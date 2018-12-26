2018-12-26T19:13:42+03:00
Звезды

Салюты и фейерверки на Новый год 2019 в Кирове: где и когда посмотреть

Праздничный салют на главной площади области начнется в час ночи
Евгений ДЕМИХОВ
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При запуске фейерверков самостоятельно необходимо соблюдать правила безопасностиПри запуске фейерверков самостоятельно необходимо соблюдать правила безопасностиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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От новогодней ночи многие кировчане ждут чудес, веселья и радости. Специально для этого на Театральной площади 31 декабря пройдут праздничные мероприятия. В числе и салют. Ровно в час ночи кировчане смогут увидеть и услышать праздничные залпы.

Других «официальных» подобных запусков в городе, к сожалению, не планируется.

А ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО...

...то лучше не надо. Особенно в нетрезвом виде.

Для тех же, кто решил порадовать себя, своих близких и соседей в радиусе нескольких километров салютами и пострелять в воздух разноцветными огнями, Кировский Роспотребнадзор подготовил инструкцию по выбору и запуску фейерверков.

Самое главное правило при покупке любой пиротехники: не стоит брать петарды, фейерверки, бенгальские огни и т.д. «с рук». По закону, подобную продукцию можно распространять только в магазинах, отделах, павильонах и киосках. В них пиротехника точно будет защищена от солнечных лучей и осадков.

При выборе стоит уделять внимание следующим моментам:

1. Упаковка должна быть целой и не помятой, из нее ничего не должно сыпаться.

2. Срок годности. Ни в коем случае не покупайте и не запускайте салюты с истекшим сроком.

3. Наличие сертификатов, знака «ЕАЭС».

4. На упаковке должно быть написано предупреждение и указан класс опасности. Кстати, вся пиротехника имеет пять классов опасности. Обычный человек может купить продукцию только 1-3 класса, 5 и 4 классы могут использовать только лицензированные специалисты.

5. Контакты организации-изготовителя.

6. Список опасных факторов и размеры опасной зоны.

7. Требования по безопасному использованию и хранению.

8. Инструкция. Не забудьте ее прочитать и пошагово ей следовать, чтобы избежать трагедии.

9. Вся информация о продукте должна быть на русском языке.

Как избежать беды при использовании пиротехники:

1. Прочитать руководство и строго его соблюдать.

2. Не использовать пиротехнику в помещениях, на балконах, на сценических площадках и т.д.

3. Пользоваться изделиями с истекшим сроком годности.

4. Нужно находиться на достаточном расстоянии от зажженного фейерверка, не склоняться над ним, не пытаться зажечь фитиль еще раз, если он потух.

5. Помнить, что любая пиротехника может воспламениться и причинить ущерб.

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