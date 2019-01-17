Что думают кировчане о новой «мусорной» реформе

С 1 января 2019 года Кировская область перешла на новую систему обращения с отходами. Споров вокруг новшеств много. Равнодушных нет, так как касается «реформа» каждого. Мы узнали мнение кировчан об изменениях.

1. Председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области Елена Чеснокова.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Позиция:

- Как здравомыслящий человек, я понимаю, что мусор вырабатывают люди и логичнее брать плату с человека. Но мы - многодетные семьи - выступаем за плату исходя из площади жилья. Даже поверхностный расчет показывает, что при плате с человека в первую очередь пострадают как раз семьи с детьми: даже с одним ребенком, не говоря уже о многодетных. Вот для моей семьи при плате с человека в месяц на отходы будет уходить 950 рублей, а при плате с площади - 420. Существенная разница.

К тому же, даже несмотря на то, что услуга становится коммунальной, для многодетных семей не предусмотрены льготы. Пока по закону льгота на ТКО распространяется только на семьи с детьми-инвалидами. А вот многодетные получают льготу лишь на отопление, газ, электроэнергию и воду. ТКО в этом перечне нет. Нужны поправки в федеральное законодательство, надеюсь, они будут приняты.

Пенсионеры в этом вопросе больше защищены: у них есть льготы в 50% на оплату всех коммунальных услуг. К тому же они могут обратиться за субсидией и получить еще и денежную выплату и таким образом еще уменьшить свой платеж за новую услугу.

2. Член Общественной палаты Кировской области, главный редактор «Киров Града» Светлана Занько.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Позиция:

- Тему с отходами мы активно обсуждаем в радиоэфире. Выслушали множество мнений и аргументов. И я пришла вот к какому выводу: у любого решения,

которое будет принято, будут противники, и их позиция будет аргументирована. К сожалению, нет решения, которое устроит всех. Например, в некоторых городах страны решили брать плату с человека, и часть жителей выступают против такого решения, потому что такая плата ударяет по семьям с детьми. У нас, на площадке Общественной палаты, провели опрос, в нем приняли участие почти 8600 человек, это очень хорошая выборка. Большинство опрошенных голосуют за плату с человека. Но самым оптимальным вариантом, думаю, была бы возможность гражданам самим решать, как им платить: с человека или с площади. Было бы хорошо в будущем к этому вопросу вернуться.

3. Заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Роман Титов.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Позиция:

- Я был сторонником платы с человека. Но весомые аргументы заставили изменить мнение, и теперь я уверен, что плату необходимо брать с квадратного метра. Главный аргумент: при плате с человека жители области будут платить больше. В первую очередь семьи с детьми. К тому же только при плате с площади жилья есть возможность учесть «армию» незарегистрированных граждан, которых, по данным силовых ведомств, в Кирове около 70 тысяч человек. Они живут на съемных квартирах, вырабатывают отходы, но не платят. У тех же, кто считает, что плату необходимо брать с человека, тоже есть резонный аргумент: такая плата более прозрачная. Думаю, что это тот случай, когда любое решение плохое, но принять какое-то все равно придется. Да, есть предложение отложить старт реформы. Но изменения уже откладывали на два года. Время прошло, но страна оказалась все равно не готова. Так что надо уже принять решение и приступать к реализации. А в дальнейшем, конечно, потребуются корректировки.

4. Руководитель проекта «Вятка без мусора» Анастасия Скурихина.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Позиция:

- Человек производит огромное количество мусора! Каждый день, принося из магазина продукты, мы приносим и горы мусора. С этими отходами нужно что-то делать. Наша организация призывает не вырабатывать столько мусора, например, не использовать такое количество упаковки. Когда я покупаю в пекарне хлеб и пирожки и вижу, что кто-то берет по одной булочке каждого вида (в таком случае на каждый вид уходит по пакетику), с ума схожу от подсчета того, сколько у меня НЕ образуется пакетов. Если люди не готовы отказаться от упаковки, не готовы самостоятельно сортировать мусор и сдавать его на вторсырье, значит люди должны платить тем, кто будет эти отходы утилизировать. Поэтому я убеждена, что платить за отходы должны все.

Но, конечно, главное - мусор должен не захораниваться, а перерабатываться. Для этого нужно строить мусороперерабатывающие заводы, пока я не вижу заинтересованности власти в этой работе.

5. Координатор движения «Красивый Киров» Анатолий Курбатов.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Позиция:

- Мусор - огромная проблема, и, если плата за отходы поможет ее решить, я готов платить любую сумму. Но пока я вижу, что произошло лишь увеличение платы для граждан. Нет ни мусороперегрузочных, ни мусоросортировочных станций, ни переработки. Хотя, уверен, часть объектов можно было построить заранее.

Да, сейчас мусор вывозят, гор отходов, которые были в Кирове перед Новым годом, не видно. Думаю, что напряженная ситуация в конце года была создана искусственно, чтобы в январе показать, что стало лучше.

6. Юрист Ян Евгеньевич Чеботарев.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Позиция:

- Считаю, что та система оплаты, которую решено применять в Кирове (плата исходя из площади жилья), странная. Как ни крути, а мусорит человек. А при данном раскладе, как быть тем гражданам, у которых есть недвижимость помимо той, в которой они проживают? Вот у меня есть дом, где я проживаю, но есть дом, купленный под земельный участок. В нем никто не живет, в нем не

вырабатываются отходы, но платить придется. При этом мы нигде не слышим, что есть теоретическая возможность доказать или как-то подтвердить, что недвижимость пустует. Думаю, есть перспективы оспаривания этой системы в судебном порядке.

Но, как не относись к этой системе, платеж за отходы - это обязательный платеж. Если его не оплачивать, это приведет к тому, что будет обращение в суд и взимание платы через службу судебных приставов. Не советую идти по этому пути.

7. Руководитель Автономной некоммерческой организации по оказанию экспертных услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства (АНО «ЖКХ эксперт») Андрей Васильевич Воробьев.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Позиция:

- Да, в области разработана терсхема, приняты нормативы накопления отходов, установлен тариф. Но, по сути, для граждан ничего не изменилось, кроме повышения платы. Мы еще не видим самой реформы: где сортировка, где переработка, где инвесторы? Пока лишь мусор из контейнеров вывозится на полигоны. Как и раньше. К тому же большинство граждан, которые участвовали в опросах, высказываются за плату с человека, но в Кирове и Кирово-Чепецке все равно установили тариф исходя из площади жилья. Очевидно, что многие вопросы еще будут дорабатываться, и в течение 2019 года мы увидим ряд изменений.

Главное, что людям стоит помнить: плату за отходы, включая и расходы на содержание контейнерных площадок, убрали из платы за содержание общедомового имущества. Так что плата за содержание общедомового имущества должна измениться, стоит обратить на это внимание.

Плата за ТКО будет выделена отдельной строкой в квитанции. Кстати, тариф на ТКО включает и вывоз отходов, и содержание контейнерной площадки. Поэтому мусор, который лежит на контейнерной площадке, должны убрать вместе с мусором из контейнера.

А вообще, думаю, что с 1 января жители области больше вообще не должны видеть кучи мусора, все должно быть убрано. Пока этого нет.