23 года одиночества: уроженка Кировской области ищет родного брата, с которым ее разлучили органы опеки

В кировских пабликах появилась запись - настоящий крик о помощи. 28-летняя девушка разыскивает своего брата, с которым их разлучили в далеком 1995 году. «Комсомольская правда» связалась с Анастасией, чтобы помочь: вдруг ее брат найдется и откликнется - теорию шести рукопожатий никто не отменял.

Однако вместо сухой ориентировки мы получили историю о детском несчастье, материнской нелюбви и ошибке врачей, стоящей многолетней разлуки сестры и брата.

ПАПА В ТЮРЬМЕ, МАМА С БУТЫЛКОЙ

Анастасия Коновалова - уроженка Верхнекамского района. Сейчас она живет в Магнитогорске. Но детство провела в поселке Лесном вместе с мамой, папой и бабушкой.

В 1991 году, когда Насте был всего год, ее отец сел в тюрьму. Мать начала пить и приводить домой «своих друзей». Через два года у Насти родился брат, которого назвали Алексеем. Но разгульный образ жизни мама Анастасии не прекратила. Ее собутыльники продолжали ходить к ним в дом... и избивать детей.

- Нашим воспитанием занималась бабушка, - пишет Анастасия. - Я была мала, но она меня обучала хозяйству. Я многое от нее взяла. И благодарна ей за это. Но она умерла, когда мне не было и пяти: вышла в огород, упала. Врачи приехали и констатировали смерть.

После этого мать Насти совсем загуляла: на детей ей было все равно.

«МЫ ЛЕЖАЛИ, ОБНЯВШИСЬ, ЕЛЕ ЖИВЫЕ»

- К нам заходила соседка, кормила нас, мыла - проявляла какую-то заботу, - продолжает Анастасия. - Однажды она зашла к нам и увидела, что мы еле живые лежим в обнимку на кровати. Наверное, мамы не было дома несколько дней. Соседка вызвала «Скорую».

Детей доставили в больницу: врачи начали лечение, а органы опеки и попечительства процесс лишения их матери-кукушки родительских прав.

Пятилетняя Настя встала на ноги раньше брата, и по решению органов опеки ее отправили в детский дом села Спас-Талица Оричевского района. Двухлетнего Алешу через какое-то время отвезли в дом малютки в Кирове.

Больше они не виделись и не пересекались.

НОВЫЕ ЖИЗНИ

Через год из тюрьмы вернулся отец Насти, приехал в детдом и забрал девочку. Алешку еще после его рождения своим он не признал.

- Отец решил начать новую жизнь, - рассказывает Анастасия. - Переехали в Магнитогорск. Папа женился, и мы стали крепкой любящей семьей. А когда я была в восьмом классе, он сказал мне, что моя биологическая мать умерла, ее похоронили на кладбище в поселке Лесном.

Повзрослев, Анастасия решила найти своих родственников, а главное - брата. Сначала она вышла на свою тетю по материнской линии. Та ей и рассказала, что пыталась усыновить Алешку, но было поздно. В доме малютки сказали, что его забрали почти сразу же, как он к ним приехал. Хорошая, обеспеченная семья усыновила мальчика и переехала куда-то за пределы России.

- А больше никакой информации ни мне, ни сестре мамы не дали: данные об усыновлении в России не подлежат распространению, - пояснила Анастасия.

КАК ИСКАТЬ?

После таких скудных результатов по поискам родственников матери Анастасия решила искать брата напрямую.

- Помощь пришла только сейчас, - продолжила Анастасия. - Мне написали редакторы «Прямого эфира» с Андреем Малаховым. Я им рассказала все, что знаю. Они начали поиски, но существенных результатов до сих пор нет. Однако я выяснила, в какой детский дом меня отправили, в каком приюте оказался Алешка. Но никаких конкретных данных до сих пор нет. Как сейчас зовут, где живет, кто его семья - ничего.

Единственная надежда, которая остается у Анастасии, - это Министерство образования. В органах опеки ей сказали, что через это ведомство можно решить этот вопрос и найти тех, кто занимается усыновленными детьми.

- Всю информацию, которую можно было найти в России, я нашла, - заверяет Анастасия. - Теперь надо искать за пределами нашей страны… В министерстве на мою просьбу ответили, что попробуют помочь, но только после праздников... Вчера я снова обратилась к журналистам: отправила письмо в программу «ДНК». Мне написал редактор: он свяжется со мной после 14 января. На этом результаты года поиска закончены.

КОМПЕТЕНТНО

- Согласно Семейному кодексу Российской Федерации, несовершеннолетние, лишенные поддержки родителей, должны быть определены на попечение в семьи. Если такой возможности нет, то дети должны быть направлены в учреждения для сирот различного типа, - поясняет кировский юрист Ярослав Михайлов. - Таким образом, если братья и сестры содержатся в различных детских домах, разделение уже произошло. Преимущество для малыша заключается в том, что он переходит из детдома в семью. Его связь с братьями и сестрами не так важна, как обеспечение ему всех условий для дальнейшей успешной жизни. Важно, чтобы взрослый, усыновивший сироту, был отзывчивым, имел привязанность к приемному сыну или дочери, проявлял заботу и внимание по желанию, а не по обязанности. Дети должны видеть перед собой образец полноценной семьи, чтобы таким образом без проблем вернуться в здоровую общественную среду.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?

Так как в России действует закон о тайне усыновления, то сотрудникам детского дома, ЗАГСа, суда и другим свидетелям усыновления запрещено разглашать какие-либо данные о новом имени и фамилии ребенка, его новых родителях, нынешнем месте проживания и т. д. Да и сами приемные родители зачастую уверены, что для ребенка должно быть тайной то, что он не родной.

- Все попытки узнать о судьбе усыновленных детей будут незаконны, - поясняет юрист. - Однако если дети были разделены, но они выросли и хотят найти своих родных брата или сестру, то можно обратиться в полицию с заявлением о розыске. Попытаться все же стоит!