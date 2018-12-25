Новогодние вечеринки 2018-2019 в Кирове: программа мероприятий, куда сходить
Самый большой праздник страны уже совсем скоро наступит. Многие уже решили, где встретят всеми любимый праздник. Однако есть еще неопределившиеся. «Комсомолка» узнала, где кировчане смогут провести новогоднюю ночь 2018-2019.
МЮЗИКЛ В «ГАУДИ»
31 декабря в клубе «Гауди» состоится премьера новогоднего мюзикла «Гоголь. Ночь перед рождеством». В программе выступление кавер-группы, дискотека, поздравления Деда Мороза, конкурсы и призы.
Стоимость билетов: стандарт - от 1000 рублей за человека, VIP - от 1500 рублей за человека, билеты с меню (включая банкет) - 2700 рублей за человека.
Адрес: улица Володарского, 103а.
Телефон: 43-11-00.
ВЕЧЕРИНКИ С СПК
В каждом из четырех заведений СПК в Кирове пройдет новогодняя программа. Праздники будут вести профессиональные ведущие. Зрителям покажут вокальные и танцевальные номера. После шоу посетителей ждет дискотека. Все мероприятие будет работать фотограф.
Стоимость: 2300 рублей за человека. В цену билета входит плата за кухню и шоу, за алкоголь придется платить дополнительно.
Адреса: СПК Центр - улица Ленина, 73; СПК Запад - улица Ломоносова, 25; СПК Восток - улица Свободы, 11; СПК Север - улица Свердлова, 31.
Телефон: 8(800)700-00-25.
НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ В РЕСТОРАНЕ
Отметить любимый праздник можно и в ресторане. Так, «Wood Room Bar» предлагает свою программу для ночи 31 декабря. В празднично оформленном ресторане пройдет новогоднее шоу, вести его будет DJ. Для банкета посетителям предлагают авторскую кухню.
Стоимость: от 3500 рублей за человека.
Адрес: улица Московская, 107б.
Телефон: 22-33-56.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ В «КОНЮШНЕ»
Волнующая и волшебная программа ждет и посетителей ресторана «Конюшня». В программе вечера кировчан ожидают талантливый ведущий, группа «Холодный чай», Дед Мороз, розыгрыши подарков, вечеринка до утра и множество фотографий.
Стоимость: от 3500 рублей за человека (алкоголь можно приносить с собой).
Адрес: улица Ленина, 82.
Телефон: 43-04-85.
ДИСКОТЕКА НА КАТКЕ
Праздник в кругу семьи и друзей можно провести в «Юркин парке». Билет на Новогоднюю ночь включает в себя: катание с горки (плюшки-тюбинги дают бесплатно), катание на праздничном катке (нужно принести свои коньки), праздничная дискотека на катке под открытым небом, поздравления Деда Мороза и новогодний сказочный салют.
Стоимость: 600 рублей за человека.
Адрес: Киров, слобода Талица.
Телефон: 46-82-92.