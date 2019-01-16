Купели Кирова и Кировской области 2019: где можно окунуться в Крещение

В субботу, 19 января, многие кировчане будут отмечать Крещение Господне. Накануне православного праздника и весь следующий день воду в церквях и водоемах освящают. Считается, что именно в Крещение нужно окунуться в прорубь. Во время праздника освященная вода смывает все грехи. «Комсомолка» выяснила, где можно купаться в Крещение в 2019 году в Кировской области.

АДРЕСА КУПЕЛЕЙ

Киров

По информации Вятской епархии, жители города смогут окунуться в купели комплекса Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря: 18 января, с 07.00 до 24.00; 19 января, с 00.00 до 19.00.

Советск

Приход Покровской церкви г. Советска, часовня-купель, с 12.00 18 января до 08.00 20 января.

Приход Покровской церкви г. Советска, купель на источнике Смоленской иконы Божией Матери, с 20.00 18 января до 20.00 20 января.

Слободской район

Приход Троицкой церкви г. Слободского, река Вятка в районе Спасательной станции, 19 января, с 12.00 до 21.00.

Приход Спасо-Преображенской церкви г. Слободского, река Вятка в районе насосной станции, с 19.00 18 января до 02.00 19 января.

Приход святых благоверных князей Бориса и Глеба в селе Никульчино, река Вятка, 19 января, с 11.00 до 13.00.

Приход Троицкой церкви Кирова в деревне Зониха, река Зониха, с 23.00 18 января до 17.00 19 января.

Приход Троицкой церкви села Волково, река Никульченка в районе моста, 19 января, с 01.30 до 03.00.

Приход святителя Николая села Шестаково, поселок Сухоборка, река Летка, 18 января, с 11.30 до 12.00.

Приход Николая Чудотворца, пруд в селе Бобино, 19 января, с 00.00 до 01.00.

Приход Троицкой церкви г. Слободского, источник святого Иоанна Предтечи

на территории Троицкой церкви, 19 января, с 01.30 до 21.00.

Христорождественский женский монастырь г. Слободского, село Холуново, источник Спаса Нерукотворного, 18 января, с 13.00 до 14.00.

Приход святых благоверных князей Бориса и Глеба села Никульчино Слободского района, источник святого Георгия Победоносца в деревне Бабичи, территория базы отдыха «Юг», с 21.00 18 января до 06.00 19 января.

Оричевский район

Приход Троицкой церкви села Быстрица, река Быстрица, 19 января, с 10.00 до 16.00.

Приход Спасской церкви села Спасо-Талица Оричевского района, река Талица, 19 января с 03.00 до 00.00.

Приход Спасской церкви села Спасо-Талица Оричевского района, река Сувожанка в селе Суводи, 19 января, с 10.00 до 15.00.

Приход Троицкой церкви села Истобенска, купель на источнике, 19 января, с 09.00 до 00.00.

Кирово-Чепецкий район

Приход церкви Знамения Пресвятой Богородицы, пруд в селе Пасегово Кирово-Чепецкого района, с 19.00 18 января до 19.00 19 января.

Приход Всехсвятской церкви г. Кирово-Чепецка: река Вятка с 11.00 18 января до 16.00 19 января.

Куменский район

Приход церкви Рождества Пресвятой Богородицы пгт Нижнеивкино Куменского района, купель на источнике святого Димитрия Солунского, 19 января, с 00.00 до 20.00.

Юрьянский район

Приход Троицкой церкви села Медяны Юрьянского района, пруд, 18 января, 11.00.

Верхошижемский район

Приход Троицкой церкви поселка Верхошижемье Верхошижемского района, пруд, 19 января, с 13.00 до 20.00.

КАК ПОДГОТОВИТЬ СЕБЯ К КУПАНИЮ

Для начала стоит узнать у своего терапевта, можно ли вам купаться в ледяной воде. Если врач одобрил вашу инициативу, необходимо начать заранее готовиться к купанию. Нужно принимать контрастный душ, а затем начать обливаться холодной водой из ведра или тазика.

За два-три часа до купания стоит плотно поесть и выпить рыбий жир. Перед купанием не стоит употреблять спиртные напитки. Это увеличит и так серьезную нагрузку на сердце.

Нужно подумать и об одежде, в который вы пойдете к купели. Вещи должны легко сниматься и одеваться. Это нужно для того, чтобы не успеть замерзнуть. Также можно взять с собой коврик, на котором вы будете стоять, пока вытираетесь. Девушкам для купания советуют взять с собой рубашку.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ В ПРОРУБИ

1. Перед купанием стоит сделать небольшую разминку.

2. Погружаться в воду нужно плавно.

3. Оптимальное время нахождения в ледяной воде - не более 10 секунд.

4. После ныряния необходимо выйти из воды на коврик, надеть шапку, насухо растереть тело полотенцем и одеться.

5. Согреться и выпить горячий чай.

КОГДА НАБИРАТЬ ОСВЯЩЕННУЮ ВОДУ

В Вятской епархии крещенскую воду можно будет набирать со второй половины дня 18 января после Чина Великого освящения. Считается, что набранная вода будет в течение трех дней обладать чудодейственной силой.

КАК ПОГОДКА

В ночь с 18 на 19 января ожидается пасмурная погода. Температура воздуха составит -3 градуса. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.