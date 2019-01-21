2019-01-21T14:57:04+03:00
Экономика

В Кирове подорожали овощи и бытовая техника, а рыба подешевела

За год рост цен превысил 4%
Александр ЧАРУШИН
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Стоимость потребительской корзины из месяца в месяц продолжает увеличиватьсяСтоимость потребительской корзины из месяца в месяц продолжает увеличиватьсяФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Кировстате подсчитали, какие товары и услуги в нашем регионе особенно поднялись в цене за декабрь 2018 года. «Комсомолка» рассказывает о динамике цен накануне новогодних праздников.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

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