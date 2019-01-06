Рождество 2019 в Кирове: расписание богослужений в храмах
Традиционно в Рождество кировчане посещают храмы и церкви. Обычно праздничные богослужения начинаются 6 января в 17-18 часов. Рождественские литургии проходят около 23.00 или позднее. Редакция «Комсомолки» узнала подробное расписание богослужений.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы на ул. Ивана Попова, 85
В 17.00 6 января начнется Всенощное бдение. В 07.40 7 января состоится Литургия св. Василия Великого.
Трифонов монастырь на ул. Горбачева, 4
В воскресенье в 17.00 - Всенощное бдение, в понедельник в 00.00, 09.20 - Литургия св. Василия Великого.
Храм Веры, Надежды, Любови и матери их Софии на ул. Ломоносова, 1
В 16.30 пройдет Общая исповедь, в 17.00 - Всенощное бдение. В 00.00 7 января состоится Ранняя Литургия, в 09.00 - Поздняя Литургия.
Храм святителя Николая Чудотворца на ул. 60 Лет Комсомола, 9
6 января в 17.00 прихожане смогут посетить Всенощное бдение, 7 января в 00.00 - Литургия св. Василия Великого.
Храм святого великомученика и целителя Пантелеимона на ул. Воровского, 98
6 января в 16.45 - Исповедь, в 17.00 - Всенощное бдение, 7 января в 00.00 - пройдет Литургия, в 08.30 - Исповедь, в 09.00 - состоится Литургия.
Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на ул. Луганской, 5а
6 января в 17.00 кировчане смогут побывать на Всенощном бдении. В понедельник в 00.00, 07.00, 09.30 - пройдет Литургия св. Василия Великого.
Ильинский храм на ул. Лепсе 4/1
В воскресенье в 17.00 - Всенощное бдение, в понедельник в 00.00 - Ночная Литургия.
Храм 40 мучеников Севастийских на ул. Рудницкого, 70а
6 января в 17.00 - пройдет Всенощное бдение, 7 января в 00.00 - Божественная Литургия.