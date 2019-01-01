Где в Кирове отдохнуть после новогодних праздников?

По традиции, принято встречать Новый год чистым и свежим в прибранном доме, поэтому многие перед одним из самых любимых праздников наводят генеральную уборку в доме и ходят в баню. Долгие праздничные выходные позволят «отойти» от торжеств, прийти в чувство и выйти на работу с новыми силами.

КУПЕЛЬ, БАССЕЙН И ПАРИЛКА

Большинство заведений предлагают не только попариться и искупаться в бассейне, но и посидеть в уютных комнатах отдыха, поиграть в бильярд и поесть. В таких условиях отдыхать можно целый день.

СПИСОК БАНЬ И САУН КИРОВА

«Калипсо»

Адрес: ул. Лепсе, 6

Время работы: круглосуточно

Цена за час: от 400 рублей с человека

Телефон: 22-22-28

«Осьминог»

Адрес: ул. Р. Ердякова, 42а

Время работы: круглосуточно

Цена за час: от 700 рублей с человека

Телефон: 53-02-93

«Акула»

Адрес: ул. Северное кольцо, 16-а

Время работы: круглосуточно

Цена за час: от 700 рублей с человека

Телефон: 36-57-78

«Перестройка»

Адрес: ул. Производственная, 29

Время работы: круглосуточно

Цена за час: от 400 рублей с человека

Телефон: 70-46-45

«Макарьевские бани»

Адрес: п. Макарье, ул. Макарьевская, 4

Время работы: круглосуточно

Цена за час: от 700 рублей с человека

Телефон: 40-24-40

«Венеция»

Адрес: ул. Рейдовая, 19а

Время работы: круглосуточно

Цена за час: от 600 рублей за человека

Телефон: 559-333

«Два кита»

Адрес: ул. Широковская, 28 (поворот на Ганино)

Время работы: круглосуточно

Цена за час: от 700 рублей за человека

Телефон: 78-92-00

«У Танка»

Адрес: Октябрьский пр-т, 93а

Время работы: круглосуточно

Цена за час: от 500 рублей с человека

Телефон: 77-64-77

Поход в сауну - полезное и приятное мероприятиеФото: Евгения ГУСЕВА

ПОЛЬЗА БАНИ

Банный жар заставляет наше кровообращение работать активнее. За счет «разгона» крови происходит очистка сосудов, а попутно и всех клеток. Из организма выводятся все отмершие частички.

Кроме того, если происходит закаливание. Особенно этому способствует обливание холодной водой и резкая смена температуры.

Главное, при всех этих процедурах не переусердствовать: если чувствуется чрезмерная нагрузка, то лучше «не рваться в бой», а отдохнуть и поубавить температуру. А тем, у кого наблюдаются проблемы со здоровьем (в частности, с надпочечниками), нужно консультироваться с врачом.