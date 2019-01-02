Киров ждет рокировка и перемены в руководстве области

Прогнозировать будущее - задача непростая. Мы попросили профессионального профессионального таролога и астролога Анну Васько составить прогноз для Кировской области на 2019 год.

ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ

В новый год регион войдет тяжело. Выделяемых средств на социальную сферу будет недостаточно, и это обнаружится уже в конце января. Расслоение населения станет еще очевиднее: богачи продолжат день ото дня преумножать свои капиталы, а бедные люди - терять последние честно заработанные сбережения.

Чиновникам придется принимать меры и лавировать на крутых финансовых поворотах. К середине года ситуация немного выправится: Кировскую область весной, ближе к лету, посетит очень весомая и важная фигура нашего государства. Рискну предположить, что это будет одна из женщин-министров РФ. Политик утвердит один из самых важных проектов, реализация которого откладывалась многие годы.

Губернатору региона Игорю Васильеву в течение года предстоит принять не одно финансовое решение, и здесь есть вероятность неправильного выбора. Самое ответственное выпадает на начало 2019 года.

- Больших изменений, помимо смены в руководящих структурах, не вижу, - рассказывает Анна Васько. - Для нашей области это сложный год, отчасти год «тишины».

ВАЖНО!

Что делать кировчанам?

В конце года жителям региона придется немного ужаться, так как налоги, тарифы, госпошлины и цены продолжат расти. Совет звезд для всех кировчан - это посвятить себя в этом году семье и детям, не брать кредиты, ипотеки, рассчитаться с долгами по мере возможности и не влезать в новые. Одним словом, умерить амбиции и работать закатав рукава целый год.

Культурная жизнь региона будет бурной. Помимо звезд кино и шоу-бизнеса, областной центр посетят многие коучи и именитые гуру нашего времени.

Порадует и погода: после долгой зимы придет хорошая теплая весна, лето предстоит быть умеренным: не жарким и не холодным. В новом 2019 году желаю терпения, больше солнечных дней и перемен к лучшему.