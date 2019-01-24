«Мне не нравится, что вы в плавках»: На кировчанина напали с веслом на Гоа

К нам в редакцию обратился недавний герой публикации о трехкратной смене имени и религии Альберт Хлюпин. Мужчина заявил, что во время прогулки по пляжу на него напали местные жители индийского штата Гоа.

Альберт Хлюпин седьмую зиму подряд приезжает на Гоа, самый маленький штат Индии. Около месяца он живет в небольшом прибрежном туристическом поселке Агонда Бич. Он, как духовный искатель, занимается йогой, медитирует и встречается со своим наставником - гуру. Так же как и большая часть туристов на Агонда Бич.

- Гоа - это общеиндийский туристический центр, который живет только за счет туризма, - рассказал «Комсомолке» Альберт. - В поселке Агонда живут исключительно индийцы, которые работают в туристической сфере. Западнее, у самого берега, расположен Агонда Бич - крупный туристический поселок, где все друг друга знают уже не первый год. Эти места славятся красивыми пейзажами, песчаным пляжем протяженностью три километра.

Однако в этом райском местечке не так много русских: жизнь здесь дорога... и, как оказалось, опасна.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

Каждый день Альберта Хлюпина заканчивается по одному и тому же сценарию. Вечером, перед закатом, мужчина уходит на полтора километра от Агонды в джунгли, где в тени пальм и лиан находится его излюбленное место для медитаций.

Ежедневно Альберт проходит несколько километров, чтобы на скалистом мысе проводить солнце и помедитировать. Фото: Альберт ХЛЮПИН

Путь Альберта лежит через пляж, в конце которого пристанище рыбацких и экскурсионных лодок. Но три дня назад «путешествие до мыса медитации» не задалось.

- Шел я по традиционному маршруту, - рассказывает Альберт Юрьевич. - Когда увидел у лодок компанию молодых людей, начал улыбаться и здороваться со всеми - в Индии так принято. Вдруг вперед из толпы выходит пожилой мужчина лет 55-60. Он начинает кричать, показывать на меня пальцем. И все от этого начинают хохотать. А в чем дело, я понятия не имею, так как местного языка конкани не знаю.

После криков и высмеивания индус начинает кривляться перед Альбертом. А после и вовсе снял шорты и начал снимать трусы.

- Я был в шоке! Совершенно не понимал, что происходит, - возмущается кировчанин. - Я начал разговаривать с ним на английском, мол, в чем дело и что он вытворяет. Индус на ломаном английском продолжил кричать на меня. Я смутно догадался, что ему не понравился мой внешний вид (я был в купальных плавках) и что он велит мне убраться с пляжа, что я не имею права здесь бродить.

Однако, почему Альберт вызвал такую бурю эмоций, неизвестно: он шел по общественному пляжу, где отдыхающие со всего мира ходят одинаково - мужчины в плавках, женщины в купальных костюмах, бикини. И это совершенно естественно разгуливать по пляжу в таком виде, когда солнце палит, а на улице жара в 33 градуса.

После оскорблений Альберт развернулся и ушел своей дорогой. Когда он возвращался обратно в поселок, рыбаков не было.

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА

Но спустя день конфликт повторился при таких же обстоятельствах. Только во вторую встречу индийский мужчина стал более настойчивым и агрессивным.

Индус вновь встретил Альберта с криками и требованиями покинуть пляж. Однако на этот раз кировчанин не промолчал.

- Я возмутился. А на мой вопрос, по какому праву я обязан его слушаться, мужчина ответил, что это его территория, - говорит россиянин. - Я потребовал документы, подтверждающие его слова, и сказал, что если это и правда его собственность, то я уйду, если нет, то я буду отдыхать здесь на таких же правах, как и остальные интуристы.

На что индус начал сильнее кричать и размахивать руками. Он схватил лодочное весло и начал замахиваться на Альберта. В это время другие лодочники спокойно стояли в стороне и выжидали... то ли когда турист распустит руки, то ли когда падет наземь.

Кировчанин ловко уворачивался от весла.

- В ответ на его действия я тоже повысил голос, сказав, что ходил, хожу и буду ходить по этому пляжу так, как мне нравится и когда нравится, - продолжает рассказ Хлюпин. - Я, иностранный турист, приехал сюда и плачу деньги. Огромные по моим меркам деньги. А их задача - обеспечить мой отдых. Я ушел по своей тропе, а мужчина кричал мне вслед. По телефону о конфликте я рассказал своим друзьям и хозяину отеля, где проживал. Сделал это на тот случай, если меня изобьют или убьют на обратном пути, чтобы знали, где и кого искать.

Пройдя по пляжу Альберт уходит дальше в джунгли к св

ТРЕТЬЯ ВСТРЕЧА

В этот раз медитация Альберта закончилась раньше обычного. Не дождавшись темноты, мужчина пошел обратно уже специально для того, чтобы спокойно поговорить со своим обидчиком.

- Я спросил его, в чем я не прав, - говорит Альберт. - А он мне ответил, что здесь нельзя ходить в плавательных трусах. Почему? Потому, что лодочникам и рыбакам это не нравится. Я ему сказал, что буду продолжать так ходить, потому что этот пляж - общественное место, где нет никаких запрещающих знаков, и абсолютно все интуристы ходят так же, как и я. В итоге договорились о мировой: у него ко мне нет претензий и у меня к нему.

А БЫЛИ СЛУЧАИ...

По словам Альберта, в последние годы на Гоа участились случаи изощренных нападений местных жителей на иностранных туристов: убийства, прокачка наркотиками, избиение, грабежи... Местное население стало довольно жестоким по отношению к туристам.

- Знаете, это местечко скорее не индийское, а португальское, - поясняет Альберт. - Штат больше 400 лет был под кураторством этой страны. Здесь живут христиане, некогда исповедующие индуизм. На Гоа почти нет традиционной индийской кухни, лишь единицы индуистских храмов, в основном католические костелы. И местные жители привыкли жить за счет туристов: привыкли эксплуатировать деньги иностранцев. Цены подняли до небес, а уровень сервиса стал еще хуже, чем был. Индийская культура в Гоа исчерпала себя. Туристы гораздо реже стали посещать Гоа, предпочитая другие штаты Индии, где отдыхать гораздо дешевле и безопаснее.