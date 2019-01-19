«Не среди же мусора жить»: готов ли Киров к новой системе обращения с ТКО?

В начале февраля всем жителям региона придут счета за мусор. Разговоров о том, наступит ли в Кирове мусорный коллапс, велись несколько месяцев. 1 января новая комплексная система обращения с отходами в регионе вступила в силу. Полигон в Костино закрылся. Зато заработал полигон в Осинцах Слободского района. Именно туда сейчас повезут отходы из Кирова и пригорода. Мы решили своими глазами посмотреть, как она действует.

Например, моя семья живет в частном секторе в Костино. Запах от ТБО-полигона не чувствуется, наверное, принюхались. Но мусор - открытая рана этого поселка. Бабушка держит на контроле ситуацию с одним-единственным контейнером на 2-3 улицы. Семидесятилетняя женщина несколько раз в неделю прогуливается по улочке, чтобы посмотреть наполненность контейнера. Если он пуст, то она уже спортивной ходьбой идет обратно домой, берет пакеты и снова бежит до контейнера. А если он полон? То бабушка, как настоящий блюститель домашней чистоты, ждет темноты или просыпается на следующий день еще засветло и идет к другой, более свободной мусорной площадке... чуть меньше чем за километр.

МУСОРНЫЕ ПОДСНЕЖНИКИ

Апокалипсис начался весной прошлого года, когда из-под снега стали «вырастать» отнюдь не подснежники, а мусор, который, казалось, был складирован везде. И ладно бы, если можно было спустить все на человеческое нежелание дойти лишние метров сто-двести до мусорной площадки, однако как оправдать то, что на контейнерных площадках можно обустраивать настоящий склад из бытовых отходов? Как оправдать то, что «управляйки» не вывозили мусор, что лежал рядом, или тот, который падал при поднятии контейнера?

Все социальные сети на протяжении долгих месяцев пестрили жалобами и красочными иллюстрациями того, как Киров откровенно завален мусором. Горожане задавались простым вопросом: куда смотрят чиновники, где власти?

А когда чиновники уверенно заговорили о принятии в недалеком будущем «мусорной» реформы, то кировчане едва ли не подняли бунт, выкладывая фотографии с придомовых свалок, вопрошая, за что они будут платить деньги, если мусор складируется не первый месяц.

И вот, когда до введения «мусорной» реформы оставалось пара-тройка месяцев, Киров начал готовиться к ее принятию.

«КАК НИ ВЫГЛЯНУ, ВСЕ МУСОР ВЫВОЗЯТ»

«Комсомолка» решила пройтись по дворам города, заглянуть в спальные районы, чтобы посмотреть, насколько в городе бедственное положение и пора ли бить в набат.

Отправной точкой стала мусорная площадка вблизи самой редакции. В летний период знаменитая (по крайней мере, в нашем кабинете) «мусорка»: летающие пакеты, залежи старой, ненужной затхлой мебели и бесконечные придавленные голуби.

Однако зимой картина начала меняться: мусор в радиусе десяти метров не валяется, место есть практически всегда, да и склад с мебелью исчез.

Следующей же точкой стали дворы в районе улицы Монтажников (осмотрено было слишком много, чтобы назвать конкретный дом).

В одном из дворов рядом с мусорным контейнером стоит пожилая женщина и, ворча, поднимает оставленную на чистой площадке бутылку из-под алкоголя.

- Извините, а мусор с этого двора часто вывозят? Проблем нет?

- Ох, а я не тут живу, а в соседнем доме. Но знаете, все хорошо. Никаких жалоб у нас нет.

И правда, по самому двору видно, что и дворники, и мусороуборочные машины здесь бывают часто.

В следующем дворе площадка для контейнеров раза в четыре больше. И вместо одной пустой бутылки рядом с ней стояли стулья и уже припорошенный снегом домашний хлам.

Но на мои вопросы, как двор борется с такой заваленной площадкой, мне ответили просто и коротко: «Никак, у нас беспорядков не бывает».

- А как же эти стулья? Давно они у вас тут лежат? Это же правильно!

- Так а когда их сюда притащили? Сегодня утром, кажется.

- Да, я когда в магазин ходила, их еще не было.

- Так-то у нас регулярно вывозят мусор. Я как ни выгляну, все машина стоит, загребает мусор.

- А я за соседние дворы готова ручаться - там тоже все очень чистенько.

В ближайших дворах и в правду чисто, аккуратно и зловония нос, к счастью, не чувствует.

«ЕСЛИ ЖИЛЬЦЫ САМИ НЕ УСТРОЯТ БЕСПОРЯДОК»

Следующими дворами для «мусорного исследования» стали дома на Физкультурников и Студенческом проезде.

В этих дворах высотных домов глаз радуется: рядом с большинством подъездов стоят отдельные мусорные баки. На один подъезд - один контейнер. А узнавать, есть ли перебои с вывозом мусора, смысла нет: порядок налицо.

А вот менее габаритные многоквартирники обходятся одной площадкой на всех. Но и она не переполнена, не завалена.

А кировчанка, выносившая один пакет мусора, добавила, что если бы жильцы домов сами иногда следили за чистотой и не ленились открывать баки самостоятельно, то и свалки бы не было.

- А то, знаете, бывает, идешь - у одного бака крышка открыта настежь, - добавила женщина. - Мало того что оттуда мусор вылетает, так еще и все туда валят и валят, не желая сделать шаг в сторону и выкинуть отходы в пустой бак, но закрытый.

ПРОЙДЯ ПО МУСОРНОМУ СУГРОБУ

По наводке нашего читателя следующей остановкой стал район площади Лепсе. А именно лабиринты трехэтажных каменных зданий с облупленными желто-оранжевыми стенами и вереницей гаражей. Выйдя на остановке «Улица Цеховая» и поднявшись вверх, я должна была увидеть грандиозную свалку. По словам жильцов этого микрорайона, за мусором к этой площадке приезжают слишком редко, поэтому порой пакеты с отходами приходится складывать меж контейнеров. А рядом с площадкой лежат спиленные ветки.

Однако кроме пары пакетов, лежащих на земле, и полупустых баков я ничего критичного не нашла.

В теплое время года с левой стороны от проезжей части улицы Лепсе, у переезда можно заметить огромную, как говорят официальные документы, «несанкционированную свалку твердо-бытовых отходов», как это зовется в народе - свинство.

На склоне между деревьев валяются пакеты, пластиковые упаковки, стулья, табуреты, овощные сетки. И, к счастью, все это не «благоухает», потому что все съедобные отходы растаскивают бродячие кошки, собаки и птицы.

А зимой весь этот пейзаж преображается: мусорный склон покрывается белоснежным полотном, по которому дети ходят в школу, пенсионеры в магазин, а я прошлась до остановки.

ОСЕНЬЮ ВЫГОНЯЛИ КРЫСУ ИЗ ПОДЪЕЗДА

Следующей точкой стал двор у домов 132, 134 и 136 на улице Карла Маркса. Еще в начале зимы местные жаловались на плохую работу коммунальщиков и «управляйки».

На несколько домов здесь было всего два мусорных бака. Разумеется, их объемов не хватало. Свалка разрасталась.

Сегодня картина изменилась: во дворах на аккуратной площадке стоит четыре контейнера, ни мусора рядом, ни запаха.

Рядом с домом стоят женщина и пожилой мужчина, разговаривают о дворниках и выпавшем снеге. На мои вопросы, все ли хорошо сейчас с контейнерами и вывозом мусора, со смехом и облегчением говорят, что все в порядке.

- Где-то в декабре привезли два дополнительных контейнера, и все стало замечательно, - начала кировчанка. - Теперь все чисто. Раньше тут стояло всего два бака на несколько домов… Раз… два...три… на четыре дома и девятиэтажку!

- У нас и крысы были, - добавляет мужчина. - Я одну по весне аж с пятого этажа выгонял! А она все ерепенилась.

- Удивительно как, но всем нам пока этих баков хватает. Теперь можно и платить за вывоз мусора, - смеется женщина.

КОНСТРУКЦИЯ ЕСТЬ, БАКОВ НЕТ

Еще одна, одна из глобальных городских проблем с вывозом мусора была на Милицейской, 62.

Там с внешней стороны дома установили ограждение для контейнеров вместительностью в два бака. Вот только после установки данной конструкции привезти контейнеры забыли.

Так и жили около полугода, складируя мусорные пакеты внутрь конструкции. За несколько месяцев сооружение заполнилось отходами доверху. Пакеты стали вываливаться на дорогу, тротуары, блокируя не только проезд во двор, но и работу салона красоты, чьи окна и дверь выходили будто на свалку.

Лишь две недели назад сюда наконец-то привезли контейнеры. Свалку разобрали, мусор вывезли. Жить стало легче. Но места порой все так же не хватает: два мусорных контейнера на несколько многоэтажных домов мало.

Подобная ситуация была и со двором на Володарского, 211. Еще в декабре жильцы жаловались на появившуюся контейнерную площадку и отсутствие самого бака. Не так давно все изменилось: появился один-единственный контейнер.

ВАЖНО

Несмотря на конкретные изменения и улучшения ситуации, жалоб на мусор от кировчан поступает много. Из-за этого при региональном операторе обращения с отходами «Куприт» будет создан общественный совет.

В совет будут входить общественники, представители специализированных организаций, регионального оператора и МСУ. Его состав станет известен на следующей неделе.

Глава «Куприта» Игорь Крысов заявил, что ни одна из всех площадок города (а их 3 228) не переполняется надолго - все проблемы возникают не более чем на 1% всех баков.

И главная причина этих проблем - припаркованные рядом автомобили.

КОНКРЕТНО

Напомним, что с 1 января 2019 года вывоз твердых коммунальных отходов стал отдельной коммунальной услугой. Расчет за ТКО для населения будет выставляться в квитанциях за электроснабжение. А вот из квитанций по строке за содержание общедомового имущества эта плата должна быть убрана.