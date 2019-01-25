Питание «по-казански»: обеды для школьников будут готовить в одном месте

Кировские чиновники задумались о реорганизации системы готового питания после скандальных результатов проверки Контрольно-счетной палаты «Центра ресурсного обеспечения», Централизованной бухгалтерии и «Комбината готового питания». Год назад председатель КСП Елена Мерзлякова рассказала депутатам и властям о том, что часть средств за питание детсадовцев уходила на премии работников, а продукты закупались по завышенному ценнику.

Аудиторская ревизия привела к ряду изменений в этих организациях и наведению порядка. По словам замглавы городской администрации Ларисы Копысовой, идея по созданию современного комбината питания, который будет заниматься обеспечением школ, родилась еще в 2009 году.

- Даже было закуплено оборудование, но это дела давно минувших дней, - отметила Лариса Анатольевна.

Планировалось, что новое предприятие будет располагаться на перекрестке Московской и Солнечного проезда (где недавно открылся торговый центр).

Сейчас большинство школ либо сами готовят в столовой, либо пользуются услугами ныне существующего комбината готового питания. Правда, не все довольны таким обеспечением: обед зачастую подают холодный и невкусный.

- У нас есть задумка перевести комбинат питания на современные рельсы. С этой целью мы ездили в Казань. Там комбинат занимает большие площади, по сути, «город в городе» и обслуживает 900 образовательных организаций, все медучреждения не только Казани, но и соседей: Набережных Челнов и Нижнекамска, - сообщила Лариса Копысова.

По маленьким школам в специальных термосах развозят готовые обеды, по большим - нарезанные овощи, мясо, разделанную рыбу без костей. Выпечка готовится отдельно. Такой подход позволяет избавить школы от необходимости оборудовать склады и делает всю систему организации питания централизованной и прозрачной.

- Все исключительно красиво и вкусно, - заверила Лариса Анатольевна. - Грамотно продумана логистика работы предприятия: все развозят в ежедневном режиме и доставляют только свежее.

Рабочая поездка не прошла даром - в городской администрации создана рабочая группа по питанию в школах. Однако надеяться на то, что в Кирове перемены произойдут быстро - не приходится - как ни крути на это потребуются значительные траты, а денег в казне нет.