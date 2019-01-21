В Кирове подорожали овощи и бытовая техника, а рыба подешевела

Хрен маржовый*: почему цена на одни и те же продукты в магазине отличается в шесть раз

«Комсомолка» обнаружила, что «просто рис» и «просто сахар» за последние пять лет почти не дорожали, в отличие от тех, что продаются под торговой маркой