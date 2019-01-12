2019-01-12T14:25:04+03:00
Общество

Прокуратура Кировской области: в цифрах, фактах и событиях

«Комсомолка» рассказывает о работе ведомства за год
Александр ЧАРУШИН
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Фото: Евгений ДЕМИХОВФото: Евгений ДЕМИХОВ
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12 января в России отмечается День работников прокуратуры. В этом году ведомство, стоящее на защите прав человека, отмечает свой 297-ой день рождения. «Комсомолка» рассказывает о работе прокуратуры Кировской области, сотрудники которой ежедневно сталкиваются с нарушениями закона.

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

Фото: Алексей ГМЫЗИН

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