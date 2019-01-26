2019-01-26T19:30:27+03:00
Общество

Панихида по музею народного образования: учреждение выселяют из старинного особняка

Для создателей исторического памятника это означает только одно - закрытие
Евгений ДЕМИХОВ
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Валентина Ивановна говорит о музее, как о своем ребенке. И недаром: она посвятила ему 20 лет своей жизни.Валентина Ивановна говорит о музее, как о своем ребенке. И недаром: она посвятила ему 20 лет своей жизни.Фото: Евгений ДЕМИХОВ
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Больше 20 лет работники Областного музея народного образования занимались своим скромным, но благородным делом: изучали историю вятского учительства, рассказывали о ней всем желающим и хранили эти знания в стенах старинного здания. Юридически организация находится под крылом Областного центра детско-юношеского туризма. Но музей ему не нужен. Там считают, что будет логичным, если организация перейдет в ведомство Института развития образования (ИРО) Кировской области. Приказ об этом переходе, в общем-то, уже подписан министром образования Кировской области Ольгой Рысевой.

ЧТО ПРИНЕСЕТ ПЕРЕЕЗД?

Когда музей будет принадлежать ИРО, в нем перестанут вести образовательную деятельность, останется только экскурсионная. Это значит, что сотрудники музея не будут больше обучать учителей тому, как правильно заниматься воспитательной работой с детьми. Десятилетний, а то и вековой опыт останется невостребованным.

На заседание Прозоровского общества пришли не только его участники, но и «чарушинцы» и «шаляпинцы». Общественность пыталась придумать решение, чтобы оставить музей в стенах особняка Якова Прозорова. Но больше всего заседание походило на прощание с покойником: добрые слова о многолетней истории и неверие, что учреждение вот-вот «присыплют землей» и забудут.

- Мы десятилетиями собирали знания по крупицам, - с чувством вспоминает бывшая сотрудница музея Валентина Кощеева. - В музее собраны колоссальные знания по истории преподавательства Вятки. Когда дети заходили к нам, когда слушали о том, как наши учителя уезжали на фронт… В зале стояла тишина, девочки плакали. Ведь им никто до нас не рассказывал о войне, их бабушки и дедушки недолюбливают эту тему.

Музей народного образования в Кирове выселяют из старинного особняка.Областной музей народного образования находится на грани расформирования. Немногие встают на его защиту

После переезда придется «урезать» экспозицию музея. Да и, видимо, количество принятых групп. А все из-за нынешнего местонахождения учреждения: в исторической части города. Каждое здание вблизи дома № 33 на улице Московской имеет свою большую культурную ценность. Учителя говорили работникам музея, что это прекрасное место для уличных экскурсий, а здание ИРО на улице Романа Ердякова находится в «неудобной» транспортной развязке. Добираться туда долго. От этого и количество посетителей снизится.

«ВОПРОС РЕШАЮТ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ»

Все присутствующие на заседании высказались единогласно: перенос музея - то же самое, что его расформирование.

- Поскольку музей - объект культурного наследия, он часть национального достояния страны, - высказалась член Шаляпинского общества Ирина Петрова. - Его надо защищать. Уничтожение культуры приняло системный характер: Приказная изба разрушена, Кунсткамера уничтожена - теперь там висит «аренда», музей образования на очереди. Я прекрасно понимаю, как работает система: вы пишете запросы губернатору, а от него «спускают» все в Министерство образования, а оттуда - еще ниже. Так и решают вопросы те, кто заинтересован в выселении музея. Но корень зла не в Министерстве образования. Поэтому нужно попасть на прием к губернатору лично, если не поможет - написать ему открытое письмо и опубликовать в СМИ. Или же брать выше - и писать президенту!

Краевед Валерий Федяев подошел к вопросу с другой стороны. Он заявил, что музей хотят вывезти из особняка Прозорова под предлогом нарушения требований пожарной безопасности: мол, проводка в плохом состоянии.

- Я пошел в МЧС, чтобы узнать, в чем проблема, - поделился Валерий Иванович. - Там уточнили, что проблемы у нас есть и они вовсе не в проводке. Для того чтобы устранить все нарушения, достаточно оформить холл второго этажа - сделать план эвакуации, указатели и т. п., перила лестниц покрыть огнеупорной краской и то же самое сделать с паркетом в кабинетах. В этой ситуации мы сталкиваемся с откровенной ложью и непониманием со стороны чиновников.

МУЗЕЙ - ОСТАВИТЬ, БУХГАЛТЕРИЮ - ВОН

Все единодушно согласились: музей народного образования должен оставаться там, где он сейчас находится. И даже более того - экспонатов хватит на расширение. Здесь предлагают устроить музей истории благотворительности Вятки и комнату Грина. Сейчас в одном здании находится музей (на втором этаже) и бухгалтерия (на первом) центра бюджетного и технического сопровождения, который уже начал постепенно «отвоевывать» по кабинету и второй этаж.

Бывший глава департамента образования Кировской области Анатолий Чурин заявил, что эту организацию могли бы переместить в здание бывшего лицея, находящееся неподалеку - на улице Володарского. А вот музей нужно оставлять в особняке Прозорова.

- У этого здания очень длинная и богатая история, и вся она связана с образованием и благотворительностью, - подтвердила Валентина Ивановна. - Здесь все дышит историей города. Каждое здание, по сути дела, не просто памятник. С этой историей нужно считаться. Поколение, которое не отстояло это место, очень многое потеряет. Особняк был возведен в XVIII веке. Этот дом в 1878 году купец и меценат Яков Алексеевич Прозоров подарил его образованию. Здесь было открыто начальное городское училище. Оно работало до 1917 года. В 1918 году особняк и прилегающая территория была занята первым школьным городком, во время и после войны здесь была школа № 42, затем - областная заочная школа, потом - школьная областная фильмотека. Все это время здание служило просвещению.

К сожалению, никто не учитывает того, что здание, в котором сейчас находится музей, уже давно стало экспонатом этого музея. Недаром говорят: корнями дерево сильно.

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