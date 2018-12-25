2018-12-25T19:07:19+03:00
Дом. Семья

Ледяные и снежные горки 2018-2019 в Кирове: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми

Самые большие ледяные и снежные горки 2018-2019 в Кирове. Мы подскажем вам, где можно покататься на тюбингах, ватрушках и санках с детьми
Анна КРЮКОВА
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В новогодние каникулы кировчане смогут покататься с горокВ новогодние каникулы кировчане смогут покататься с горокФото: Михаил ФРОЛОВ
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Все кировчане с нетерпением ждут новогодние каникулы, чтобы прогуляться по ледовому городку на Театральной площади, побывать на катке, взять с собой лыжи и всей семьей отправиться на природу, и, конечно же, покататься на горках. «Комсомолка» узнала, где можно отлично провести время в приближающиеся праздники.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Конечно же, рассказывая о горках, нельзя не упомянуть ледовый городок на Театральной площади. В этом году там будут работать сразу четыре горки. Одна из них - большая деревянная, две средние ледяные и одна ледяная горка для самых маленьких кировчан. Обычно жители города катаются на Театралке на ледянках или на санках.

ПАРК ИМЕНИ КИРОВА

Кировчане любят кататься с горок и в парке имени Кирова. Удобно, что после активного отдыха можно прогуляться по аллее, прокатиться на колесе обозрения или покормить уток. Однако горки в парке никак не оборудованы, поэтому отдыхающим стоить быть осторожными.

«ТРАМПЛИН»

Любители ватрушек могут смело отправляться в горнолыжный комплекс «Трамплин». Там вы найдете все, для хорошего отдыха: горные лыжи, сноуборды и тюбинги. Кроме того, в комплексе работают професииональные инструкторы.

Где: ул. Подгорная,15.

Режим работы:

Понедельник с 18.00 до 22.00

Вторник - пятница с 10:00 до 22:00

В выходные и праздничные дни с 9:00 до 21:00. Телефон для справок: 73-96-97.

Цена билета: абонимет на подъемник на 1 час 400 рублей для взрослых, 300 рублей - для детей и пенсионеров (прокат спортивного инвентаря в стоимость не входит)

ДЕНДРОПАРК

Насладиться прекрасным видом и прокатиться на лыжах и на ватрушках можно и в Дендропарке. Тем более, что он совсем недавно преобразился после благоустройства. Сейчас в парке установили скамейки и урны. Кроме того, в парке появилось освещение.

Где: село Сошени, улица Трактовая, 2а

Режим работы:

Вторник - пятница с11.00 до 16.00,

В выходные с 10.00 до 17.00. Телефон для справок: 77-89-90.

Цена билета: аренда тюбинга для взрослых и детей - 100 рублей, лыжный комплект взрослый - 100 рублей, лыжный комплект детский - 120 рублей.

СТК «ПОРОШИНО»

Ждут кировчан и в спортивно-туристическом комплексе «Порошино». Помимо катания с горок жители города могут прогуляться по лесу, прокатиться на лошадях и проверить свои силы в веревочном парке.

Где: ул. Боровицкая, 36

Режим работы: с 09:00 до 18:00. Телефон пункта проката: 8(953)947-13-38.

Цена билета: аренда тюбинга 200 рублей в час.

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