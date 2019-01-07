Кировские пророки: какие предсказания экспертов на 2018 год сбылись

По традиции перед Новым годом «Комсомолка» публикует экспертные прогнозы на год грядущий: что нас ждет, чего стоит опасаться, а к чему бежать с распростертыми объятиями.

Но, чтобы начать смотреть в будущее, надо завязать с прошлым. Поэтому мы сравнили предсказания наших экспертов на 2018 год с реальной картиной.

ПОЛИТИКА

Политический прогноз на 2018 год «Комсомолке» давал исполняющий обязанности заведующего кафедрой всеобщей истории и политических наук ВятГУ Дмитрий Ильин.

1. ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА - ГЛАВНОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 2018 ГОДА

ПРОГНОЗ: «Главным событием политической жизни для россиян и кировчан станут президентские выборы».

И, пожалуй, спорить с этим «пророчеством» глупо, так как в этой сфере за прошедший год не было ни одного события, которое бы обсуждалось в обществе в большей степени.

В этом году кировчане побили рекорд по количеству пришедших на выборы - 62,75%. В нашей области за переизбрание действующего президента проголосовали почти единогласно.

Кроме того, еще одним важным политическим вопросом стало голосование за депутатов городской думы и ОЗС. Так кировчане выбрали в этом году самого молодого депутата городской думы и возлагают на него большие надежды.

2. УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

ПРОГНОЗ: «Стоит ожидать, что правительство области во главе с Игорем Васильевым будет реализовывать курс на максимальное сотрудничество с Москвой в рамках федеральных программ».

Действительно, пророчество оказалось верным: Киров стал активным участником как минимум трех федеральных программ, которые сейчас на слуху. Это и «Безопасные и качественные дороги», и «Формирование комфортной городской среды», и «Город без границ».

В рамках БКД в городе отремонтировано 82 дорожных участка. По сравнению с 2017 годом эта цифра больше почти на 30%. По программе «Формирование комфортной городской среды» в городе было отремонтировано 46 дворов за 140 миллионов рублей.

ЭКОНОМИКА

1. МРОТ ПОДНЯЛИ ДО «МИНИМАЛКИ»

ПРОГНОЗ: «В Кировской области с 2018 года увеличивают минимальный размер оплаты труда. Он будет равен прожиточному минимуму в регионе».

Действительно, минимальный размер оплаты труда в регионе увеличили два раза.

С первого января 2018 года бюджетники получали 9 489 рублей, для всех остальных он был равен минимальному прожиточному уровню.

А уже с мая МРОТ был поднят для всех социальных групп до 11 163 рублей.

2. СБОРЫ НА КАПРЕМОНТ ВЫРАСТУТ

ПРОГНОЗ: «С января в Кировской области вырастет взнос за капремонт. Он составит 8 рублей 30 копеек с квадратного метра. В 2017 году взнос был равен 7 рублей 90 копеек».

Действительно, эксперт не ошибся ни в предположении, ни в сумме увеличения тарифа. В 2018 году кировчане стали платить за капитальный ремонт на 40 копеек больше.

3. ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ

ПРОГНОЗ: «С 1 января проиндексируют пенсию неработающих пенсионеров. Размер их пенсии увеличится на 3,7%».

Пенсионный вопрос в этом году стоял очень остро: индексация выплат, нашумевшая реформа. К счастью, индексация пенсионных выплат прошла без трудностей. С января 2018 года пенсия неработающих кировчан увеличилась на 3,7%. Так, кировские пенсионеры не получали сумму ниже фиксированной - не менее 4982,9 рубля. А индекс пенсионного балла равен 81 рублю 49 копейкам.

ЗАРПЛАТЫ ПОДРАСТУТ

ПРОГНОЗ: «Бюджетников ждет повышение зарплаты. С 1 января на 4% вырастут доходы бюджетников».

В целом прогноз экономиста по данному вопросу сбылся. Повышение оплаты труда коснулось ряда бюджетников.

Так, у работников госучреждений зарплата увеличилась на 4%, у школьных учителей - на 4,6%, у педагогов дополнительного образования - на 8%. У работников органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов заработная плата в среднем выросла на 4%, а у педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей - на 8%.

БЕНЗИН ПОДОРОЖАЕТ

ПРОГНОЗ: «В целом по стране с января 2018 года повысятся акцизы на топливо. Повышение составит 50 копеек за литр. Эксперты считают, что бензин на заправках подорожает примерно на 60 копеек».

Еще одним громким вопросом стало повышение цен на бензин. Кировские автомобилисты остро восприняли повышение акциза на топливо: многие в социальных сетях собирались на пикет, митинг, забастовку.

Однако высоких цен на бензин избежать не удалось.

Так, уже в феврале цена на бензин увеличилась на 6,3%, а буквально через месяц стоимость одного литра вновь увеличилась на 20-40 копеек.

Так, на сегодняшний день в среднем Аи-92 стоит 41,17 рубля, Аи-95 - 44,22, Аи-98 - 50,95, дизельное топливо - 47,67.