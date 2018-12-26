В ВятГУ подводят итоги уходящего года

Завершается третий год реализации Программы развития ВятГУ на 2016-2020 годы. Чем стал примечателен уходящий год? Какие достижения подтвердили высокий статус университета как опорного вуза региона? Вспомним несколько ключевых моментов 2018 года.

Одной из центральных новостей весны стало сообщение о включении промышленного кластера биотехнологий Кировской области, элементом инфраструктуры которого является ВятГУ, в реестр Минпромторга России. Важность этого факта переоценить невозможно: ведь федеральная поддержка промышленного кластера биотехнологий позволит расширить сферу совместной деятельности опорного вуза и ведущих предприятий Кировской области в целях дальнейшего развития инновационной экономики.

ОТКРЫТО «ЛЕСНОЕ ДЕЛО»

Зампред правительства Максим Кочетков и ректор ВятГУ Валентин Пугач два года назад обсуждали важность открытия этого направления. Фото: vyatsu.ru

Стратегически важным для региона явилось открытие в опорном университете направления подготовки «Лесное дело», разговор о необходимости которого состоялся между заместителем председателя правительства Кировской области Максима Кочеткова и ректора ВятГУ Валентина Пугача всего два года назад. А уже сегодня 17 первокурсников осваивают в опорном вузе востребованную региональной экономикой специальность - нет сомнений, что вятская лесная отрасль через несколько лет будет укомплектована новыми высококвалифицированными кадрами!

Другим важным для региона событием стало открытие Инжинирингового центра. Созданный в тесном взаимодействии с губернатором, правительством, советом главных конструкторов и промышленными предприятиями Кировской области, Инжиниринговый центр ВятГУ направлен на разработку инновационной продукции, изготовление опытных образцов и подготовку их к внедрению на предприятиях региона. Значимость достижения была усилена победой заявки ВятГУ в конкурсе Минобрнауки РФ и Минпромторга РФ на получение дополнительного финансирования, что придаст развитию Инжинирингового центра новый импульс!

ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА В КОТЕЛЬНИЧЕ

Производство дало возможность трудоустройства инвалидов. Фото: vyatsu.ru

Конкретный пример успешной деятельности инновационной площадки был продемонстрирован месяц назад при запуске новой производственной линии на ООО «Прожектор» в г. Котельниче. Речь идет об изготовлении мононити из полиэтилентерефталата, налаженной при активном участии специалистов Института химии и экологии и Инжинирингового центра ВятГУ. Комментируя событие, ректор ВятГУ Валентин Пугач подчеркнул: «Реализовав такой проект относительно небольшой по масштабам региональной экономики мы в то же время получили ряд очень важных достижений. Во-первых, это новое высокотехнологичное производство, способствующее росту валового регионального продукта. Во-вторых, шаг в сторону улучшения экологической обстановки в области и близлежащих регионах. И, наконец, создание новых рабочих мест, в том числе для трудоустройства шести инвалидов по зрению».

МАСШТАБНЫЙ ФОРУМ

Первый урбанистический форум в Кирове позволил обсудить лучший региональный, российский и мировой опыт. Фото: vyatsu.ru

Обсуждению проблем людей с ограниченными возможностями здоровья был посвящен форум «Создание системы сопровождения деятельности образовательных организаций высшего образования по реализации и развитию инклюзивного образования», собравший в опорном вузе Кировской области более 230 участников из разных регионов России, а также Ирландии, Франции, Кыргызстана, Беларуси. Организованный при поддержке Минобрнауки РФ, форум стал площадкой обобщения практики реализации инклюзивного высшего образования и определения перспектив развития доступного профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

«КИРОВ URBAN ФОРУМ»

Форум собрал порядка 230 участников из разных стран. Фото: vyatsu.ru

Говоря о форумной кампании ВятГУ, нельзя не вспомнить о «Киров Urban Форуме», воплощенном командой опорного университета по инициативе главы администрации областного центра Ильи Шульгина. Первый урбанистический форум в Кирове позволил обсудить лучший региональный, российский и мировой опыт и поделиться свежими идеями по созданию комфортного и содержательного городского пространства. ВятГУ представил на форуме собственные проекты, одним из которых явился «ВятГУ-Челлендж».

Идеологами проекта выступили молодые управленцы университета, прошедшие боевое крещение в московской школе «Сколково». Новизна почина заключалась в том, что его адресатами явились первокурсники, которым предстояло провести мониторинг проблем областного центра и предложить собственное решение одной из них в виде завершенного кейса. Брошенный организаторами «ВятГУ-Челленджа» вызов был принят - в результате руководству университета и города был предложен молодежный взгляд на решение животрепещущих проблем!

ВОЛОНТЕРЫ И ГРАНТЫ

В год волонтера студенты выиграли гранты на поддержку движения. Фото: vyatsu.ru

Подводя итоги 2018-го, невозможно не вспомнить о том, что в России он был объявлен Годом добровольца. Тем ценнее стала победа Кировской области во всероссийском конкурсе «Регион добрых дел», обеспечившая получение федерального гранта на развитие добровольчества. И как не отметить, что активными участниками регионального волонтерского движения являются студенты ВятГУ? Это и сделала министр спорта и молодежной политики Кировской области Анна Альминова, выразившая в ходе недавней встречи со студентами слова признательности волонтерам опорного вуза.

Всего несколько моментов года - каждый из них имеет самостоятельное значение, но при этом они взаимодополняют друг друга, являясь звеньями созидательной деятельности ВятГУ как центра инновационного, технологического и социального развития региона. Опорный университет достойно поддерживает высокий статус, внося вклад в развитие города, области и всей страны.

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ЦИФРАХ:

846 преподавателей работают в вузе

22 096 студентов из 15 стран и 36 регионов учится в этом году

Кампус университета - это 23 учебных корпуса, 8 общежитий, научная библиотека, ботанический сад, спортивные площадки, бассейн, 2 базы отдыха, детский сад

30 новых патентов на изобретения получает вуз ежегодно

30 разработок ВятГУ внедряются на предприятия страны и региона каждый год