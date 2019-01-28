За год 1,5 тысячи раз кировчан обманули дистанционные мошенники

28 января ежегодно отмечается Международный день защиты персональных данных. Эта дата учреждена мировым сообществом. Значение события не стоит преуменьшать - современная жизнь такова, что нам постоянно приходится оставлять информацию о себе где-либо: в магазине написали номер телефона, чтобы участвовать в акции или получить скидочную карту, сказали другу пароль от банковской карты, выложили в сеть билеты на море и не «замазали» данные паспорта. И все бы не так страшно, если бы не было людей, которые собирают такие данные и пользуются ими со злым умыслом.

Этот день призван напомнить людям, что нужно с умом «рассказывать» о себе.

ЛЮДИ УПОРНО ВЕРЯТ ОБМАНЩИКАМ

К сожалению, не все помнят об этом. Ежедневно в сводке полиции мелькают сообщения об обманутых кировчанах. Вот небольшая подборка заголовков с нашего сайта kirov.kp.ru:

- Кировчанин потерял документы и отдал деньги мошенникам за их восстановление;

- Мошенники не дремлют: через банковские карты у двух кировчан похитили 300 тысяч рублей;

- Кировчанка лишилась 70 тысяч рублей, поверив, что ее карту заблокировали;

- Мошенник под видом подруги «развел» кировчанина на 8 000 рублей;

- Кировчанин отдал 4 000 рублей мошеннику, пообещавшему вернуть потерянный паспорт;

- Кировчанка лишилась 50 тысяч рублей, пытаясь продать шубу в интернете.

И это лишь краткий список всех злоключений жителей нашего региона за две рабочие недели этого года. А ведь есть и такие, кто не обращается в полицию с заявлением: «Подумаешь, на тыщу облапошили - только лохом себя выставлю». Стесняются, не хотят выглядеть глупо или денег не жаль?

В полиции тоже хватаются за голову, когда приносят подобные заявления. Отследить мошенников труднее, чем предотвратить преступление. Вот и пытаются втолковать народу: подумайте несколько раз прежде, чем сообщать номера своей карточки, данные паспорта или еще какую-то информацию, которой смогут воспользоваться злоумышленники, в конце концов, посоветуйтесь с родственниками. Но люди упорно верят «разводилам» и несут им деньги.

В ЧЕМ ПРОБЛЕМА?

В том, что некоторые люди хотят получать легкие деньги - сразу и много - и при этом не ходить на работу. А другие не знают или не подозревают, как те некоторые могут нажиться на простых гражданах. Ведь карманники - это уже прошлое. Это они в троллейбусах ездили и сумки резали. Переловили всех - и нет теперь. А значит, в троллейбусах безопасно.

Зато есть сфера, в которой большая часть населения даже не пытается разобраться, - это современные технологии (интернет, смартфоны и иже с ними). Здесь для мошенников поле непаханое. Молодежь не объясняет ничего на доступном языке взрослым. Взрослые не стремятся ничего узнавать. Молодое поколение просто говорит старшим «не тыкай на эти ссылки», «не звони сюда», «не перечисляй деньги, если скажут, что я в аварию попал». И вроде бы действует. Но ненадолго.

Как только один канал для добычи денег исчезает, мошенники придумывают новый. И с каждым разом все становится сложнее и сложнее - невозможно постоянно держать в голове мысль, что могут попытаться обмануть. Да и человеческая природа такова, что нам хочется доверять, пусть и незнакомым людям.

Если еще лет десять назад злоумышленники использовали только технологии, то сейчас они ударились в социальную инженерию. Простым языком - это управление людьми с помощью внушения, обмана и психологического давления. Да, конечно, раньше преступники этим пользовались тоже, но сейчас проблема стала особенно ощутимой.

Некоторые ситуации напоминают тех персонажей из сказки: налетели толпой, стали хватать за руки, заговаривать, шуметь и оставили в одних трусах. Только здесь действует один человек - звонит, забалтывает, требует срочных решений, выводит на эмоции и не дает подумать. Для мошенников самое главное - не дать опомниться, получить деньги или банковские данные человека, а остальное за него доделают технологии - скроют от полиции.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В целом, исправить ситуацию сложно. Среди обманутых много пенсионеров и других людей, которые не очень разбираются в технологиях. Можно бесконечно им объяснять, где и как мошенники будут пытаться их обмануть, но редко это приводит к желаемому результату.

В полиции регулярно напоминают жителям простые правила защиты от злоумышленников.

- В принципе уберечься от мошенничеств легко, - говорят в УМВД России по Кировской области. - Любое преступление (телефонное или через интернет) становится возможным только при активном содействии со стороны потерпевшего. То есть достаточно просто не передавать деньги неизвестным лицам, не сообщать информацию о своем счете посторонним.

КАК ВЫЯВИТЬ МОШЕННИКА?

Существует несколько «индикаторов», которые покажут, что вас пытаются обмануть.

1. Обычно для перевода средств на карту достаточно номера карты и, максимум, срок ее действия. Если кто-то пытается узнать другие данные, например, три цифры с обратной стороны карты, значит этот человек пытается забрать ваши деньги;

2. Интерес к СМС-сообщению от банка с кодом. Мошенники зачастую просят его для того, чтобы списать деньги со счета попавшегося на крючок человека;

3. Зачастую обманщики вытягивают деньги при помощи социальных сетей. Они могут написать от имени знакомого или родственника и попросить о финансовой помощи. В таких случаях если хочется помочь, надо убедиться, что это на самом деле тот человек. Для этого просто необходимо позвонить ему, попросить ответить на вопрос, ответ на который знаете только вы двое. Мошенники зачастую увиливают от просьбы созвониться фразами вроде: «Не могу говорить по телефону...»

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ И БАНКОВСКУЮ КАРТУ?

1. У каждого банка есть только один официальный номер контакт-центра. Звонить в банк нужно только по нему. Его указывают на банковских картах, официальных сайтах.

2. Сотрудники банка никогда не просят сообщить полный номер карты, срок ее действия, трехзначный код с обратной стороны карты, логин и пароль от личного кабинета интернет-банка и СМС-коды.

3. Центральный банк России, прокуратура, полиция никогда не позвонят по поводу отмены мошеннических операций с карты или счета. Эти организации пишут официальные бумажные письма или приглашают для беседы в офис.

4. Банки никогда не присылают СМС-оповещения об отмене платежных операций. Клиентам могут прийти только сообщения с кодом, который позволяет подтвердить перевод денег. Его нельзя сообщать никому.

5. Зачастую мошенники представляются ассистентами, консультантами и сотрудниками банков. Любые операции со средствами лучше осуществлять самостоятельно. В случае затруднения нужно звонить в контакт-центр или идти в банк.

6. Если потеряли карту с бесконтактной оплатой, нужно срочно звонить в банк (естественно, на официальный номер) и блокировать, потому что за пару часов злоумышленники могут «накусочничать» с нее все, что было.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1540 случаев дистанционного мошенничества (через телефон, интернет, СМС) зарегистрировано в 2017 году в Кировской области;

1573 случаев дистанционного мошенничества зарегистрировано полицией в 2018 году.

Благодарим за помощь в создании материала специалистов банка «Хлынов».