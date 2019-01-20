Кировчанин три раза менял имя и религию

Вряд ли кто-то может похвастаться такой пестрой и яркой судьбой, как у Альберта Хлюпина. Родился он в Кирово-Чепецке, а живет сейчас в Индии. Получил художественное образование, а стал основателем палеонтологического музея. За свои 47 лет где он только не был: побывал в кругосветном путешествии, читал лекции в австралийском университете, увлекался уфологией, журналистикой.

АТЕИСТ

- Родился я еще в Советском Союзе, в стране, где была коммунистическая идеология и религия была под запретом, - рассказывает Альберт Хлюпин. - Любая религия считалась ненужной, бесполезной, не соответствующая идеологии и прогрессивного советского гражданина. Я родом из семьи агностиков – людей, не относящих себя ни к какой организованной мировой религии. Родители были людьми молодыми, когда я появился, маме было 19 лет, а папе – 20.

И, поскольку родители быстро развелись, жили раздельно, и каждый, как мог, устраивал свою жизнь, жил Альберт с бабушкой и дедушкой и даже прабабушкой. Вот они были крещеные, так как прабабушка, например, родилась еще в конце XIX века. Истово верующими бабашку и деда назвать было нельзя, но кое-какие христианские обычаи соблюдались. То есть рос ребенок атеистом, но перекрестить на дорожку прабабушка его вполне могла.

- В юности я много читал и интересовался историей мировых религий, - рассказывает Альберт. - Изучал тексты священных книг – Библия, Коран, Тора, Бхагавадгита. Мне это все было безумно интересно, так же, как восточная и западная философия. Но в юности я не имел желания и потребности в том, чтобы относить себя к той или иной религии. Мне был интересен сам феномен – почему люди придумали богов, создали определенный культ поклонения, люди ли это сделали. И что дает человеку следование тому или иному религиозному течению.

В детстве Альберта воспитывала прабабушка Вера. Она была христианкой, но веру в семье не навязывали. Фото из личного архива Альберта ХЛЮПИНА

ХРИСТИАНИН

Всерьез наш герой задумался о принятии православной христианской веры, когда ему было 20 лет.

- В то время мы занимались раскопками древних поселений на территории Кировской области, - вспоминает Хлюпин. - А также исследованием языческих могильников, стоянок эпохи каменного века. И тогда у меня возникли определенные духовные проблемы, которые вызвали во мне искреннее стремление принять христианство. Я прекрасно помню, мы работали на раскопках древнего могильника возле села Шурма Уржумского района. И я тогда пришел в местный храм и попросил батюшку меня покрестить.

Так как имени Альберт в святцах нет, то при крещении батюшка дал новоиспеченному христианину имя Александр. Альберт по паспорту и Александр в церковных метриках признается, что во время раскопок у него было странное ощущение, что за ним кто-то наблюдает, словно это был взгляд из потустороннего мира. Да и не удивительно – раскопки велись на древнем могильнике.

- Если быть честным, то принять православие меня сподвигло стремление выйти из-под гнета темных сил – у меня было беспокойство в душе, - поясняет Хлюпин. - Мне кажется, во время раскопок мы столкнулись с какими-то аномальными явлениями, не объяснимыми с точки зрения здравого смысла. Я тогда понял и осознал, что нужно принять определенную веру, чтобы получить защиту, поддержку, покровительство высших сил. И на самом деле это очень помогло – после принятия христианства беспокойство в душе прошло.

После получения нового имени и крещения судьба резко изменилась. Еще во время учебы в школе парень окончил художественную школу. Всерьез увлекался фотографией. И думал, что свою жизнь свяжет с художественным направлением – фото и занятием живописью. Мечтал поступить в Академию художеств в Санкт-Петербурге. Однако по приезде из археологической экспедиции в Киров, он познакомился с палеонтологами из Москвы. И…стал учиться на геологическом и биологическом факультетах МГУ. Самостоятельно начал изучать языки, всерьез увлекся наукой палеонтологией. На родину стал возвращаться только на летнее время, чтобы проводить раскопки животных пермского периода развития земли на Котельничском местонахождении. То есть, изменения произошли в судьбе существенные и абсолютно неожиданные.

- Я отношусь к той категории людей, которые самостоятельно выбирают свой духовный путь без какого-либо нажима, меня никто не заставлял, не принуждал: ни родители, ни знакомые, - объясняет Альберт Юрьевич. - И более того, я был готов к принятию православия, так как читал священное писание. И серьезно отнесся к религиозным вопросам - посещал храмы, соблюдал заповеди, которые соблюдают православные христиане. И все делал для того, чтобы моя жизнь была осмысленной, осознанной и честной. Хотя обрядовая сторона вопроса меня интересовала меньше всего. Обряды- обрядами, отношения человека и Бога - это истинная вера, и поэтому для меня обряды стоят на последнем месте. Истинная вера для меня - это образ жизни человека, его мышление, действия и поступки, которые он совершает.

В юности Альберт мечтал стать фотографом и учился в художественной школе. Фото: из личного архива Альберта ХЛЮПИНА

ИНДУИЗМ

За 20 лет работы в сфере палеонтологии Альберт создал в Котельниче уникальный музей. Через 15 лет добился его перевода в областной центр. Его команда открыла 20 новых видов неизвестных животных, которые обитали на Земле 260 миллионов лет назад.

- В 2012 году произошло серьезное событие духовного плана, результатом которого стала поездка в Тибет и знакомство с традициями индуизма, буддизма, - продолжает Хлюпин. - Я посетил множество священных мест. Мне многое было знакомо по книгам. Но в тот момент я не принимал никаких ответственных решений, просто наблюдал за тем, какие изменения происходят во мне.

Еще через год путешественник снова поехал в Тибет и прошел Парикраму (по-тибетски - кора) - священный обход вокруг Кайласа. Это вершина, которая считается священной для многих религий. Эта гора объединяет мир земной и небесный. И результатом поездки, опять же, стали существенные изменения в жизни.

- Возникла трансформация моей жизни - в нее пришли очень необычные люди, - рассказывает Альберт Юрьевич. - И я вскоре поехал в Индию. Там по благоприятном стечении обстоятельств мне посчастливилось попасть на сатсанг - встречу просветленного мастера с учениками. И в этот момент у меня возникло стремление остаться с гуру. Я приезжал в Индию три года подряд и постепенно готовил себя к изменениям. Требовалось определенное время, чтобы произошли внутренние определенные сонастройки, начало растворяться эго. Когда я был готов к тому, чтобы принять саньясу, попросил об этом Мастера. Это определенный обряд, который проводит гуру, открывает ученику некие таинства, путь в мир духовный. Причем не имеет значения, к какой религии относится ученик.

Ученый с головой ушел в вопросы, связанные с индуизмом.

- Санатана Дхарма - в переводе с санскрита "вечная религия", - говорит Алберт. - Ее основы изложены в текстах древних вед. Это кладезь колоссального объема знаний о мире. Углубившись в эту культуру, я осознал, что мой духовный путь связан именно с Индией. Думаю, что в прошлой своей инкарнации я жил в Тибете или Индии. Никто в мире не знает, в какой момент появились основы индуизма - скорее всего, во времена или даже до появления Шумерской религии.

Кстати, по данным некоторых индийских источников, Иисус из Назарета много времени провел в Индии. И здесь получил очень хорошее духовное образование - это как раз тот период жизни, который не описан в Евангелиях. И уже из Индии он попал в Иудею. Последующий период его жизни описывают священные книги христианства.

- Индуизм - это не религия, а система знаний, опыта и жизненной концепции, которой необходимо следовать каждому человеку, стремящемуся к духовному совершенству, к проявлению внутри себя божественного духовного начала в противовес началу животному, - объясняет свой выбор Альберт Юрьевич. - Так что я не могу сказать, что я менял религию. Я просто прошел путь внутри себя. И ни в коей мере этот путь не противоречит моим предыдущим поступкам. Во время посвящения мастер дает имя ученику. То имя, которое дают нам родители при рождении, не в полной мере отражает истинную сущность нашей души. А просветленный гуру чувствует каждого своего ученика. Мне дали новое имя - Джаянт индийское имя, которое происходит от слова «джая» - победа. И, конечно, судьба моя после получения этого имени снова кардинально поменялась.

Постепенно исчезла потребность в употреблении мяса, птицы, рыбы.

Сейчас Альберт - абсолютный вегетарианец, который не употребляет в пищу даже яйца. У мужчины исчезли все вредные привычки, которые свойственны многим людям.

- От того, что мы едим, пьем и что мы делаем, зависит наша жизнь и окружающих нас людей, - завершает свой рассказ Хлюпин. - Сейчас основная моя духовная практика - это йога. Она вне религии. Если говорить формально, то мудро и забавно выразился наш соотечественник Борис Гребенщиков: «Я - православный индуист». Это наш ум разделяет нас на религии, течения, национальности, расы, знаки зодиака. Нет никакого разделения - все люди равны перед Богом. Самое важное - это постижение и познание себя. Истина не на небесах, истина в нас самих. Мы и есть часть бога. Именно это важно понять. Но, к сожалению, мы настолько закомплексованы, зажаты, несознательны, что забыли себя. И потому не чувствуем себя счастливыми. Мы стараемся уходить в религии, секты - пытаемся пристроиться. Но нет ни одного человека, у которого бы не было души. Самое важное - пройти путь к себе, двигаться к самопознанию. Не важно, к какой религии ты себя относишь, Важно, что ты из себя представляешь на самом деле, какова истинная цель и смысл твоей жизни