Следственный комитет Кировской области: в цифрах, фактах и событиях

Следственный комитет России был основан 15 января 2011 года. Именно тогда он отделился от прокуратуры. В 2018 году следком отмечает свое восьмилетие. За это время у следователей Кировской области сменилось три руководителя, были расследованы тысячи преступлений и поймано немало нарушителей закона.

«Комсомолка» рассказывает о работе СУ СК России по Кировской области за прошедший год.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН