2019-01-26T16:44:17+03:00
Происшествия

В Москве задержали свидетеля по делу Никиты Белых: Руслана Цуканова подозревают в мошенничестве

«Комсомолка» узнала, как сотрудники НЛК отзываются о своем гендиректоре
Анна КРЮКОВА
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Предприниматель будет находиться под стражей до 20 марта. Фото: gtrk-vyatka.ruПредприниматель будет находиться под стражей до 20 марта. Фото: gtrk-vyatka.ru
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Басманный суд арестовал Руслана Цуканова. Генерального директора «Нововятского лыжного комбината» (НЛК) подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом в субботу, 26 января, сообщили федеральные СМИ со ссылкой на источники в суде.

Предприниматель будет находиться под стражей до 20 марта. Также известно, что кроме Руслана Цуканова суд удовлетворил ходатайства об аресте директора ООО «Топливный резерв» Ильи Огородникова и арбитражного управляющего Сергея Мартынова. Их также подозревают в мошенничестве.

ЧТО ГОВОРЯТ РАБОТНИКИ НЛК?

Руслан Цуканов отработал в должности генерального директора НЛК около года. До этого на комбинате он был конкурсным управляющим. «Комсомолка» связалась с одним из работников предприятия и узнала, как люди на заводе отзываются о новом руководителе.

- С новым директором мы пытались навести порядок на комбинате, потому что от предыдущих руководителей остался сплошной бардак, - пояснил редакции свой источник на заводе. - Сейчас НЛК пытается встать на ноги, заключает новые контракты и налаживает производство. Действительно ли совершались какие-то мошенничества, не могу сказать.

В Следственном комитете Кировской области суть уголовного дела также узнать не удалось.

- Наше ведомство не занимается данным делом и не проводило арест подозреваемого, - уточнили в следкоме. - Поэтому дать какие-либо комментарии по этому поводу мы не можем.

СВИДЕТЕЛЬ ПО ДЕЛУ БЕЛЫХ

Руслана Цуканова знают не только как директора НЛК, но и как свидетеля по делу Никиты Белых. Напомним, что в июне 2016 года теперь уже бывшего губернатора Кировской области задержали при получении третьей части взятки. Ему вручили пакет с вином и суммой в 150 тысяч евро. Такой «подарок» чиновнику передал гражданин Германии Юрий Зудхаймер.

В 2013 году Зудхаймер стал собственником ООО «УК «Лесхоз». В то время инвестиционный проект еще входил в список приоритетных в области освоения лесов. Однако «УК «Лесхоз» уже находилась в предбанкротном состоянии и не полностью исполняла условия инвестпроектов. Все это грозило Зудхаймеру расторжением договоров аренды лесных участков. Тогда собственник решил обратиться за помощью к Никите Белых. Тот, по информации следствия, в 2014 году потребовал за покровительство 400 тысяч евро.

В тоже время в ООО «УК «Лесхоз» работал и Руслан Цуканов. Он занимал должность замгендиректора. В суде предприниматель отметил, что в 2013 году «Лесхоз» и НЛК действительно оказались на стадии отставания. Руководство компании предлагало правительству различные варианты решения проблемы, но никакого ответа на это не последовало. Также у НЛК имелись огромные долги от прошлого собственника Альберта Ларицкого. При этом Руслан Цуканов не смог впомнить, пытался ли Белых решить этот вопрос с налоговой.

Кроме того, предприниматель сообщил и о том, что экс-губернатор действительно встречался с Юрием Зудхаймером. Правда действительно ли Никита Белых оказал какую-то помощь предприятиям Цуканов ответить не смог. Также он подтвердил и тот факт, что Белых просил у предпринимательского сообщества оказать помощь в восстановлении храма. НЛК решил пожертвовать для этого некоторую сумму денег. Какую именно, Цуканов не уточнил.

В итоге, в феврале 2017 года Белых обвинили в получении взятки и приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Также ему нужно будет выплатить штраф размером в 48,2 млн рублей.

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