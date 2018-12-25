2018-12-25T10:52:31+03:00
Общество

Ради свободы осужденные добиваются инвалидности, а потом грабят и насилуют, забывая о недугах

Депутаты планируют расширить список болезней, по которым осужденных будут освобождать досрочно
Анна ВОЛКОНСКАЯ
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Осужденные добиваются инвалидности, выходят на свободу, и там совершают преступления. Фото: УФСИН России по Кировской областиОсужденные добиваются инвалидности, выходят на свободу, и там совершают преступления. Фото: УФСИН России по Кировской области
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Для кого-то тюрьма – дом родной. А свобода – так, развлечение. И все было бы смешно, если бы не было так грустно. 54-летний уроженец города Кирова за драку сел в тюрьму в 2001 году на 5 лет и 10 месяцев. Освободился в 2006. И уже в 2007 году получил новый срок – 9 лет за разбой с причинением тяжкого вредя здоровью. Решив, что 9 лет сидеть – слишком много, начал изображать из себя больного. Осужденный так вжился в роль инвалида, что его обман не вызвал подозрения даже у врачей государственного и муниципального здравоохранения. И до того он вошел в роль, что потребовал себе инвалидное кресло. Ведь это же выгодно – работать никто не заставит, калеку никто не обидит. Да еще и на свободу можно выйти гораздо раньше положенного срока.

В 2014 году рецидивист получает на основании 54 Постановления Правительства РФ досрочное освобождение по болезни, выйдя на свободу на 2 года раньше положенного. «Инвалид» выкатился из стен колонии на коляске. И через пару месяцев своего пребывания на свободе изнасиловал женщину. Правда, в момент насилия об инвалидном кресле он забыл. И, когда был пойман сотрудниками полиции, понял, что изображать из себя калеку уже нет смысла. Сейчас этот мужчина отбывает наказание в той же колонии, где «мотал» второй срок. И уже ходит на своих ногах.

Еще два вопиющих случая произошли с осужденными, которых когда-то уже освободили из мест лишения свободы из-за слепоты. У обоих медики зафиксировали полное отсутствие зрения. Один «Кот Базилио» по выходу из тюрьмы тут же украл дорогой телефон. Второй слепой избил мужчину так, что медики едва успели спасти жизнь потерпевшего. Видимо, кулаками махал «на ощупь». Буквально на днях оба слепых вновь вышли на свободу раньше срока по болезни.

На данный момент депутаты Госдумы планируют в целях гуманизации расширить перечень заболеваний, которые дадут возможность на досрочное освобождение. Только вот благо это или зло – еще надо подумать. А если следующей жертвой преступника станет ваш близкий человек? Почему мы думаем о гуманизации для криминальных элементов и совсем забываем о том, почему эти люди оказались за решеткой?! Он отнял жизнь человека, прикинулся больным и все? Свобода? Такой лазейкой в законодательстве будут пытаться воспользоваться огромное количество преступников.

Случаев, когда осуждённый, отсидев положенное, буквально через месяц-два после освобождения совершает новое преступление, уже слишком много.

СПРАВКА «КП»

Прошение о досрочном освобождении тяжелобольных заключенных разрешили начальникам колоний. Соответствующий закон Госдума приняла в третьем чтении.

Изменения вносятся в статью 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации. Сейчас осужденный должен самостоятельно подать ходатайство о своем освобождении в связи с тяжелым заболеванием через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно с ходатайством в суд направляется заключение медицинской комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы.

- Предлагаемые изменения направлены на дальнейшую гуманизацию уголовно-исполнительной системы и позволят усовершенствовать действующий порядок освобождения осужденных, страдающих тяжелым заболеванием», — считают в Госдуме.

«Не буди лихо, пока оно тихо», говорили раньше на Руси. Одно необдуманное действие может привести к ужасным последствиям. Какое количество преступлений ещё совершит осуждённый, прикинувшийся больным? Педофилы, маньяки, убийцы, грабители будут на свободе с мыслью о том, что в конечном итоге их не накажут- они сильно больны… Такие вот получаются тюремные фениксы.

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