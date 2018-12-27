Кировский УФСИН: «У нас нет наркотиков и в 90% учреждений отсутствует сотовая связь»

В этом году в УФСИН по Кировской области особенно приятно подводить итоги: много положительных моментов. Главная цель Управления системы исполнения наказания - чтобы осужденные поняли, что закон преступать нельзя, и не возвращались обратно за колючую проволоку.

- На протяжении последних трех лет в течение года после освобождения в места лишения свободы возвращаются не более 8% осужденных, - сказал руководитель территориального органа генерал-майор внутренней службы Владимир Никитеев. - Для сравнения: из лиц, отпущенных по амнистии 2015 года, которых мы не успели подготовить к свободе, вернулось 40%.

На подведение итогов пригласили ветеранов службы. Ими была отмечена высокая правопослушность спецконтингента: из 6436 осужденных, прошедших карантинные мероприятия в исправительных учреждениях, отказались работать по благоустройству только трое. Этот показатель - индикатор уровня правопорядка, и профессионалы хорошо знают ему цену. Об эффективности воспитательного воздействия свидетельствует тот факт, что даже в строгих условиях содержания, где находятся самые отъявленные заключенные, данный вид работ исполняют 90%.

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 2018 ГОДА

1. В колониях нет наркотиков.

2. В 90% учреждений отсутствует сотовая связь.

3. В рамках патриотического воспитания осужденных во всех учреждениях области проводятся акции «Бессмертный полк». В этом году в нем принял участие 1251 осужденный.

4. В течение года проведено 44 дня открытых дверей, в рамках которых 567 родственники осужденных посетили колонии и следственные изоляторы региона.

5. Особая гордость УИС Кировской области - увеличение объема товарной продукции на 20%. Рост составил 130 млн рублей, общий объем достиг 810 млн рублей.

6. По итогам 2018 года в спартакиаде «Динамо» коллектив УФСИН среди 10 команд сотрудников силовых структур региона занял I место.

7. Самым неформальным образом ведется патриотическая работа с молодым поколением. Силами ветеранов с участием спецназа ежегодно охватывается более трех тысяч несовершеннолетних, действуют три военно-патриотических клуба, в том числе и в самых отдаленных исправительных учреждениях Кировской области.

- На базе спецподразделения «Алмаз» был создан военно-патриотический клуб «Гвардейцы». Сотрудники в личное время, в выходные дни занимаются с ребятами, способствуют укреплению здоровья детей, готовят их к защите Родины. В клуб мы берем детей абсолютно бесплатно, вкладываем в них свою душу. И вот итог! В декабре на межрегиональном турнире по футболу, который проходил в г. Йошкар-Оле, команда наших воспитанников заняла II место. Среди соперников (а всего в турнире приняли участие 12 команд) 11 представляли профессиональные футбольные коллективы таких клубов, как «Зенит», «Рубин», и только наша команда была представлена как общественная организация. Хочу подчеркнуть еще раз: наши сотрудники и ветераны занимаются с ребятами на общественных началах, безвозмездно, - отметил председатель ветеранской организации Сергей Омелюхин.

СКАЗАНО

- С уверенностью заявляю, что ветераны, ставшие участниками сегодняшней встречи, - это наш «золотой фонд». У этих людей мы можем научиться многому. Блестящее знание всех тонкостей профессии, колоссальный опыт службы в уголовно-исполнительной системы - огромное богатство. Мы благодарны нашим наставникам за то, что они этим богатством с нами щедро делятся, - отметил начальник УФСИН России по Кировской области Владимир Никитеев.