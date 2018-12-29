Праздничное представление, яркая иллюминация и салют - чем будут удивлять кировчан в Новый год?

В этому году центральная площадь в Кирове стала «Сказочным лесом». Главное место для празднований украсили светящимися арками, фигурами в виде деревьев, сказочных персонажей и, конечно же, нарядной елкой. Мы выяснили, что же еще создаст праздничное настроение в новогоднюю ночь.

ЛЕДОВЫЙ ГОРОДОК

Ледовый городок украшают светящиеся елочкиФото: Анна КРЮКОВА

В отличие от прошлого года лед для новогоднего городка завезли прозрачный и чистый. Всего для создания различных скульптур ушло пять тысяч ледяных блоков. На площади появились фигуры сказочных персонажей, лабиринт, мостики и пирамиды. Также украшают центр города и ледяные цифры - 2019.

Правда, наблюдательные кировчане заметили в одной из льдин забытый кем-то шпатель. Кстати, это уже не первый случай, когда жители находят в ледовом городке какие-то предметы. В прошлые годы они обнаружили в блоках рыбу и водоросли.

ГОРКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

Все желающие смогут покататься на горках.Фото: Анна КРЮКОВА

Помимо прогулки по ледовому городку, в новогоднюю ночь кировчане смогут прокатиться с горок. Всего в этом году их установили четыре на главной площади города. Одна из них - большая деревянная, две средние ледяные и еще одна ледяная - для самых маленьких кировчан.

Вот только, по словам подрядчика, в этом году возникла проблема с заливкой водой конструкций. Нетерпеливые жители не могли дождаться официального открытия горок и катались по незастывшей конструкции. Из-за этого горки приходилось постоянно перезаливать.

ОТКРЫТЫЙ КАТОК

Для кировчан будет работать каток.Фото: Анна КРЮКОВА

Также зарядиться новогодним настроением можно будет и на катке. Специально для удобства кировчан площадку огородили ледяными блоками, а рядом с ними установили скамейки.

Напомним, что в этом году в Кирове откроется сразу несколько бесплатных катков. Один из них обустроили рядом с легкоатлетическим манежем в Вересниках, другой - на пешеходной части улицы Спасской.

ПРАЗДНИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И САЛЮТ

Кировчане услышат праздничные залпы в час ночи. Фото: pixabay.com

31 декабря для кировчан будет организована и развлекательная программа. Жители города смогут увидеть вокальные и хореографические номера от различных творческих коллективов. Праздник завершится салютом. Он начнется ровно в час ночи и продлится шесть минут.