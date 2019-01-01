Где в Кирове отдохнуть после новогодних праздников?
По традиции, принято встречать Новый год чистым и свежим в прибранном доме, поэтому многие перед одним из самых любимых праздников наводят генеральную уборку в доме и ходят в баню. Долгие праздничные выходные позволят «отойти» от торжеств, прийти в чувство и выйти на работу с новыми силами.
КУПЕЛЬ, БАССЕЙН И ПАРИЛКА
Большинство заведений предлагают не только попариться и искупаться в бассейне, но и посидеть в уютных комнатах отдыха, поиграть в бильярд и поесть. В таких условиях отдыхать можно целый день.
СПИСОК БАНЬ И САУН КИРОВА
«Калипсо»
Адрес: ул. Лепсе, 6
Время работы: круглосуточно
Цена за час: от 400 рублей с человека
Телефон: 22-22-28
«Осьминог»
Адрес: ул. Р. Ердякова, 42а
Время работы: круглосуточно
Цена за час: от 700 рублей с человека
Телефон: 53-02-93
«Акула»
Адрес: ул. Северное кольцо, 16-а
Время работы: круглосуточно
Цена за час: от 700 рублей с человека
Телефон: 36-57-78
«Перестройка»
Адрес: ул. Производственная, 29
Время работы: круглосуточно
Цена за час: от 400 рублей с человека
Телефон: 70-46-45
«Макарьевские бани»
Адрес: п. Макарье, ул. Макарьевская, 4
Время работы: круглосуточно
Цена за час: от 700 рублей с человека
Телефон: 40-24-40
«Венеция»
Адрес: ул. Рейдовая, 19а
Время работы: круглосуточно
Цена за час: от 600 рублей за человека
Телефон: 559-333
«Два кита»
Адрес: ул. Широковская, 28 (поворот на Ганино)
Время работы: круглосуточно
Цена за час: от 700 рублей за человека
Телефон: 78-92-00
«У Танка»
Адрес: Октябрьский пр-т, 93а
Время работы: круглосуточно
Цена за час: от 500 рублей с человека
Телефон: 77-64-77
Поход в сауну - полезное и приятное мероприятиеФото: Евгения ГУСЕВА
ПОЛЬЗА БАНИ
Банный жар заставляет наше кровообращение работать активнее. За счет «разгона» крови происходит очистка сосудов, а попутно и всех клеток. Из организма выводятся все отмершие частички.
Кроме того, если происходит закаливание. Особенно этому способствует обливание холодной водой и резкая смена температуры.
Главное, при всех этих процедурах не переусердствовать: если чувствуется чрезмерная нагрузка, то лучше «не рваться в бой», а отдохнуть и поубавить температуру. А тем, у кого наблюдаются проблемы со здоровьем (в частности, с надпочечниками), нужно консультироваться с врачом.