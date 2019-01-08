Секреты «возрождения» после Нового года: Гуляйте, спите и пейте много воды!

После Нового года всех волнует лишь два вопроса: как прожить оставшийся январь на остаток зарплаты и как вернуться в рабочее русло?

Мы не будем советовать не выключать голову перед накрытым закуской столом или открытым баром в ресторане, не будем говорить, что все съеденное в праздник неожиданным образом появится на боках и коже. Что надо учитывать свой метаболизм, особенности тела и тому подобное. Нет!

Мы же знаем, что Новый год и сопутствующие ему выходные нужны именно для того, чтобы вдоволь наесться, напиться, нагуляться, а после лежать неподвижно, наслаждаясь заслуженными потом и кровью выходными.

Но после таких насыщенных каникул организм измотан и истощен. Чтобы легкой походкой войти в рабочую колею, необходимо восстановить свой организм после долгих, насыщенных и вкусных выходных.

Итак, есть семь верных простых способов, которые помогут выйти на работу свежим и отдохнувшим.

№ 1. ВОЙДИТЕ В РЕЖИМ

Чтобы первые дни-недели на работе после выхода с новогодних праздников не были для вас пыткой, попробуйте войти в режим. Ложитесь и просыпайтесь примерно в одно и то же время. Даже если вы отъявленная сова, постарайтесь соблюдать режим хотя бы две недели и ложиться пораньше. Кто знает, может, вам понравится новый график и вы почувствуете крылья у себя за спиной.

№ 2. ЕШЬТЕ ПОСТНУЮ И СВЕЖУЮ ПИЩУ

В постновогоднюю пору лучше избегать консервов, полуфабрикатов, фастфудов. Количество вредного, потребляемого нами в новогодние праздники, просто зашкаливает! Нужно дать себе передышку и хотя бы дня три есть постную свежеприготовленную еду.

№ 3. ПЕЙТЕ, НО НЕ НАПИВАЙТЕСЬ

Все токсины и вредные вещества, которые осели в нашем организме после бесконечных новогодних салатов и закусок, жареного, жирного, спиртного, долго не смогут оставить нас в покое.

Чтобы от них избавиться, надо пить, пить и еще раз пить. И лучше всего обычную питьевую или минеральную воду. Полтора-два литра воды в день - лучшее средство для очистки организма. Чистая вода выводит все самое вредное из организма за несколько дней: чем больше вы пьете, тем здоровее и бодрее становитесь. Если от третьей бутылки обычной воды уже тошнит, то можно заменить ее на зеленый чай без сахара.

№ 4. ЕШЬТЕ ПОНЕМНОГУ И ЧАЩЕ

А чтобы избавиться от чувства тяжести и сонливости, необходимо сократить объем порции. И есть не три раза в день до полного живота, а пять-шесть, но понемногу.

№ 5. ОТДЫХАЙТЕ

Даже если душой вы отдыхали, танцуя и распевая самые сложные и громкие песни в караоке, то ваш организм трудился: он не спал, переваривал пищу, напитки, подвергался стрессу, когда на экране караоке высветилась фраза «Вы спели на 67 баллов». Ему необходим полноценный отдых и спокойствие. После новогодних встреч и тусовок вы должны выспаться. То есть спать не менее восьми часов в день на протяжении нескольких недель. Ему также важны и пешие неспешные прогулки. День-другой, и вы вновь почувствуете легкость и прилив жизненных сил.

№ 6. ДОЛОЙ КОФЕИН

Как бы кофеин вас ни бодрил по утрам и как бы давно он ни вошел в ваш утренний ритуал, откажитесь от всех напитков, которые содержат это вещество. Кофеин по природе своей обезвоживает организм. И если вы не перестанете его употреблять, то, сколько бы воды вы ни пили, вредные вещества никогда не выйдут. И вы будете чувствовать себя тяжелым, грузным.

А если утром без чашечки чего-нибудь вам не обойтись, то замените чай и кофе на отвар шиповника, липы или горячую воду с лимоном.

№ 7. СВЕЖИЙ ВОЗДУХ

Чтобы не раскиснуть, встаньте с утра с кровати, подойдите к окну, распахните его и вдохните свежий воздух! Проветрите комнату. Оденьтесь и выйдите на прогулку в парк, лес или просто по улицам города. Не спешите, прогуляйтесь, дышите полной грудью. Не упустите мгновение: оглянитесь, посмотрите по сторонам - вы вошли обновленным человеком в новый год!