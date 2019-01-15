Следственный комитет Кировской области: в цифрах, фактах и событиях
«Комсомолка» рассказывает о работе ведомства в минувшем году
Фото: СУ СК России по Кировской области
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Следственный комитет России был основан 15 января 2011 года. Именно тогда он отделился от прокуратуры. В 2018 году следком отмечает свое восьмилетие. За это время у следователей Кировской области сменилось три руководителя, были расследованы тысячи преступлений и поймано немало нарушителей закона.
«Комсомолка» рассказывает о работе СУ СК России по Кировской области за прошедший год.
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН