Все по ГОСТу: Как выбрать продукты к новогоднему столу

Любой праздник - повод блеснуть своими кулинарными талантами. Новый год - как раз такой день. Заботливые хозяйки с утра и до самого вечера крошат салатики, парят, жарят, варят. А некоторые начинают подготовку за несколько дней до торжества. В Кировском центре стандартизации и метрологии (ЦСМ) знают, какие продукты выбирать, чтобы не стать жертвой фальсификаторов и не расплатиться за продукты своим здоровьем.

ЕАС, ГОСТ И РСТ - НА КАКОМ ЭТО ЯЗЫКЕ?

Большинство покупателей, кто хотя бы изредка смотрит на упаковку товаров, замечали различные маркировки, многие из которых намеренно выставлены напоказ. Надписи вроде: «Сделано по ГОСТу» и «Победитель конкурса «Сто лучших товаров» - используются зачастую как реклама для продуктов. Но на эти маркировки все же следует обращать внимание, потому что они помогут определить, каким продуктам можно доверять.

- В первую очередь потребители должны смотреть на знак «ЕАС», - отметила замдиректора по техническому регулированию Кировского ЦСМ Марина Лушкова. - Он обозначает, что продукт соответствует международным требованиям безопасности. По закону Российской Федерации, товары вообще нельзя продавать без прохождения экспертизы на соответствие этому показателю. Если производитель разместит на своем продукте такую маркировку или любую другую, а продукт окажется несоответствующего качества, то его могут наказать за дезинформацию потребителя. Продукция априори должна быть безопасной.

Но для людей важно знать не только это. Например, существует еще одна маркировка, которая даст понять, что выбранный товар достаточно высокого качества. Многие производители выдвигают свои продукты на конкурс «100 лучших товаров России». Победа хотя бы на региональном этапе дает право маркировать свои продукты специальным знаком в течение двух лет.

Разберемся с ГОСТами. Часто можно увидеть на продуктах крупную надпись: «Изготовлено по ГОСТ». Не следует сразу же хвататься за товар. Нужно рассмотреть упаковку получше. Обычно ниже следует подпись: в лучшем случае там реально укажут номер ГОСТа, а могут и просто указать, что государственный стандарт был взят просто за основу как технические условия.

БРАТЬ МОЖНО!

В прошлом году стартовал всероссийский проект «Национальная система сертификации». Пока что он идет в пилотном режиме. В нем участвуют государственные эксперты и лаборатории. Они принимают заявки от производителей. Эксперты оценивают качество продуктов, и если они соответствуют стандартам, то выдают право маркировать товары специальным знаком национального стандарта. Он выглядит как QR-код, внутри которого написано «РСТ». Код печатается не зря. При помощи специальных программ для смартфонов или даже мессенджеров, можно отсканировать код и, не отходя от прилавка, посмотреть всю информацию о продукте вплоть до того, соответствует ли он на самом деле ГОСТам.

Кировская область, кстати, тоже принимает участие в этом проекте. В наших магазинах можно увидеть пока что 39 наименований товаров, качество которых отмечено соответствующей маркировкой.

Марина Лушкова считает, что с одной стороны такой знак - неплохой рекламный ход для производителей, которые беспокоятся за качество и потребителей, а с другой - потребителям будет легче сориентироваться в широком спектре предлагаемых товаров. Однако законы РФ таковы, что нельзя всех заставить проходить экспертизу, поэтому на прилавках будут оставаться продукты без маркировки «РСТ». И это вовсе не будет означать, что они некачественные. Просто организация-производитель решила не участвовать в экспертизе.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Вот несколько простых советов, которые помогут в магазине при выборе товаров:

1. Обращать внимание на упаковку. В первую очередь смотреть на знаки качества, потом на целостность самой тары (особенно это касается того, что должно быть герметичным).

2. Если позволяет упаковка - рассмотреть внешний вид самого продукта. Он должен совпадать с картинкой на этикетке.

3. Если есть возможность понюхать - нужно нюхать. Запах может сказать больше, чем все остальное.

4. Ни в коем случае не забывать про срок годности.