За 20 лет кировская служба по конвоированию перевезла почти 1,5 миллиона заключенных

20 января - для Управления по конвоирования юбилейная дата. В этот день службе исполняется 20 лет. Мы посмотрели, как работают специалисты и узнали о современной технике подразделения.

БЕЗЛЮДНАЯ СТАНЦИЯ

О маленькой станции по приему спецконтингента вблизи кировского вокзала знает небольшое количество жителей нашего города. Да и побывать там вряд ли кто-то захочет.

Обычно здесь безлюдно. Только изредка работники железнодорожных путей проходят мимо по своим делам. И только в день, когда приходят вагоны с особыми пассажирами, станция оживляется. Но и это ненадолго.

Силовики регулярно проводят межрегиональные соревнования по спецподготовке. Конвоиры из Кировской области не один год подряд показывают высокий уровень своего мастерства. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Железные ворота открывает мужчина в погонах. Он запускает во дворик два «газика», «КамАЗ» и «пазик» с тонированными окнами. Машины разъезжаются по площадке станции. Один из «газиков», белый грузовик с металлическим белым кузовом и зеленой полоской с надписью «ФСИН России», останавливается в паре метров от вагона. Вагон, на первый взгляд, самый обычный: та же фирменная расцветка ГЖД. Особое назначение выдают только камеры, которые торчат тут и там, и решетки на половине окон.

Из тонированного автобуса выходят люди в серо-синей форме с автоматами. По команде начальника караула они занимают свои позиции: двое ушли за вагон, один встал чуть поодаль от авто, еще несколько образовали своеобразный «живой» коридор между грузовиком и выходом из вагона.

Автопарк тоже поменялся. В наши дни для обеих сторон создаются все условия. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

ПО ЦЕПОЧКЕ - ОДИН В МИНУТУ

Начальник дает очередной приказ - в двери вагона появляется мужчина с пакетом - изнутри доносится доклад сотрудника - мужчина, склонив голову, проходит по «коридору» и взбирается в «газик» - изнутри раздается голос второго докладчика, мол, принял.

Конвоируемые идут по цепочке - один в минуту. Когда авто наполняется (они обычно вмещают от 15 до 30 человек), подъезжает следующее. Пока всех людей не разгрузят ни одна машина не поедет. А их в вагоне может быть до 60 человек.

Когда все машины укомплектованы, сотрудники делают доклад начальнику караула и отправляются по своим местам в грузовики и автобус. Затем, тихо, как и приехали, уезжают.

За 20-лет существования Управления по конвоированию было назначено более 18 тысяч караулов.Сотрудники УФСИН осуществляют перевод спецконтингента из вагона в машину. Видео: Евгений Демихов

- За 20 лет существования было организовано более 18 тысяч караулов, которые занимаются сопровождением спецконтингента, - рассказал заместитель начальника Управления по конвоированию по Кировской области подполковник внутренней службы Дмитрий Постников. - Наши специалисты не допустили ни одного побега. Сотрудники Управления — это люди с закаленным характером. Они проходят специальное и психологическое обучение, готовы морально и физически к применению спецсредств и физической силы в чрезвычайной ситуации. Ведь во время конвоирования можно положиться только на собственные силы.

Несмотря на то, что условия работы сейчас вполне комфортные: все вагоны и автомобили оснащены кондиционерами и обогревателями, системой навигации и камерами - профессия у силовиков остается сложной. Изо дня в день конвоирам приходится сталкиваться с психологическим давлением и службой в тесных, замкнутых пространствах. Такое выдержит не каждый.

В начале двухтысячных для конвоируемых не было почти никаких условий. Сейчас же в вагонах есть системы отопления и кондиционеры. Так и сотрудникам УФСИН легче работать, и от заключенных меньше жалоб. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

СПРАВКА «КП»

В XIX веке арестантов к местам лишения свободы доставляли разные военные формирования: гарнизонные войска, губернские штатные роты, казачьи подразделения. Не было определенной структуры, которая бы занималась этим делом, поэтому в 20 января 1886 году Александр III издал указ, который и положил начало конвойной службе России. С этого дня в составе местных войск появились подразделения, которые и осуществляли сопровождение заключенных под стражу.

Появление железных дорог в России внесло свои коррективы в работу конвоиров. Арестантов стали отправлять в тюрьмы и на поездах. Специально для этого разработали вагоны. А в начале XX века составили планы движения этапных партий. В них указали маршруты конвоирования по железным дорогам, пешими и водными путями. А с 1906 года арестованных стали перевозить на специальных автомобилях.

Так перемещали арестантов на заре конвойной службы Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

Управление по конвоированию в нашем регионе начинает свою историю в 1918 году. Тогда оно, конечно, не было обособленным и насчитывало всего лишь 20 человек. А в 1925 году команду переформировали в Отдельный батальон конвойной стражи.

В послевоенные годы реформирование этой структуры продолжалось. В основном, изменения касались порядка управления и подчиненности конвойной службы другим ведомствам. В 1998 году функции сопровождения заключенных передали специальным подразделениям уголовно-исполнительной системы. В том же году начали набор сотрудников.

Так, с 1 января 1999 года начало свою работу Управление по конвоированию УФСИН России по Кировской области. Тогда численность сотрудников была очень мала - 193 человека. К концу года штат расширился до 376 человек. Управлению выделили спецтехнику и помещение. За 20 лет существования служба «разрослась»: сейчас сотрудники работают не в полуразвалившейся казарме, а в удобном многофункциональном здании.

Приказом ФСИН России от 10 декабря 2007 года 20 января объявлен Днем специальных подразделений УИС по конвоированию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

49251 осужденный (находящийся под стражей) был переправлен конвоирами в прошлом году

10000 километров - общая протяженность железнодорожных маршрутов

1700 километров - общая протяженность автомобильных маршрутов

11 субъектов РФ проезжают конвои из Кировской области

4 попытки нападения на личный состав предотвратили караульные за 20 лет

3 попытки побега предотвратили сотрудники за время существования службы

20 человек - численность вятской конвойной команды в 1918 году

193 человека - количество сотрудников УФСИН в 1999 году

18455 караулов назначено за 20 лет существования службы

1300000 осужденных и содержащихся под стражей отконвоировано за два десятка лет