Прокуратура Кировской области: в цифрах, фактах и событиях
«Комсомолка» рассказывает о работе ведомства за год
Фото: Евгений ДЕМИХОВ
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12 января в России отмечается День работников прокуратуры. В этом году ведомство, стоящее на защите прав человека, отмечает свой 297-ой день рождения. «Комсомолка» рассказывает о работе прокуратуры Кировской области, сотрудники которой ежедневно сталкиваются с нарушениями закона.
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН
Фото: Алексей ГМЫЗИН