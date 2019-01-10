ЧП в новогодние выходные: 43 пожара, 8 смертельных ДТП и 1 нападение на полицейских

2019 год для кировских силовиков начался достаточно бурно. Хотя 303 праздничных мероприятия по всему региону в ночь с 31 декабря на 1 января прошли относительно спокойно. На Рождество тоже было довольно тихо. Зато в остальные дни кировчане дали не один повод для беспокойства сотрудникам МВД, ГИБДД и МЧС.

ДВА НОВОГОДНИХ ДЕБОШИРА

Спокойствие граждан Кировской области на каникулах охраняли больше двух тысяч полицейских. Им на помощь вышли порядка 400 дружинников. На мероприятиях региона побывали 105 тысяч жителей, а рождественские празднования посетили 37 тысяч человек. За эти два дня силовики задержали всего двух пьяных буянов. На них завели административные дела. При том же количестве правоохранителей в прошлом году аналогичных случаев произошло в два раза больше. Тогда за нетрезвые дебоши завели «административки» на четырех человек.

- В целом, все праздничные мероприятия прошли спокойно, - рассказал начальник отдела организации охраны общественного порядка УМВД по Кировской области Александр Ходырев. - Каждый праздник для нас - работа в усиленном режиме. Однако в этом году никаких ЧП на мероприятиях не произошло.

В полиции предполагают, что это может быть связано с ростом гражданской сознательности.

ПЕРЕСТРЕЛКИ, УБИЙСТВА

Хотя у некоторых силовиков работа была порой похожа на голливудский боевик.

4 января Кирово-Чепецким полицейским даже пришлось стрелять. К счастью, только в воздух. Возле одного из ночных клубов города завязалась драка между двумя мужчинами. Двое сотрудников полиции, приехав на место, сразу же начали разнимать изрядно выпивших посетителей клуба. Предупреждения силовиков пролетели мимо ушей молодых людей. Один из полицейских принял решение сделать предупредительный в воздух. Это не помогло прекратить драку. А кое-кто из толпы даже крикнул: «Это холостые». Один дебошир решил оторваться от «спарринг-партнера» и напал на полицейского. Тогда пришлось выстрелить в воздух еще раз. К счастью, второй наряд силовиков вовремя подоспел и задержал молодых людей.

Зато на некоторые другие вызовы полиция чисто физически выезжать не успевала - заявления о преступлениях приходили уже постфактум. Так, в первый день года произошло два убийства.

Первое ЧП случилось в Юрье в шесть утра. Мужчина и женщина вместе распивали спиртное, а потом что-то не поделили. Тогда сожительница взяла нож в руки и два раза всадила его в грудь.

Второй случай произошел в Кирове в тот же день, только поздней ночью. 27-летний сын поссорился с матерью и задушил ее халатом. Тело нашли только утром 2 января.

На подозреваемых завели уголовные дела по статье «Убийство». Обоим грозит 15 лет тюрьмы.

И даже те из силовиков, кто был в эти дни на отдыхе, все равно работали. Сотрудник Росгвардии, у которого в этот день был выходной, увидел, как из одного кировского магазина выбежал мужчина, а продавец пытался его остановить. Силовик догнал злоумышленника и передал его коллегам. Оказалось, что подозреваемый пытался убежать с двумя бутылками дорогого алкоголя общей стоимостью три тысячи рублей.

И это неполный список всей «уголовщины», что произошла за неделю.

УГОНЫ, СМЕРТЕЛЬНЫЕ ДТП

Сотрудникам Госавтоинспекции тоже пришлось несладко.

4 января ночью патрульным Росгвардии сообщили о пьяном водителе, который гонял по городу. Когда его нашли, оказалось, что мужчина сидит за рулем чужой машины. Его передали сотрудникам ДПС.

За восемь выходных дней задержали 20 пьяных водителей. Улицы города патрулировали в усиленном режиме. За порядком на дорогах следили 434 инспектора ДПС. Однако даже бдительность стражей порядка не может предотвратить все нарушения.

- Только в Кирове за прошедшие новогодние выходные произошло 13 ДТП, в которых получили травмы 18 человек, - рассказали в УМВД по Кировской области. - А на дорогах районов случилось 15 аварий: травмировано 22 участника дорожного движения. Среди получивших травмы - двое детей. Восемь человек погибли. Из них - двое несовершеннолетних: авария произошла около полудня 4 января в Верхошижемском районе. На трассе столкнулись «Киа» и ВАЗ-2104. В ДТП погиб еще один взрослый и двое получили травмы.

ПОЖАРЫ

В Кировской области в новогодние выходные произошло 43 пожара. В них погибло 12 человек, еще пять получили разные травмы, в том числе ожоги. Пожарным удалось спасли жизни 13 взрослых и 11 детей.

В Сунском районе, например, добровольцы-спасатели героически вынесли из огня четверых малолетних детей. Родители малышей смогли выйти из горящего здания самостоятельно, а вот дети остались в горящем доме. К счастью, они не получили травм и ожогов, а только надышались дымом.

3 и 4 января стали по-настоящему трагичными. За эти два дня огонь унес жизни семи кировчан. Одно ЧП произошло в Омутнинске. Там из-за пожара обрушилась часть многоквартирного деревянного дома. Под завалами погиб местный житель, который не мог самостоятельно передвигаться.

Еще один, не менее страшный случай, произошел в Кирове: загорелась спичечная фабрика. К счастью, огонь довольно быстро потушили и никто не пострадал.

ВАНДАЛИЗМ

Некоторые кировчане решили испортить праздник себе и другим, но с меньшим «размахом». Молодые люди из Кирова несколько раз совершали «набеги» на Театральную площадь: сломали и украли несколько фонарей, погнули скульптуру оленя, разрушили ледяную фигуру и повредили ограждение фонтана.

В администрации Кирова заявили, что вандалов найдут: по всему периметру площади установлены камеры. Видеозаписи уже отправлены в полицию.

К сожалению, непонятно, чем руководствуются люди, нарушающие законы. Но факт остается фактом: в подобные большие праздники приходится беспокоиться не только о том, какие подарки сделать близким, но и о том, как выжить, не попасть под колеса и даже просто не столкнуться с хамством и неуважением.