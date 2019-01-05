5 самых популярных фильмов в Кировской области 2018 года

Прошедший год порадовал кировчан как российскими, так и зарубежными киноновинками. Так, вышла сразу серия воодушевляющих фильмов об отчаянных и упорных спортсменах («Движение вверх», «Лед» и «Тренер»), долгожданная всеми фанатами Marvel картина «Мстители: война бесконечности» и будоражащая история о талантливых музыкантах «Богемская рапсодия». Директор по развитию кинотеатра «Колизей» Дмитрий Потемкин рассказал, какие фильмы особенно оценили жители Кировской области.

1. «Движение вверх»

Побила все рекорды история о легендарном баскетбольном матче «Движение вверх». На фильме побывали более 84 тысяч зрителей! А кассовые сборы картины составили 16,8 млн рублей. И неудивительно: о вдохновляющем фильме, снятом по реальным событиям, говорила вся страна.

Люди были рады вспомнить имена советских баскетболистов и их невероятную победу на мюнхенской Олимпиаде 1972 года. Тогда, впервые за 36 лет, наши спортсмены смогли обыграть команду США, которую весь мир считал непобедимой.

Во время фильма кировчане не могли сдержать своих эмоций. Они болели за спортсменов так, как будто бы игра происходила именно в эту минуту. Почти каждый сеанс заканчивался аплодисментами.

2. «Лед»

На втором месте по популярности оказалась мелодрама «Лед». Картину посмотрели 47,9 тысячи зрителей, фильм сумел заработать в нашей области 8,8 млн рублей.

Жители города с большим теплом приняли фильм о фигуристке Наде. Девушка долгое время стремилась исполнить свою мечту, но попала в больницу из-за ошибки парт-нера на выступлении.

Спортсменка совсем отчаялась, но в этот момент в ее жизни появился хоккеист Саша. Его заставили быть сиделкой Нади. Сначала молодые люди ненавидели друг друга, но в итоге история борьбы закончилась нежными чувствами.

3. «Веном»

Третье место занял зарубежный триллер «Веном». Картина собрала 7,9 млн рублей. Оценить американский фантастический фильм решили 38 тысяч кировчан.

«Марвеловский» фильм о журналисте, в которого вселилось инопланетное существо-симбиот, привлек к себе внимание кировчан необычным сюжетом, грубоватым юмором и интригующим завершением.

4. «Мстители: Война бесконечности»

Это фильм фанаты вселенной Marvel ждали с особым трепетом. Ведь мстители и их союзники столкнулись с новой угрозой из космоса - межгалактическим тираном Таносом. Жуткий персонаж планирует захватить все шесть Камней Бесконечности. С помощью артефактов Танос сможет изменить реальность по своему желанию и уничтожить половину населения всей Вселенной.

Захватывающий боевик пожелали посмотреть более 36 тысяч зрителей. Кассовые сборы составили 7,9 млн рублей.

5. «Фантастиче-ские твари: Преступления Грин-де-Вальда»

На пятом месте среди самых популярных фильмов Кировской области снова оказалась зарубежная фантастика. Кировчан впечатлил фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Картину посмотрели 31,9 тысячи зрителей. Заработал фильм 6,4 млн рублей.

Напомним, что по сюжету фильма могущественный волшебник Грин-де-Вальд сбегает из темницы и решает поработить все человечество. Колдун с помощью льстивых речей, своего обаяния и магии быстро находит себе сторонников. Грин-де-Вальд вот-вот должен уничтожить самых влиятельных волшебников и уничтожить людей. Но волшебнику желает помешать Ньют Саламандер.

Что еще смотрели

Не попали в топ-5 фильмов, но собрали большое количество посетителей боевик «Мир Юрского периода - 2», драматический фильм «Тренер», комедия «Дэдпул 2», ужастик «Мег: Монстр глубины» и биографический фильм о британской рок-группе Queen «Богемская рапсодия».

Что посмотреть сейчас?

В новогодние каникулы жители города смогут увидеть анимацию «Три богатыря и наследница престола», заключительную часть популярной франшизы «Елки. Последние» и приключенческий фильм «Т-34».

А КАК ЖЕ «ВРЕМЕННЫЕ ТРУДНОСТИ»

По кассовым сборам фильм, который снимали в нашем городе, не смог попасть даже в двадцатку самых популярных картин. Однако драму посмотрели ни много ни мало 16 300 зрителей.

Напомним, что в основе сценария - история мальчика, болеющего ДЦП. Его отец не смог принять диагноз и опустить руки. Мужчина решил воспитывать своего сына как здорового ребенка. К примеру, мальчик тренируется, занимается домашними делами, играет на музыкальном инструменте и даже ходит в обычную школу. Все это дается ребенку крайне тяжело, однако отец, роль которого играет Иван Охлобыстин, называет это временными трудностями.

Действие фильма начинается в 80-е годы XX века. Съемочная группа решила выбрать наш город, так как в нем сохранилось много советских строений. Первая часть съемок прошла в четырехкомнатной квартире в «сталинке», второй этап - в школе № 52, литейном цехе завода «1 Мая» и перинатальном центре. К съемкам активно привлекали жителей города: кировских школьников, местных актеров и просто всех желающих.

В итоге российская публика восприняла фильм неоднозначно. Кто-то решил, что фильм пропагандирует домашнее насилие, кто-то, напротив, вдохновился историей борьбы и веры. Кировский зритель оценил картину, в целом, положительно.