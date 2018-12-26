С 1 января пенсии кировчан в среднем вырастут почти на 1000 рублей

Хоть жизнь и дорожает год от года, но пенсионерам государство стабильно индексирует пенсионные выплаты. Мы разбирались, кто станет получать чуть больше денег.

СКОЛЬКО ДОБАВЯТ?

Напомним, страховая пенсия состоит из двух частей: фиксированной выплаты и непосредственно страховой части. Что касается первой составляющей, то после январской индексации на 7,05% ее размер достигнет 5 334 рубля. Сумма прибавки к страховой части у каждого индивидуален, он зависит от накопленных пенсионных коэффициентов.

- С 1 января стоимость пенсионного коэффициента составит 87 рублей 24 копейки, - рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда по Кировской области Николай Пасынков. - Его утвердили на пять лет. Например, человек за свою трудовую деятельность накопил 110 пенсионных коэффициентов, то есть до индексации он получал 8 963 рубля, а с 1 января его страховая пенсия вырастет до 9 596 рублей.

ЧТО ЕЩЕ ВЫРАСТЕТ

Январской индексацией повышение пенсий не ограничится.

1. Предполагается, что с 1 февраля будет индексация и единовременных выплат и набора социальных услуг инвалидам, участникам войн, «чернобыльцам» и другим федеральным льготникам. Пока индексация заложена на 3,4%, но конкретные суммы повышения будут уточнены правительством позднее.

2. С 1 апреля проиндексируют пенсии по государственному обеспечению, в том числе социальные.

3. С 1 августа ожидается перерасчет у работающих пенсионеров.

ПРИБАВКА БУДЕТ НЕ У ВСЕХ

Руководитель кировского отделения ПФР обратил внимание, что пенсию проиндексируют не у всех. Индексация не коснется работающих пенсионеров (в области таких 95 тысяч). Также прибавку не ощутят те, кто получает федеральную социальную доплату. Речь идет о тех, у кого размер пенсии настолько мал, что не дотягивает до регионального прожиточного минимума - 8 474 рубля, поэтому государство им доплачивает недостающую разницу. - Этой категории пенсионеров также проведут индексацию. После повышения размер пенсии составит 8 449 рублей. Таким образом, доплата до прожиточного минимума составит не 581 рубль (как это было прежде), а всего лишь 24 рубля. Получается, что размер пенсии изменится, но только сумма доплаты до прожиточного минимума за счёт индексации уменьшится, - пояснил Николай Пасынков.

ПОВЫШЕНИЕ ДЛЯ СЕЛЬХОЗРАБОТНИКОВ

На 25% увеличится размер фиксированной пенсии для тех, кто всю жизнь трудился в сельской местности. Правда, тут нужно оговориться - чтобы получить доплату, необходимо:

- не менее 30 лет проработать в сельхозсфере;

- жить на селе: те, кто переехал в город, никакой привилегии не получат;

- прекратить трудовую деятельность. В «пенсионке» посчитали, что в Кировской области на «сельхозприбавку» могут рассчитывать 12 743 человека.

КАК ПОЛУЧИТЬ ПЕНСИЮ В ПРАЗДНИКИ

Многих волнует вопрос, как будут выплачивать пенсии в январские каникулы. Тем, кому пенсии начисляют на банковскую карту, деньги поступят до конца года. Несколько иная ситуация с теми, кто получает пенсию через почту - таких пенсионеров в регионе 38%. Ввиду того что у почты ограничены возможности доставки, им будут выдавать пенсии по графику работы почтовых отделений. Уточнить информацию можно по телефонам горячей линии: (8332) 528-555 (для жителей Кировской области) и (8332) 528-255 (для жителей Кирова).