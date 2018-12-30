2018-12-29T22:16:24+03:00
Дом. Семья

Итоги года: чем 2018 год запомнился кировчанам?

«Комсомолка» вспоминает самые яркие события из жизни Кирова и Кировской области
Александр ЧАРУШИН
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А чем уходящий год запомнился вам?А чем уходящий год запомнился вам?Фото: Олег ЗОЛОТО
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2018 год был особенно богат на яркие события, как хорошие, так и неприятные. Громкие уголовные дела и майский снег, резонансные ЧП и визиты звездных гостей: вспоминаем самые главные новости уходящего года вместе с «Комсомолкой».

2018 год начался с крупного ЧП, потрсяшего Киров Фото: Алексей Гмызин

2018 год начался с крупного ЧП, потрсяшего КировФото: Алексей Гмызин

Приезд Валерия Гергиева стал важнейшим культурным событием для региона Фото: Алексей Гмызин

Приезд Валерия Гергиева стал важнейшим культурным событием для регионаФото: Алексей Гмызин

Великорецкий крестный ход собрал огромное количество паломников Фото: Алексей Гмызин

Великорецкий крестный ход собрал огромное количество паломниковФото: Алексей Гмызин

Цифры в квитанциях стали неприятным сюрпризом для кировчан Фото: Алексей Гмызин

Цифры в квитанциях стали неприятным сюрпризом для кировчанФото: Алексей Гмызин

Кировские девушки вновь оказались одними из самых красивых в стране Фото: Алексей Гмызин

Кировские девушки вновь оказались одними из самых красивых в странеФото: Алексей Гмызин

2018 год закончился на яркой мажорной ноте Фото: Алексей Гмызин

2018 год закончился на яркой мажорной нотеФото: Алексей Гмызин

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