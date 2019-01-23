Глава региона старается избегать конфликтных ситуаций, а директор палеонтологического музея инициативен

С приходом компьютерных технологий мы практически перестали писать. Однако наш почерк - по сути, зеркало души. Мы посмотрели на автографы известных в Кировской области людей и проанализировали их вместе с графологом - специалистом, устанавливающим связь между почерком и индивидуальными особенностями личности. Сами подписи мы в целях безопасности выкладывать не станем, но отметим, что при анализе графолог Елизавета Романова не знала, кому она принадлежит.

- Сразу отмечу, что все подписи механические, - говорит Елизавета Романова. - Человек раз сто на дню что-то подписывает. Так что информации из такой подписи можно получить мало.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев

Фото: vk.com/gubernator_vasiliev

Подпись является мало разборчивой: ее трудно прочитать, но каждое слово можно идентифицировать по начальной букве. Первая буква автографа говорит о нетерпеливости и беспокойности человека.

Этот автограф говорит о тенденции избегать конфликтных ситуаций и отсутствии самоидентификации. Буквы направлены вправо - человек склонен проявлять инициативу. Также он, вероятнее всего, ласков и приветлив.

Когда на первое место ставится фамилия или подпись состоит только из нее, значит для человека огромное значение играют его семейные узы. На первый план человек ставит имидж, социальные и деловые достижения отца (или матери, если используется ее фамилия).

Почерк, можно сказать, закругленный. Это означает, что человек достаточно мягкий, общительный, экстравертный, ласковый, чувственный и немного склонный к лени.

Простые подписи лаконичны, содержат небольшое количество штрихов и обычно принадлежат людям, которые правильно расходуют энергию. Они обладают способностью к обобщению, просты в общении, уверены в себе и своих способностях, спокойны и честны.

Линии написаны свободно, без напряжения, ровно и плавно - человек уравновешен и спокоен.

Человек, перечеркивающий свою подпись, не принимает самого себя, занимается самокритикой, испытывает чувство вины. Скорее всего, чувствует неудовлетворенность собой и своей семьей. Перечеркнутый автограф говорит о незрелости, депрессии, перфекционизме. Человеку с такой подписью кажется, что чужие мысли лучше, чем его собственные. Также, вероятно, он не держит слово и имеет тенденцию противоречить самому себе.

Глава города Кирова Елена Ковалева

Фото: vk.com/e_v_kovaleva

Когда буквы подписи направлены строго вертикально, человеку свойственен эмоциональный самоконтроль.

Размер первой буквы в подписи говорит о том, что человек думает о себе и своей значимости в этом мире. Линии написаны свободно, без напряжения, ровно и плавно - человек уравновешен и спокоен.

Подпись, включающая последнюю линию, опускающуюся вертикально, говорит о склонности человека к рефлексии и размышлениям. Также она свидетельствует о способности к защите собственной личности и независимости. Такой автограф оставляют люди, обладающие качествами руководителя, авторитетностью, нетерпимостью к возражениям или непослушанию.

Глава администрации города Кирова Илья Шульгин

Фото: Елизавета ЗАХАРОВА

Буквы подписи направлены вправо - человек склонен проявлять инициативу. Также он, вероятнее всего, внимателен к другим. Подпись кратка и лаконична - значит, этот человек старается как можно рациональнее и правильнее распоряжаться своим временем и энергией. А также человек прост и уверен в себе. Обладает способностью к обобщению, прост в общении, уверен в себе и своих способностях, спокоен и честен. Причем стоит отметить, что это автограф вполне зрелой личности.

Линии написаны свободно, без напряжения, ровно и плавно - человек уравновешен и спокоен.

Степень надавливания на бумагу довольно большая - значит, человек авторитарный и вспыльчивый. При этом он чувствует себя в безопасности и обладает внутренней энергией.

Подпись, включающая последнюю линию, опускающуюся вертикально, говорит о склонности человека к рефлексии и размышлениям. Также она свидетельствует о способности к защите собственной личности и независимости. Такой автограф оставляют люди, обладающие качествами руководителя, авторитетностью, нетерпимостью к возражениям или непослушанию.

Председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков

Фото: Валентина РОГАЧЕВА

Человек, перечеркивающий свою подпись, не принимает самого себя, занимается самокритикой, испытывает чувство вины. Скорее всего, чувствует неудовлетворенность собой и своей семьей. Также, вероятно, человек имеет тенденцию противоречить самому себе. Однако, судя по этому автографу, его автор в себе уверен, уверен в своих силах, поэтому спокоен. Это также личность зрелая, скорее всего, давно занимающая какую-то высокую должность.

Этот человек легко проявляет инициативу. В общении с людьми дипломатичен, обходителен, коммуникабелен.

Однако, судя по тому, что в подписи есть инициалы, этот человек не любит брать на себя ответственность. Но очень много работает, так как подпись сделана в спешке - значит, ее часть приходится ставить на каких-либо документах.

Актриса Театра на Спасской Елена Васильева

Фото: vk.com/levayu

Подпись является полуразборчивой: ее трудно прочитать, но каждое слово можно идентифицировать по начальной букве - в данном случае это говорит о нетерпеливости и беспокойности человека. Однако эта нетерпеливость дает хороший призыв к действию - человек этот всегда проявляет инициативу, редко отмалчивается.

Судя по подписи, огромное значение для этого человека имеют семейные узы. Буквы подписи острые, значит человек, скорее всего, неохотно меняется и сопротивляется трудностям. Человек может быть убедительным, решительным, непримиримым и нетерпеливым. Не сразу доверяет людям.

Сложная подпись говорит об отсутствии ясности в собственных желаниях и идеях, склонности к трате времени и манипуляциям. Автор этой сложной подписи может ощущать чувство неполноценности, при этом испытывать желание выразить себя и страх не быть принятым во внимание.

Линии неравномерны, резки и взволнованы - человек противоречив, нерегулярен и напряжен.

Чем больше степень надавливания (а здесь она большая), тем более авторитарный и вспыльчивый человек. При этом он чувствует себя в безопасности и обладает внутренней энергией.

Заключительная линия, направленная прямо вверх, говорит об умении произвести эффект. Человек способен привлечь внимание и вызвать интерес, драматизируя ситуацию.

В подписи отсутствует подчеркивание - человек непритязателен, не слишком суетлив и не пытается впечатлять других своими достижениями.

Директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов

Фото: vk.com/alex_toropov

Этот человек уверен в том, что делает. Личность уравновешенная, у которой есть четкие цели, очень ответственный.

Буквы подписи направлены вправо - человек склонен проявлять инициативу. Причем, судя по всему, он мягок в общении со своими коллегами, друзьями.

Размер букв практически одинаков - это означает, что у человека нормальная самооценка.

Опять же подпись - это фамилия, значит для него большое значение имеет семья.

Буквы подписи острые, поэтому человек, скорее всего, неохотно меняется и сопротивляется трудностям. Этот человек может быть убедительным, решительным, непримиримым и нетерпеливым. Не сразу доверяет людям.

Подпись проста и лаконична, содержит небольшое количество штрихов. Значит, это уже вполне состоявшаяся личность, знающая себе цену и понимающая, какое место он хочет занимать в этой жизни, кем работать, что делать. Длинная горизонтальная линия в конце подписи означает, что человек часто проявляет осторожность, так как бдителен к потенциальным проблемам.

Восходящая подпись указывают на желание избегать трудностей, оптимизм, амбиции, ясность в задачах, самосовершенствование, боевой дух. Люди, расписывающиеся подобным образом, часто испытывают чувство неудовлетворенности, так как хотят большего.

Актер Театра на Спасской Александр Королевский

Фото: vk.com/id4021151

В подписи отсутствует подчеркивание - человек непритязателен, не слишком суетлив и не пытается впечатлять других своими достижениями.

Финальный штрих короткий или отсутствует - человек скуп и не готов делиться с другими, исключая пожалуй, близких людей.

Подпись, включающая последнюю линию, опускающуюся вертикально, говорит о склонности человека к рефлексии и размышлениям. Также она свидетельствует о способности к защите собственной личности и независимости. Такой автограф оставляют люди, обладающие качествами руководителя, авторитетностью, нетерпимостью к возражениям или непослушанию. Они отвергают чужие идеи и поддерживают только свои собственные, часто критикуют окружающих.

Степень давления небольшая - это означает, что личность спокойная и сдержанная. Эта личность, скорее всего, очень проста в общении, источает уверенность в себе, его сложно вывести из себя.

Люди, которые пишут волнами, добрые, понимающие и склонные к спонтанности. Нередко бывает заводилой в компании и на работе - способен повести за собой людей.

Подпись неразборчива. Это может говорить о тенденции избегать конфликтных ситуаций и отсутствии самоидентификации.