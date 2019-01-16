Кировчане обеспокоены грядущим ростом тарифа за тепло

ОБРЕЧЕНЫ НА КАБАЛУ

Еще в прошлом году речь зашла о необходимости передачи городских теплосетей частнику. К слову, и сейчас муниципальные сети находятся в аренде у АО «Кировская теплоснабжающая компания». Правда, на существующих условиях взаимодействия с муниципалитетом компания не может вкладываться в реконструкцию - она занимается содержанием и текущим ремонтом.

В последнее время КТК занимается и заменой труб, но объемы невелики, так как денег не хватает. Меж тем работы непочатый край: большинство сетей отметили свои «серебряные» и даже полувековые юбилеи, и латанием дыр на трубах уже не ограничиться - их необходимо менять, так как все эксплуатационные гарантии давно истекли.

Если коротко, отличие концессии от аренды заключается в том, что концессионер обязуется не просто содержать, а именно модернизировать вверенное имущество. Разумеется, ни один мало-мальски приличный бизнесмен не будет вкладываться в ремонт и реконструкцию дырявых труб себе в убыток. За это он потребует деньги, которые из воздуха не появятся - их заплатим мы с вами в виде тарифа за тепло.

Собственно, этому и посвящены все споры о концессии, ибо народ уже и так устал от бесконечных поборов за коммуналку, которые растут с регулярностью раз в год, а в этом году тарифы повысятся дважды. Кроме того, в этом году появилась и новая строка расходов - за мусор.

ПОЧЕМ ТАРИФ?

Правда, пока никто не может сказать, насколько вырастет плата за тепло. Представители городской администрации, правительства, Региональной службы по тарифам в один голос твердят одно: не превысит предельно допустимый уровень - 4,5%. Но кировчане, наученные горьким опытом, в такие заявления не верят - есть у правительства «лазейка» дополнительно повысить тариф, как это сделали в прошлом году, когда плата выросла на 7,39%. Но и это еще не все: повышение тарифа в рамках концессионного соглашения может достигать и 20%, так как концессионеру нужно «отбить» вложенные средства.

Заметим, что пока концессия - это лишь разговоры, заявок в городскую администрацию никто не подавал, хотя интересант есть вполне конкретный - Кировская теплоснабжающая компания. Почему тянут с подписанием соглашения и информацией по росту тарифа, пояснил начальник отдела коммунальной инфраструктуры городской администрации Владимир Климентовский:

- К сожалению, имущественный комплекс теплосетей непостоянен. Например, совсем недавно на баланс муниципалитета передали большой комплекс «Лепсе-сетей», так как компания с 1 декабря признана банкротом, - рассказал Владимир Александрович. - Разумеется, эти сети не учли во время предыдущей инвентаризации имущества, то есть конечный перечень не сформирован. Думаю, нам удастся это сделать на момент заключения концессионного соглашения.

Не включать сети-отказники в состав имущественного комплекса города чревато, иначе их нельзя будет реконструировать в случае действия договора концессии. Потому конкретные цифры мы узнаем лишь непосредственно после подписания соответствующих документов.

КТО «ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ»?

Общественников возмутила позиция городских властей, которые по факту «отошли от дел» и просто наблюдают, как КТК занимается разработкой планов по реконструкции и модернизации сетей. В то время как администрация должна заказывать услугу и диктовать условия, на которых она согласна на договор с частником. По мнению общественников, именно администрация должна определять, насколько вырастет и тарифная составляющая.

Владимир Климентовский попытался объяснить, что техзаданием служит схема теплоснабжения, там прописываются теплопотери, повреждаемость сетей, их аварийность и так далее. Любопытно, что составлением схемы теплоснабжения занималась Кировская теплоснабжающая компания, которая и является главным претендентом на звание концессионера.

- В начале 2011 года КТК направила письмо в городскую администрацию о том, что ее сотрудники начали разработку схемы теплоснабжения города, а в августе или сентябре прошел конкурс на разработку схемы теплоснабжения, где было дано задание разработать схему в короткие сроки, - рассказал эксперт по ЖКХ региональной Общественной палаты Андрей Воробьев. - Цена вопроса - 20 миллионов рублей. В итоге на торги заявилась КТК (ни одна из других компаний не могла столь быстро сделать схему теплоснабжения). Она же выиграла конкурс. Гидравлику считали студенты Ивановского института.

Многих смущает, что концессионером заблаговременно называют КТК. Ее представители «путешествуют» по всем инстанциям: от мэрии до правительства области с красивыми картинками-презентациями, в которых определено, когда и какие трубы будут менять. Также в КТК посчитали, что приведение сетей в порядок потребует примерно 16 млрд рублей.

Владимир Климентовский также добавил:

- Компании принадлежат магистральные сети, от которых «запитаны» муниципальные, и при заключении соглашения с ними, в ближайшие три года все силы по реконструкции будут брошены именно на трубы, принадлежащие городу.

Члены Общественной палаты задались вопросом, «привязана» ли схема теплоснабжения к генеральному плану города. Иначе на деле получается так: строится новый микрорайон, а каким образом его отапливать, думают не на стадии проектирования, а непосредственно перед тем, как вселять жильцов. Тогда в срочном порядке строят новые котельные, вместо того, чтобы просто протянуть трубу от центральных теплосетей. В результате жильцам новых районов приходится платить больше за тепло.

- Вам надо самим проанализировать эту схему с привязкой к городу, его развитию и генплану, - порекомендовал сотрудникам администрации Андрей Воробьев. - Чтобы не получилось, как с газовыми котельными в Коминтерне, где гигакалория обходится в 3000-3500 рублей. У нас большие резервы на станциях, их надо использовать, а не строить с нуля газовые котельные. Надо готовить свою модель развития и параллельно ее дорабатывать и актуализировать.

Начальник отдела коммунальной инфраструктуры города заверил, что эта работа проведена. Правда, денег на это не всегда хватает.