В продуктах, поставляемых в Киров, нашли антибиотики и сальмонеллу

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ

Только в прошлом году сотрудники управления уничтожили более 1660 кг опасной продукции. Проверки продуктов велись по показателям безопасности (отобрано 438 проб) и качества (80 проб). - На качество проверяли масло, молочную продукцию, сыры, - сообщил начальник отдела ветеринарного надзора Александр Кононов. - 30 из 80 отобранных проб не соответствовали показателям качества. Их поставляли в Кировскую область из других регионов. В частности, из Москвы и Рязанской области. Во время проверки на безопасность продукции выявляли наличие микроорганизмов, бактерий кишечной палочки: МАФАМ (мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы), к которым относится сальмонелла, стафилококки и прочие неприятные «гости». Также продукцию проверяют на наличие запрещенных вредных веществ, например, антибиотиков. За прошлый год обнаружили:

1. 37 небезопасных продуктов с высоким содержанием антибиотиков.

2. В 13 пробах пищевых продуктов было установлено превышение по МАФАМ.

3. При проверке сливочного масла в двух случаях нашли кишечную палочку.

4. В одной пробе свинины и двух пробах мяса птицы выявили листерии (возбудители болезней центральной нервной системы животных и человека).

5. В трех пробах мяса птицы выявили сальмонеллу.

6. В четырех пробах мяса птицы выявили метаболитов нитрофурана (антибиотиков, которые используются для профилактики инфекций у птиц, для человека они могут быть опасны). 7. В двух пробах рыбы нашли метиленовую синьку, которую используют для уничтожения паразитов. Человеку употребление такой добавки точно не прибавит здоровья.

НЕПРОБИВАЕМАЯ СХЕМА

Найти тех, кто сбывает подделку, довольно проблематично: цепочка может состоять из нескольких десятков звеньев и выявить все детали - ох, как непросто. Например, некая фирма назвалась ООО «Слободское масло». К Слободскому маслозаводу она не имеет никого отношения. Компания решила заниматься фасовкой продукции. При этом особо не утруждала себя в поисках добросовестных поставщиков сырья. В итоге их сливочным маслом закупились два социальных учреждения в республике Коми - дом-интернат и перинатальный центр. Продукцию проверили и обнаружили в ней бета-систостерины, которые говорят о наличии примесей растительного происхождения, следовательно, продукцию нельзя назвать маслом - это спред (дешевый аналог сливочного масла).

- Организацию привлекли к ответственности за нарушение, только установить, кто именно производил некачественное масло, так и не удалось - сотрудники называют разные предприятия Кировской области и Удмуртии, - рассказал заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии Алексей Храповицкий. Подобных предприятий по стране более 70, и многих не могут привлечь к ответственности: необходимо делать запросы в разные инстанции сразу нескольких регионов страны, а это дело не быстрое, этим и пользуются мошенники - создают фирмы-однодневки, которые набирают себе заказов, а когда их ловят на некачественном товаре, самоликвидируются.

Обезопасить себя от подделки довольно просто: нужно покупать только проверенные продукты, желательно своего региона, и всматриваться в цену: не может килограмм сыра стоить 300 рублей. В продукции Кировского хладокомбината, которая поставлялось за пределы страны, нашли тетрациклиновые антибиотики, поступившие в сыром молоке - основном ингредиенте мороженого. А в продукции Кировского молочного комбината, поставляемого на Камчатку, выявили несоответствие жирнокислотного состава.

- Нахождение антибиотиков в продукции - это отказ предприятия в вывозе продукции за территорию региона, - заявил руководитель управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртии Сергей Беляев. - Поэтому хотелось бы напомнить предприятиям, которые поставляют продукцию в страны Третьего мира: они должны понимать, что к ним пристальное внимание. Необходимо выполнять ряд требований, невыполнение которых будет препятствием для вывоза продукции.

ОПАСНАЯ ХАЛАТНОСТЬ

Сотрудники Россельхознадзора констатируют то, что фальсификат часто выявляется в социальных учреждениях. Виной тому - несовершенство законодательства в сфере закупок, где выигрывает та компания, которая выставила меньшую цену. Получается так, что, например, садику необходимы продукты для приготовления завтраков, обедов, полдников и ужинов для малышей. Определить поставщика продуктов можно лишь с помощью проведения торгов. Составляется заявка, на которую откликаются интересанты. Выигрывает тот, кто выставил меньший ценник. В итоге дети и персонал рискуют подхватить в садике неприятный вирус.

- Мы рекомендовали внести изменения в госконтракты, чтобы при составлении заявки продукция выигравшего поставщика проходила предварительную проверку, - добавил Сергей Васильевич. - В скором времени региональный Минсельхоз выйдет с законодательной инициативой по части изменений в закупочной системе.