Куда сходить в первую январскую неделю в Кирове: программа мероприятий для взрослых и детей

Впереди у кировчан долгие праздничные выходные. «Комсомолка» выяснила, как провести каникулы вместе с родными и друзьями так, чтобы они запомнились надолго.

СХОДИТЬ НА КАТОК

В начале января кировчане смело смогут отправиться на каток. В это время в нашем городе будут работать открытые и закрытые, платные и бесплатные площадки. Так что если вам хочется отдохнуть на свежем воздухе без каких-либо материальных вложений, предлагаем отправиться на каток на Театральной площади, пешеходной части улице Спасской или недалеко от спортивного комплекса в Вересниках.

Любители более комфортных условий могут отправиться на закрытые катки в спортивных комплексах «Союз» и «Дымка». Там жители города смогут отлично провести время, катаясь по хорошему льду под веселую музыку. Также кировчанам предложат воспользоваться услугами гардероба и проката коньков.

Конечно же, всех желающих будут ждать на отрытых платных катках. Кировчане смогут выбрать площадки, наиболее удобные по расположению: «Искож» на Искожевском переулке, «Локомотив» на улице Комсомольской, «Динамо» на Московской или «Родина» на Октябрьском проспекте.

ПОКАТАТЬСЯ НА ВАТРУШКАХ

Любителям активного отдыха определенно запомнится и катание на ватрушках. Красивые пейзажи и яркие ощущения - отличное времяпревождение на выходных. Покататься с горок кировчане могут в Дендропарке, горнолыжном комплексе «Трамплин» и СТК «Порошино». Там жителям города предложат ватрушки на прокат и другие услуги.

ОТПРАВИТЬСЯ НА НОВОГОДНИЕ ЭКСКУРСИИ

Почему бы во время каникул не съездить в небольшое путешествие? Мы предлагаем вам сразу пять подробных маршрутов по городам Кировской области с рассказами об основных достопримечательностях и информацией о гостиницах и кафе.

Первый из городов старинный город Нолинск с богатой историей. Там отдыхающие смогут полюбоваться купеческой архитектурой, пробываь в доме-музее Молотова, «Доме сгоревших красноармейцев», и «Музее истории и краеведения».

Кировчане, которых не пугают большие расстояния, могут отправиться в Вятские Поляны - город с уникальными в России музеями. Там жители города смогут побывать в единственном в стране музее головных уборов народов мира «Дом Шляп», музее советского быта «Коммуналка» и доме, в котором когда-то был Шпагин. Также интересно можно провести время в Котельниче, Слободском и Советске.

ПОБЫВАТЬ НА СПЕКТАКЛЯХ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ

Мультиелки

Кировчане могут порадовать своих детей настоящей сказкой. До 8 января в нашем городе показывают мультимедийное представления «МультиЕлка. Школа волшебников - 2». Ребята смогут увидеть, как оживают сказочные персонажи, научатся дружбе, взаимопомощи и вере в себя.

Волшебные сказки

«Галерея прогресса» совместно с режиссером Татьяной Котвицкой и актерами кировских театров организует добрый зимний проект «Волшебные сказки у рождественской ели». Артисты трех театров будут читать для кировчан любимые новогодние сказки. Сопровождаться это будет анимацией, зимними декорациями и необыкновенной музыкой.

Ледовое шоу

Кировчан приглашают оценить уникальное ледовое шоу «Сияние льда». Жители города смогут увидеть новую остановку всеми любимой сказки «Снежная Королева» Ганса Христиана Андерсена. Зрителей удивят красочными костюмами, оригинальными цирковыми нормерами и виртуозным фигурным катанием. Шоу начнется в 11.00 6 января на сцене ДК «Родина».