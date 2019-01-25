После аудиторской проверки на «Водоканале» сменилось руководство

Состояние водопроводных сетей в городе оставляет желать лучшего. Сейчас их обслуживанием занимаются Кировские коммунальные системы («дочка» Российских коммунальных систем). Однако в июле этого года договор аренды с компанией заканчивается и возникает вопрос, кто будет отвечать за воду в нашем городе.

КТО ВОЗЬМЕТСЯ ЗА СЕТИ?

Казалось бы, ответ очевиден: передать имущество частнику в концессию, пусть он со всем добром разбирается. Напомним, концессия - это передача в аренду частной компании имущества (в данном случае это теплосети). Но концессионер получает плату с населения.

Городские власти планируют уйти от вмешательства частных рук и передать сети в ведение МУП «Водоканал» уже в сентябре. В прошлом году на предприятии произошли глобальные перемены - его оптимизировали, присоединив к нему Нововятский водоканал и «Лянгасово». Однако проверка Контрольно-счетной палаты (КСП) города Кирова выявила ряд нарушений, которые «кричат» о том, что предприятие в долгах, как в шелках, а в бухгалтерских документах - бардак. В довершение ко всему, после аудиторской ревизии все руководство вместе с бухгалтерами и заместителями благополучно ушло в отставку, избежав наказания.

Действительно, ситуация на предприятии выправляется. Тем не менее большинство проблем остаются актуальными. Так, на заседании комиссии по транспорту, ЖКХ, экологии и безопасности жизнедеятельности председатель КСП Елена Мерзлякова рассказала об итогах «работы над ошибками».

Председатель Контрольно- счетной палаты Елена Мерзлякова рассказала о нарушениях руководства МУП «Водоканал». Фото: duma.mo-kirov.ru

* Устранены нарушения бухучета основных средств, необоснованной дебиторской задолженности ООО «Газпром межрегионгаз», расторгнуты договоры со сторонними лицами на оказание услуг при наличии штатных сотрудников, - сообщила Елена Георгиевна. - «Водоканал» до 2021 года оформит в свое ведение 29 объектов, из которых уже в этом году зарегистрируют 5 объектов.

Также в ближайших планах - наведение порядка в бухгалтерской задолженности за прошлый год. При этом до сих пор не наведен порядок в плане ведения кассовых операций, не разработан план дальнейшего развития предприятия.

* Предприятие не считает необходимым взыскать пени за задержки в ремонте теплотрассы, - заключила Елена Мерзлякова. - КСП составила против директора административный протокол: он распоряжался имуществом, но не имел на это права. Материалы дела направлены в следственный отдел Следкома по Первомайскому району.

ОДНА ЗА ВСЕХ

За все допущенные нарушения «Водоканала» перед депутатами отвечала замдиректора предприятия Галина Самоделкина. Галина Васильевна рассказала, что текущая дебиторская задолженность составляет 25 миллионов рублей. Судебные приставы уже взыскали большую часть этой суммы, сейчас «Водоканал» должен лишь чуть более 3 миллионов рублей.

* Из-за этих взысканий мы не можем платить по текущим долгам, - сообщила Галина Самоделкина. - Долг перед энергетиками - 12 миллионов рублей, плюс «Газпром», мы постепенно гасим его. Максимально урезали все свои расходы, в том числе на ремонт и покупку материалов.

КТО КОМУ ДОЛЖЕН?

Тем временем собираемость платежей с населения составляет всего 80%. При этом имеются заядлые должники и среди «управляек». За УК «Мегавектор» значится долг 6,5 миллиона рублей, за УК «Вектор-1» - 1,5 миллиона.

Оказалось, что депутат гордумы Надежда Шабалина - одна из учредителей тех самых «управляек-должников», она рассказала свою версию появления этих долгов. Оказалось, в 2014 году УК «Мегавектор» вывели на конкурсное управление.

* Конкурсный управляющий забрал себе 5 миллионов, собранных на корректировку платежей за тепло в 2014 году, - сообщила Надежда Павловна. - Каждому из кредиторов мы предлагали пойти на мировую. Все они проголосовали «за», кроме «Водоканала». Деньги в итоге ушли не кредиторам, а на погашение расходов управляющего.

Как пояснила Надежда Павловна, у действующих УК микрорайона Радужного - «Заря» и «Вектор» - остались лишь текущие задолженности.

- «Водоканал» не подавал никаких исков в суд против этих УК, - заявила депутат. - Да, в правоохранительные органы написали, что по УК «Вектор» есть задолженность в один миллион рублей, однако через неделю выяснилось, что долг составляет не более 5 тысяч рублей.

Почему данные по счетам разнятся, депутатам выяснить не удалось.

Меж тем внутренние разборки на «Водоканале» могут сказаться: мы рискуем остаться без водоснабжения. Понимая всю патовость ситуации, глава города Кирова Елена Ковалева отметила, что администрации необходимо представить на следующее заседание комиссии «дорожную карту», где будут указаны сроки и объемы работ по оздоровлению и дальнейшему развитию МУПа, а также лица, ответственные за их проведение.