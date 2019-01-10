Кировчане воруют мусорные контейнеры

Глава администрации Кирова Илья Шульгин провел «разбор полетов» с руководителями подрядных организаций, территориальных управлений и коммунальных служб. На совещании обсуждались вопросы по уборке города в дни новогодних каникул. Пока горожане наслаждались долгими выходными и перемещались от одного праздничного стола к другому, гуляли и развлекались - все ответственные организации работали в усиленном режиме.

РЕФОРМА В ДЕЙСТВИИ

Пристальное внимание было обращено к теме вывоза отходов. Напомним, с нового года в регионе заработала «мусорная» реформа. Так, с 1 января все дворы, частный сектор и территории близ торговых точек должны быть оборудованы контейнерными площадками. Ответственными за содержанием баков теперь назначены сами собственники, управляющие компании, ТСЖ и предприниматели. Выбран региональный оператор - АО «Куприт», который курирует все вопросы по обращению с отходами.

Еще одно новшество этого года - мусор, собранный в Кирове, теперь отвозят на полигон в Осинцах, в Слободской район и на полигон АО «Куприт», так как костинская свалка с 1 января перестала функционировать. В конце прошлого года многие хватались за головы - мол, утонем в мусоре из-за реформы. Однако пророчества скептиков не сбылись. В общем и целом начало января пережили без особых потрясений.

- Работы велись круглые сутки, к концу дня 1 января завалы на контейнерных площадках были локализованы, какие-то моменты прорабатывались в течение выходных, - заявил директор АО «Куприт» Игорь Крысов. - Операторы реагировали оперативно. Больших сбоев не было. Тем не менее, проехавшись по городу, все-таки можно увидеть переполненные мусорные баки.

Игорь Витальевич выразил надежду, что эти оплошности устранят в течение первого месяца, поскольку договорная кампания с предпринимателями стартовала слишком поздно - под Новый год - и не все успели заключить контракты с региональным оператором.

НЕ ПОНРАВИЛСЯ КОНТЕЙНЕР - НАДО УКРАСТЬ

Контейнерных площадок стало на порядок больше - это связано с тем, что места для сбора мусора появились и в частном секторе. Не обошлось без казусов - не все живущие в собственных домах оказались довольны тому, где расположены контейнеры. Некоторые ловкачи пытались передвинуть их на более выгодное, с их точки зрения, место. Дабы избежать подобного самоуправства (к слову, за перестановку баков грозит штраф), в скором времени «Куприт» будет проводить общие собрания с собственниками и представителями территориальных управлений, чтобы окончательно утвердить более удобные места сбора отходов. В поселке Костино кто-то утащил два новых мусорных бака. Позднее один из них нашли в канаве, а второй до сих пор находится «в розыске». Представители «Куприта» надеются найти ворованный бак во время подписания договоров с юрлицами: кто-то представит этот контейнер в качестве собственного. Сейчас с этими случаями разбираются в полиции.

СОЦСЕТИ В ПОМОЩЬ

Илья Шульгин предложил руководителю регионального оператора вести активную работу с населением через не только традиционные доски объявлений, но и популярные социальные сети Инстаграм, Фейсбук и «Вконтакте». - Необходимо донести людям кратко и понятно, что мусорить нельзя, мешки с отходами складывать непосредственно в контейнер, а не рядом с ним, - добавил Илья Вячеславович.

КСТАТИ

Все вопросы, касающиеся новой системы обращения с отходами, кировчане могут задать региональному оператору на сайте regoperator.kirov.ru, по телефону (8332) 63-16-11 или в социальной сети vk.com/regoperator43.