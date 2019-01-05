Прогноз политолога для кировчан на 2019 год

Астрологи, нумерологи, экономисты дают прогнозы на новый, только что вступивший в свои права год. Доцент кафедры всеобщей истории и политических наук ВятГУ Дмитрий Ильин подготовил для читателей «Комсомолки» прогноз политических событий, которые могут произойти в Кировской области.

ЗАПАС ПОЛИИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ

В 2018 году можно было четко выделить главный политический рубеж (18 марта), перед которым стоило ожидать больших побед и после которого предсказуемо на головы соотечественников «посыпались» непопулярные нововведения. В 2019 году такого рубежа просто нет - больших выборов не предполагается ни на федеральном, ни на областном уровне.

В целом отрезок 2019 - 2023 гг. пройдет под знаком следующей рубежной даты - президентских выборов 2024 г. Федеральные власти, обеспечив уверенное переизбрание президента на очередной и, как ожидается, последний срок, в значительной степени развязали себе руки в плане проведения реформ, болезненно воспринимаемых обществом.

Вместе с тем такой запас политической прочности не выглядит бесконечным, и правящей элите следует очень осторожно проводить дальнейшие преобразования, затрагивающие материальное положение и социальные права граждан.

ТАЙМ-АУТ

Стоит ожидать, что болезненные реформы 2019 г. достаточно равномерно распределятся по времени, и лишь накануне единого дня голосования власть возьмет тайм-аут, чтобы не разжигать протестные настроения избирателей. Также стоит ожидать корректировки информационной политики государства в плане освещения преобразований - в 2018 г. сложилось стойкое ощущение, что все ресурсы были брошены на президентские выборы, а на грамотное освещение пенсионной реформы (и не только по телевидению) уже не хватило ни сил, ни желания.