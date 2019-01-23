«Из подъезда бегом - чтобы не дышать»: Кировчанка портит жизнь соседям отвратительным запахом из своей квартиры

«Сногсшибательный» запах стоит по всему подъезду. В «букете» чувствуются даже нотки трупного запаха. Жильцы дома №10 на улице Большева с содроганием ждут оттепели. Потому что тепло только усилит вонь в подъезде.

«КАССИРЫ БЕГАЛИ МЫТЬ РУКИ»

Пенсионерка, живущая в этом доме, содержит у себя неопределенное количество кошек и собак, ходит в магазин, который стоит напротив ее дома. Покупает там обычные продукты: самый дешевый хлеб, немного рыбы, овощи и корм для животных. И кажется, что держит в страхе целый район. Так было и лет десять назад.

- Я работала в магазине на Большева, 11, - поделилась воспоминаниями с «Комсомолкой» бывшая продавщица Елена Григорьева (имя изменено. - Ред.). - Когда женщина приходила к нам за покупками, всем магазином старались не дышать. Это был жуткий запах. И очень странные наряды. Всего очень много на себя надевала. Зима или лето - все равно; из-под юбки торчали ночнушки, какие-то штаны, колготки. И все не по размеру. У продавцов нервный тик был, когда она просила нарезать колбасы, а потом не покупала, так как денег не хватало. А кассиры бегали руки мыть после того, как женщина оплачивала покупки мятыми грязными деньгами.

По воспоминаниям продавщицы, заходила пенсионерка в магазин, как королева, высоко подняв голову, говорила высокомерно. Изредка могла и накричать. Нередко ее ловили на попытке утащить что-то.

КВАРТИРА С ЗАКОЛОЧЕННЫМИ ОКНАМИ

Живет женщина на первом этаже дома. Окна в ее квартире 11 февраля 2011 года еще были застеклены. Иначе как бы Семен Абатуров, один из жителей этого дома, мог увидеть дым, который застлал все помещение? Мужчина не растерялся, забежал в подъезд и начал ломиться в дверь. Никто не отвечал, с той стороны только слышалось жалобное кошачье мяуканье и собачий лай. Семен посильнее приложился к двери - она выскочила из косяка. В подъезд ломанулась живность, а за ней - едкий дым.

- Хозяйки дома не было, называла она себя, кстати, графиней, - вспоминает Семен. - Вызвал пожарных. Они приехали, все потушили. Потом рассказали, что в квартире горела свечка, она упала на барахло, лежащее на полу. Хлам начал тлеть и задымился. Как женщина отреагировала на пожар, я не знаю.

Мужчина поспешил уйти. Наверное, не хотелось видеть женщину, животные которой терроризировали подъезд. Кошки жильцов страдали от блох, а сами жильцы - от собак, которые пытались цапнуть за ногу кого ни попадя.

Семен после пожара нашел в том же районе квартиру поблагополучнее и переехал. Терпеть это было больше нельзя.

Примерно в тот же год окна в квартире забили досками. Возможно, хозяйка боялась неизвестных, которые ее преследуют и закидывают окна камнями. О них женщина поведала другой жительнице дома.

Окна до сих пор закрывают доски. А в квартире творится полный бардак и по сей день: нет света, воды, канализации и даже унитаза. Местные поговаривают, что отходы сливаются в тазик и выбрасываются во дворе, неподалеку от дома.

Квартира стоит с заколоченными окнами и по сей день. Фото: google.com

ОЧЕРЕДНАЯ ПОРЦИЯ

Жильцов дома, мягко говоря, утомили годы такого соседства. Жалобы в полицию не помогают. А что тут сделаешь - женщина ни на кого не нападает, ведет затворнический образ жизни.

Очередной попыткой рассказать о своей проблеме стала запись в социальных сетях, из которой редакция «Комсомолки» и узнала про злополучный дом. Жильцы написали: «Ребенок выходит из квартиры и бежит до улицы, чтоб не дышать, бегом, иначе ее тошнит от запаха... Вчера иду, а эта женщина стоит «колдует» около своих открытых дверей, а там дохлые кошки валяются вперемешку с д... (отходами) - так-то это все разлагается и мы дышим этим, скотомогильник какой-то. Тепла ждем с содроганием... Это все в сто крат сильнее завоняет, мухи и блохи по всему подъезду... Помогите».

В комментариях нынешние жильцы и жильцы бывшие рассказали разное. Например, что женщина эта не в своем уме.

КУДА БЕЖАТЬ?

«Комсомолка» спросила у кировского юриста Сергея Носкова, что делать с такими жильцами, которые буквально отравляют жизнь соседям.

- Во-первых, нужно попытаться поговорить с самой женщиной, - посоветовал Сергей Васильевич. - Возможно, простая беседа как-то поможет ситуации. Если нет, то писать во все инстанции: прокуратуру, здравоохранение, администрацию и полицию, но перед этим следует задокументировать все, что творится в подъезде.

Юрист предлагает жильцам позвонить в органы соцзащиты. Есть вероятность, что внимание и забота работников сделают женщину более внимательной к другим людям. Стоит обратиться в прокуратуру, если есть подозрения на невменяемость.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

22 января УФССП по Кировской области сообщило, что квартиру все-таки продадут. Принудительно. А все средства отдадут ее владелице. Как сообщают в управлении, спрос на нее отсутствовал, даже при занижении стоимости.

Жильцов эта новость почти не обрадовала. Они посетовали, что продажа затянется на год, а то и на два. Да и от запаха из квартиры это никого не избавит, ведь он уже въелся в стены.