2019-01-27T18:02:35+03:00
Общество

Кировчане о блокаде Ленинграда: «Бомбежки доводили до исступления!»

27 января - отмечается День воинской славы
Мария ПЕТРОВА
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Тяжелее всего блокадникам приходилось зимой. Фото: foto-history.livejournal.comТяжелее всего блокадникам приходилось зимой. Фото: foto-history.livejournal.com
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В этот день в 1944 году Ленинград полностью освободили от фашистской блокады. В нашем городе живут те самые ленинградцы, детство которых пришлось на 900 дней голода, бомбежек, издевательств врага и надежды на спасение.

375 ГРАММОВ ХЛЕБА НА ДВОИХ

Юрий Павлухин в скором времени отметит свой 90-летний юбилей. Сейчас его грудь украшают многочисленные медали и ордена. Те, которые крепятся на оливковую ленту с полоской зеленого цвета, - особые, их дают только ветеранам-блокадникам.

Юрий Андреевич стал автором книг про блокадный Ленинград Фото: ЮЛИЯ АТРОШКО

Юрий Андреевич стал автором книг про блокадный ЛенинградФото: ЮЛИЯ АТРОШКО

Юрий родился в Ленинграде, в семье бухгалтера.

- Мы жили в 36-метровой комнатке в коммуналке на 13 семей на Васильевском острове. Отца, несмотря на то, что он был «белобилетником» (то есть освобожден от воинской обязанности) все же призвали на фронт. Так, остались мы вдвоем с мамой.

В сентябре 1941 года, когда немцы осадили город, Юрию Павлухину было 11 лет. Ветеран вспоминает, что самым сложным было пережить зиму. Из довольствия им с мамой на двоих были положены 375 граммов хлеба, которые делились пополам, а затем распределялись на завтрак, обед и ужин. Хлеб был почти без муки - откуда ей взяться в оккупированном городе.

- Помню, как мама заболела и попросила подругу помыть ее. Слышу, как приятельница запричитала: «Верочка, что с тобой стало!». Я стоял у окна, потом случайно обернулся и смотрю - передо мной стоит маленькая щуплая девочка «кожа, да кости» - я ужаснулся от осознания того, что это не девчонка, а моя мама!

Тяжелее всего блокадникам приходилось зимой. Фото: foto-history.livejournal.com

Тяжелее всего блокадникам приходилось зимой. Фото: foto-history.livejournal.com

Чуть позднее мальчик узнал, что мама тогда мылась, думая, что скоро умрет, но тогда обошлось - чудом выходили, помогли ее приятельница, которая работала на кухне и приносила чашку какого-то месива из остатков макарон и каш.

Через некоторое время слег и сам Юрий. В то время, заболеть было равносильно смертному приговору - ни лекарств, ни еды не было. Но и здесь было место чуду - мальчишка пошел на поправку.

В феврале продукты начали поступать по ленд-лизу (программа, по которой США в годы Второй мировой войны поставляли продовольствие, технику, медикаменты, боевые припасы), причем продукты были такие: меланж (яичный порошок), лярд (кокосовый жир), а в апреле стала поставляться американская тушенка. О поступающих товарах оповещали через газеты. В заметках указывали дату и время раздачи, и какой категории населения положен тот или иной продукт.

Всю тяжелую работу приходилось выполнять женщинам. Фото: foto-history.livejournal.com

Всю тяжелую работу приходилось выполнять женщинам. Фото: foto-history.livejournal.com

По весне ленинградцы оживились: теперь помимо хлеба появилась настоящая еда, вместе с тем не брезговали и «подножным» кормом.

- Из одуванчиков делали замечательный салат, ели подорожник, срывали цветки акаций и жевали их. Позднее распробовали листья липы, которые употребляли вместе с крахмалом.

Тех, кто выжил, прикрепляли к школам, где выдавали карточки на дополнительное питание:

- Так мы узнали, что такое на вкус соевые бобы, котлетки из шрота (продукт переработки соевых семян) и соевое молоко. Правда, мой организм не воспринимал такие «деликатесы», поэтому дополнительное довольствие я раздавал ребятам.

Тогда казалось, что совсем скоро все наладится и враг отступит, но бесконечные обстрелы давали знать - враг не думает покидать город.

- Я был на грани нервного срыва. Как-то в мае чуть не попал под обстрел немцев, которые шли от Петропавловки по широким проспектам - мне удалось скрыться.

Маме предложили варианты, куда можно эвакуироваться. Решили ехать в Бийск (Алтайский край). Однако до конечной точки так и не добрались - осели в сибирской деревушке, где прожили до 1944 года. А потом, началась совсем другая, мирная жизнь.

- Папа, который работал в политуправлении, сделал вызов и мы с мамой вернулись в Ленинград. Нам повезло: дом и комната, где мы жили, сохранились. После школы окончил Военно-Механический инсти­тут. Работал в проектно-конструкторских организациях. В 1962 году по семью распределили в тот самый Бийск, до которого в военные годы мы так и не добрались.

В 1990-х переехали в Киров, на родину супруги. Блокадный Ленинград - остался самой памятной вехой в жизни Юрия Андреевича, об этом он писал книги и слагал стихи. В 2003 году его литературный труд отмечен дипломом «Вятской книги года».

НАРОД, ПЕРЕЖИВШИЙ БЛОКАДУ, СПРАВИТСЯ СО ВСЕМ

Нина Широбокова застала блокаду двухлетней девочкой. Разумеется, о той поре у нее мало воспоминаний.

- До войны мы жили в центре Ленинграда на Суворовском проспекте, весь дом - семьи офицеров Военной академии. Из блокадного Ленинграда нам удалось эвакуироваться в Омск. После освобождения вернулись домой, правда, возвращаться было некуда - дом разбомбили….

«Свою жизнь посвятила достойному труду, и мне не стыдно перед нашими отцами и прадедами» Фото: ЮЛИЯ АТРОШКО

«Свою жизнь посвятила достойному труду, и мне не стыдно перед нашими отцами и прадедами»Фото: ЮЛИЯ АТРОШКО

После войны началась мирная жизнь, но мирная не значит простая и легкая - многое в городе приходилось отстраивать заново.

- Как-то на улице встретила женщину с помадой на губах - это было для меня открытием - впервые увидела помаду! Вы представляете: женщина щуплая, одета кое-как - за модой никто не следил, но губы накрашены! Мне показалось это очень красивым.

По возвращению в Ленинград Нина Широбокова пошла учиться. Несмотря на общий голод и разруху, ученики вовсю старались, после уроков корпели над книгами - так хотелось не подвести тех, кто победил фашистов.

- Помню, как в школе, наш класс был поделен на два ряда: на первом сидели те, у кого остались в живых какие-то родственники, а на втором - те, у кого родителей и близких забрала война.

Детство многих прошло под бомбежками. Фото: foto-history.livejournal.com

Детство многих прошло под бомбежками. Фото: foto-history.livejournal.com

Поначалу в школу ходили в том, что есть - одежды почти не было никакой, но через несколько лет ввели форму.

- Я первая в классе, кто начал носить платье: нашли какое-то серое платье и перекрасили его в коричневый цвет.

Спустя столько лет «блокадные» привычки остались: никогда не унывать и рассчитывать на свои силы.

- Сейчас внуки пытаются пожаловаться мне на какие-то несправедливости, которые с ними приключилась. На что я отвечаю - это вовсе не проблема - мы такое в войну пережили! Ваша жизнь в ваших руках, и решения зависят от вас!

После школы Нина Григорьевна поступила в Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ), получила профессию инженера-энергетика, потом по распределению попала в Кирово-Чепецк, где работала на новой ТЭЦ-3.

- Всю свою жизнь я посвятила труду, поэтому мне не стыдно за то, как я прожила свои годы. Сейчас учу подрастающее поколение, чтобы трудились по совести!

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