в окнах вагона картина не менялась - лес, лес, лес. Первым местом службы стала колония особого режима, которая находилась в 12 километрах от поселка Лесного Верхнекамского района. Коллектив принял молодого сотрудника очень тепло. Однако добираться до места службы было сложно. Это сейчас практически каждый сотрудник имеет машину, в то время это был предмет роскоши. Каждый день в шесть утра она шла на местный вокзал и отправлялась на службу. Когда поезда по разным причинам не было, добиралась на попутках или шла пешком. Так же и возвращалась со службы домой. Лишь спустя несколько лет узнала, что начальник колонии, где проходила службу юная Алла, попросил сотрудника оперативного отдела отслеживать, села ли в поезд и добралась ли она до поселка. Станция находилась на краю поселка, а ходить по режимной территории было небезопасно. Привыкать к жизни в поселке после города было очень сложно. Сотрудники месяцами не получали зарплату, выдавали им продовольственный паек. Однажды им с супругом выдали две огромные плиты замороженной рыбы. Что с ней делать? Но нет худа без добра! С тех пор она замечательно и вкусно готовит из любых продуктов. Было тяжело, но она всегда чувствовала поддержку мужа. Когда в семье царит любовь и согласие, то и на службу идешь с хорошим настроением. Вскоре в семье родилась дочь Карина, сейчас студентка пятого курса Рязанского государственного медицинского университета.

В связи с удаленностью поселка и наличием большого числа исправительных учреждений, в 2000 году в учреждении была организована военно-врачебная комиссия. Алла Юрьевна была приглашена на должность эксперта-психолога, где добросовестно выполняла свои должностные обязанности до 2009 года. Организовывала она свою работу с нуля. Большую помощь в организации работы оказали ей сотрудники центра психодиагностики МВД. Она неоднократно приезжала к ним, наблюдала за проведением и организацией процесса тестирования. За это время ею был накоплен огромный опыт в области психодиагностики, изучены и применены в деятельности десятки новых диагностических программ. Со временем она начала понимать, что ей стало «тесно» на этой работе.

ГЛАВНОЕ - ЛЮДИ

Недолго думая, написала рапорт на перевод в исправительную колонию. С 2009 года и по настоящее время Алла Юрьевна возглавляет психологическую лабораторию исправительной колонии № 25. За период службы эта исправительная колония была неоднократно перепрофилирована (общий режим; учреждение для бывших сотрудников правоохранительных органов, суда и прокуратуры; строгий режим). Так что пришлось перестраивать свою работу неоднократно. Алла Юрьевна твердо убеждена, что каждая категория осужденных требует к себе определенного подхода. Что получается с осужденными строгого режима, не всегда работает с осужденными общего режима. Не зная характерных особенностей личности определенной категории осужденных, невозможно понять причин и мотивов совершенных ими преступлений. Без чего, в свою очередь, невозможно вести речь о результативном воздействии на них. Самым сложным и интересным периодом в своей службе она считает работу с осужденными, бывшими сотрудниками правоохранительных органов, суда и прокуратуры. В 2016 году в журнале «Ведомости УИС» была опубликована ее статья об особенностях работы с данной категорией осужденных. Но все же главное в любом подразделении - это люди, сотрудники учреждения и их семьи, так считает Алла Юрьевна.

На протяжении многих лет она является председателем женсовета учреждения, организатором мероприятий по патриотическому воспитанию молодых сотрудников, наставников и членов семей сотрудников. Психологической лабораторией, при поддержке и в сотрудничестве с другими отделами и службами учреждения, организуются и проводятся культурно-массовые мероприятия, направленные на сплочение коллектива, семейные конкурсы «Папа, мама, я», посещение музея Ф. Э. Дзержинского молодыми сотрудниками совместно с наставниками, сдача норм ГТО сотрудников вместе с детьми, «День ветерана УИС», выставки творчества детей сотрудников «Вот что я умею», «Моя мама лучше всех», «Служба - это…» и многие другие, всех и не перечесть.

Жизнь - это всегда движение, и если не двигаться вперед и не развиваться, то останешься позади. Работа психолога требует постоянного повышения профессионального уровня.

Шутя Алла Юрьевна говорит, что она вечный ученик. За период службы она получила второе высшее образование по специальности «Психолог. Преподаватель психологии», прошла обучение и имеет сертификаты по программе психофизиологической экспертизы, экспресс-диагностике клиента, работе в программе Psychometric Expert, системно-феноменологическому подходу в психотерапии, практике системных расстановок, ресурсной психотерапии. В 2018 году она с отличием прошла профессиональную переподготовку по курсу «Клиническая психология» в Академии ФСИН России. Имеет ведомственные награды: «За отличие в службе III степени»; «За отличие в службе II степени»; «За отличие в службе I степени»; «За усердие в службе II степени»; «Ветеран уголовно-исполнительной системы»; награждена знаком «Лучший психолог ФСИН России».

Не зная причин, невозможно понять, почему осужденные совершили преступление. Фото: Предоставлено УФСИН России по Кировской области.

СПРАВКА «КП»

Алла Юрьевна Ласкорийчук:

- с 1996 года - старший инспектор по трудовому и бытовому устройству осужденных ИТК-28 ОИТК-7 Вятского УЛИТУ;

- с 1998 года - старший психолог психологической лаборатории ИК-5 ОИК-2 Вятского УЛИУ;

- с 2000 года - эксперт-психолог центра психодиагностики ВВК ФБУ ЦМиСР УФСИН России по Кировской области;

- с 2009 года по настоящее время - начальник психологической лаборатории ФКУ ИК-25 УФСИН России по Кировской области.