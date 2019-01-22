«8 кубов счастья»: кировчане за неделю собрали деньги на дрова для онкобольной пенсионерки

«У Ольги Силаевой рак, полностью вырезан желудок. Она на грани анорексии. Половина небольшой пенсии уходит на закрытие кредита. Ей нужно немного - дрова, чтобы отапливать дом и не замерзать». С таких слов в социальных сетях Мария (имя изменено. - Ред.) открыла сбор средств для 56-летней жительницы села Великорецкого Юрьянского района.

ОНКОЛОГИЯ

Переломным моментом в жизни Ольги Эдуардовны стала весна прошлого года. В марте женщина сильно заболела. А уже в конце апреля ее госпитализировали в Кировский онкодиспансер. Обнаружили рак желудка III степени.

Пенсионерка пережила несколько курсов химиотерапии. Ей удалили опухоль, вырезав при этом часть пищевода и желудка. Остальное зашили.

Но организм Ольги Эдуардовны был сильно истощен, не хватало витаминов, поэтому поставили диагноз «анемия II степени». Медики сделали ей переливание крови.

Через две недели у пенсионерки обнаружили абсцесс (загноение). Пришлось вновь резать. Гной удалили, все прочистили, зашили. Обе операции прошли успешно - опухолей не нашли.

МЕЛКАЯ КАША И ДЕТСКИЕ ПЮРЕ

От государства Ольга Эдуардовна получает всего 10 000 рублей. Из них половина уходит на закрытие кредита, которая женщина взяла на починку крыши и печи, чтобы не замерзнуть зимой. Кролю, печь починили, но дом по-прежднему в плачевном состоянии. Небольшая избушка: старая, щелистая, покосившаяся.

Ежемесячный платеж, пожалуй, невелик - 5000 рублей. Но не для больной пенсионерки. После онкологии женщина не может работать, ухаживать за огородом и даже нормально питаться. Из-за вырезанного желудка женщина должна питаться только мелкими кашами и перемолотыми продуктами. Однако мясо и печень, которые необходимы ее организму, позволить себе Ольга не может. Поэтому жидкую пищу, овощи, которые приносят ей односельчане, и детские пюре. А оно не дешевое, особенно если должно заменить полноценное питание.

Помимо дров, Ольге Эдуардовне привезли детское питание и лекарства на первое время. Фото: vk.com/podslushanozato

МОЛИЛАСЬ ПРОЖИТЬ ДО ВЕСНЫ

Больше всего денег пенсионерки уходит на дрова. Но покупает она их совсем немного, да и те в рассрочку. А когда топит печь, старается экономить на каждом полене. Каждый раз, подкидывая в топку, Ольга Эдуардовна молится прожить хотя бы до весны.

После болезни иммунитет пожилой женщины совсем ослаб. И экономия на дровах вышла боком - от холода в доме женщина простыла. Казалось, это конец. Но в прошлую субботу во дворе у пенсионерки появилось 8 кубометров березовой древесины.

11,5 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ ОТ 55 КИРОВЧАН

За пять дней сбора средств для Ольги ей решилось помочь более 50 кировчан. Переводили кто сколько мог: кто 50 рублей, кто 150, а кто и 1000. Всего на дрова Ольге Эдуардовне собрали 11 500 рублей.

На шестой день сбора Мария заключила договор на привоз 8 «кубов» дров. А уже через неделю во дворе дома Ольги лежали березовые поленья. Этих запасов женщине может хватить на всю зиму, даже если она забудет про экономию (в среднем для отопления небольшого деревянного дома уходит от 5 до 10 «кубов» дров).

- Дрова покупали на сколько хватит денег, - рассказывает Мария. - Я печку ни разу не топила. Мне говорили про какой-то «горбыль», «тюльки», «кругляк» - для меня это китайский язык. И цена была для меня очередным удивлением! Думала тысяч пять будет стоить: в лесу ж живем. Но люди переводили и переводили деньги, приходили домой, приносили. Денег хватило на машину пиленой-колотой березы! Ольга сказала что хватить до весны! Как будет на следующий год - посмотрим. Но по крайней мере сейчас этот вопрос решён.

В десять утра 19 января к дому Ольги Силаевой приехала машина, доверху груженная бревнами. Фото: Скриншот с видео

На «8 кубов счастья» для пенсионерки ушло 10 400 рублей. На оставшиеся средства Мария купила лекарства и детское питание для пенсионерки.

- Ольга Эдуардовна и не ожидала, что так много людей откликнутся, - рассказала нам Мария. - Она попыталась поблагодарить всех тех, кто попросту спас ей жизнь, но расстрогалась и заплакала.

Но все же потом бабушка собралась с духом и поблагодарила за поддержку.

- Спасибо вам больше за помощь, поддержку и доброту, здоровья и счастья вам всем в этом году!