Экономический прогноз на 2019 год

В преддверии нового 2019 года «Комсомолка» узнала у экспертов, чего стоит ждать от грядущего года и к чему пора морально готовиться

За ответами мы обратились к эксперту, кандидату экономических наук, декану факультета менеджмента и сервиса Вятского государственного университета Ольге Соболевой.

1. Кировчанам не следует ждать серьезных финансовых потрясений. Все, что могло случиться, уже случилось раньше. По оценке Министерства экономического развития Кировской области, при наилучшем сценарии развития экономики внутренний региональный продукт в 2019 году составит примерно 5%. Но в то же время мы предполагаем, что рост реальной заработной платы кировчан не превысит 1%, а уровень инфляции составит не менее 5%.

Такое развитие событий связано прежде всего с повышением НДС на 20%. Так как налог на добавленную стоимость включается во все цепочки производства и поставки товара несколько раз, то итоговая стоимость продукта будет выше на несколько процентов, чем сырьевой материал.

2. В связи с этим в 2019 году возможно снижение спроса на товары не первой необходимости, что повлечет за собой незначительное снижение цен на эти товары. Также увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса. На кировских и всероссийских прилавках станет меньше предложений от отечественных производителей. Следовательно, цена на данный вид товаров увеличится. Больше всего кировчане почувствуют нехватку рыбной продукции. В течение года цены на нее повысятся на 4-6%.

3. Но в этом есть и плюс: агропромышленным районам Кировской области следует воспользоваться сложившейся ситуацией и направить усилия на развитие отраслей сельского хозяйства - в грядущем году страна планирует большие вложения в эту сферу.

4. По мнению Ольги Николаевны, остальные сферы и предприятия будут более сдержанны в инвестициях и производстве. В будущем это приведет к сокращению экономики региона и уровня жизни кировчан. Именно поэтому в 2019 году необходимо направить все силы и усилия на реализацию социальных проектов, повышающих уровень жизни населения жителей Кировской области. В результате этого повысится спрос на товары и услуги, что будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса.