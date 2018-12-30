Итоги года: чем 2018 год запомнился кировчанам?
2018 год был особенно богат на яркие события, как хорошие, так и неприятные. Громкие уголовные дела и майский снег, резонансные ЧП и визиты звездных гостей: вспоминаем самые главные новости уходящего года вместе с «Комсомолкой».
2018 год начался с крупного ЧП, потрсяшего КировФото: Алексей Гмызин
Приезд Валерия Гергиева стал важнейшим культурным событием для регионаФото: Алексей Гмызин
Великорецкий крестный ход собрал огромное количество паломниковФото: Алексей Гмызин
Цифры в квитанциях стали неприятным сюрпризом для кировчанФото: Алексей Гмызин
Кировские девушки вновь оказались одними из самых красивых в странеФото: Алексей Гмызин
2018 год закончился на яркой мажорной нотеФото: Алексей Гмызин