Страсти по дровам: в Афанасьево образовалась давка в очереди к МФЦ

Первый рабочий день для работников афанасьевского МФЦ начался не с разговоров о проведенных выходных: в здание хлынула толпа людей. Все они пришли, чтобы подать заявление на справку для заготовки древесины.

В ОЧЕРЕДИ ЗА ДЕФИЦИТОМ

В среду, 9 января, центр только и занимался приемом этих самых заявлений. Можно только представить, какие страсти кипели в очереди, потому что лимит леса в Афанасьево жесткий - запросы жителей гораздо выше. Оно и понятно: всем нужно топить печи и отстраивать дома.

Эта история, с давкой и таинственными «амбалами», началась еще 8 января. Народ начал стекаться к многофункциональному центру чуть ли не с пяти утра. 50-метровая дорожка перед МФЦ не могла уместить эту толпу людей. Простояли весь день. Дождались вечера. На дворе стоял мороз, народ уже хотел расходиться по домам, и тут кое-кто придумал: записать людей, стоящих в очереди по порядку в список. Тут же нашли тетрадь и сделали поименную «перепись».

Правда, уйти домой решились не все. Некоторые предпочли померзнуть еще и ночь, чтобы потом греться дома - зато с дровами.

Утром ситуация только осложнилась. По информации портала «Планета Афанасьево», в живую очередь вклинились некие мужчины в сопровождении амбалов. Они отобрали тетрадь у людей и разорвали ее в клочья, зашли в здание МФЦ (на тот момент учреждение уже открылось) и заняли все окошки перед сотрудниками. В итоге очередь не сдвинулась ни на человека, потому что пришедшие принесли с собой по несколько десятков заявлений по доверенности и оформляли их почти весь день. Плюс к этой очереди добавились те люди, которые записались на прием через интернет. Многих граждан не успели принять, им предложили прийти на следующий день.

- Да, к нам приходили несколько человек, у которых были 73, 50, 30 и 17 заявлений по доверенности, - уточнила начальник территориального отдела МФЦ в поселке Афанасьево Татьяна Меркучева. - Но мы же не видим, сколько у посетителя бумаг, пока он не начнет заполнять заявку. Это выясняется уже в ходе работы. Один мужчина, который пришел с 70 заявлениями, сидел целый день. Мы несколько раз отправляли его от одного сотрудника к другому, потому что работники тоже устают с одним человеком сидеть. Ну и людей из живой очереди принимали. А тех, кто записался на прием на сайте, отправляли в отдельное окно.

В первый и второй рабочие дни сотрудникам МФЦ пришлось изрядно попотеть: желающих было очень много. Однако аналогичная ситуация в прошлом году показала, что дров все равно на всех не хватит. Тогда заявки написали порядка 500 человек, но получить лес смогли только 400. Счастливчиками оказались те, кто пришел первым.

Скорее всего, тем, кто пришел на следующий день, уже ничего и не светит.

ЗВОНОК В АДМИНИСТРАЦИЮ

- Я лично видел давку, - поделился подробностями глава администрации поселка Афанасьево Дмитрий Буторин. - Но не в моей компетенции что-либо сделать. Вопросами заготовки дров и выдачи справок должен заниматься лесной отдел.

Дрова по невысокой цене вызывают ажиотаж ежегодноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

СИТУАЦИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ ИЗ ГОДА В ГОД

Кажется, что страна возвращается в дефицитные времена, или они у нас не проходили? В 2019 году для нужд граждан установили лимит в 30 тысяч кубометров леса, который можно пустить на дрова. Возможно, для одного поселка цифра выглядит значительно, но это только на первый взгляд.

Во-первых, в населенном пункте, где проживает порядка трех тысяч человек, основная часть домов обогревается за счет печей. В поселке не больше десятка зданий, которые отапливаются альтернативными способами (например, собственные котельные). А это значит, что дрова нужны практически всем.

Во-вторых, афанасьевский лес нужен не только жителям поселка. Заявку на него могут подать соседние районы, где его не хватает.

- Я работаю около пяти лет, - поделилась начальник отдела Афанасьевского лесничества Татьяна Быданцева. - Подобная ситуация повторяется из года в год, потому что всем жителям нужен лес для собственных нужд. Кому-то просто на дрова, а кто-то хочет дом построить. В этом году, конечно, лимит увеличили на пять тысяч кубометров, но дефицит остается.

А цена, по которой продают лес на дрова, довольно привлекательная - всего 20 рублей за куб. Есть еще неофициальные продавцы, которые торгуют лесом нелегально. У них стоимость одного кубометра может достигать 500 рублей, зато привезут в любое время года и справок никаких не надо, да и ограничений на объемы тоже не бывает.

ЕСТЬ ВЕРСИЯ

Можно предположить, что люди, которые пришли с целыми пачками заявлений по доверенности, какие-то альтруисты: они бегали не один день по жителям поселка, а потом пришли в центр, чтобы отстоять за них очередь. В общем, помочь хотели.

Но если предположить, что заявления приносили самые обычные перекупщики леса, которым как-то удалось получить доверенность у жителей, то картина получается совершенно иная. Так, покупая лес на чужое имя, они отдают по 20 рублей за куб, а перепродают древесину уже в 25 раз дороже тем же самым жителям поселка. «Навар» у таких продавцов может быть колоссальным.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Портал «Планета Афанасьево» не бросил тему с давкой и лесом. На следующий день вышла другая новость. Мол, жители стали замечать, что время, которое указано на квитанции о подаче заявления, разнится с временем фактическим, когда это заявление подавалось. Разница небольшая - пара-тройка часов. Но ведь те, кто подал заявление раньше, стоят в приоритете: электронной системе центра без разницы, отстоял человек в очереди день или пришел и сделал все за 15 минут. Для нее главное - время подачи заявки.

Верить на слово безымянному жителю поселка, слова которого приводятся в той новости, не стоит. Но если предположить, что это не вымысел, то остается только догадываться, какие связи у тех таинственных амбалов, рвущих тетрадки.

Портал опубликовал вопрос о «подделке» в официальной группе Министерства информационных технологий и связи Кировской области. В ответ появилось вполне логичное объяснение: «9 января в Кировском многофункциональном центре, действительно, произошел технический сбой. В результате в выписках время, зафиксированное в документе, расходилось с реальным временем предоставления услуги на три часа. Утром следующего дня, 10 января, проблема была устранена».

Согласно объяснению, во всех заявках время сдвинулось на несколько часов вперед, поэтому поводов для беспокойства о махинациях не остается.