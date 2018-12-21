«Купил 4 квартиры - неси за них ответственность»: эксперт «Комсомолки» - о принятии мусорного тарифа

Договориться о размере мусорного тарифа для жителей Кировской области властям до сих пор не удалось. Новая схема обращения с отходами должна начать работу уже 1 января 2019 года - менее чем через две недели. Как это может произойти без утвержденного тарифа, не понимает никто.

«Комсомолка» вновь обратилась к нашему постоянному эксперту, депутату Кировской городской думы Михаилу Шихову. Когда планируют принять тариф и насколько «справедливым» он окажется? Отвечаем на эти и многие другие «мусорные» вопросы.

ПЛАТА НЕ БУДЕТ ЗАОБЛАЧНОЙ

Компания «Куприт» - региональный оператор, который с 1 января 2019 года займется сбором, транспортировкой и захоронением мусора в Кировской области. Специально для этого близ деревни Осинцы в Слободском районе был построен новый полигон твердых коммунальных отходов (ТКО), пересчитаны все контейнерные площадки региона. К 4 декабря должны были принять и «мусорный» тариф, но не вышло.

- Очередное заседание было назначено на 19 декабря, однако и эту дату перенесли, - рассказал «Комсомолке» депутат Кировской городской думы Михаил Шихов. - Теперь правительство Кировской области должно принять форму платежа с населения 25 декабря.

Деньги, собранные с кировчан, пойдут на вывоз и захоронение мусораФото: Евгения ГУСЕВА

Отметим, что единый тариф уже утвержден: за один кубометр мусора нужно будет платить 791 рубль и 35 копеек, причем сумма приведена без учета НДС. Однако власти до сих пор не могут определиться, как собирать мусор: с «квадрата» или с человека.

- Плата ни в коем случае не будет заоблачной, - поделился Михаил Шихов. - А вот по форме сбора платежей до сих пор продолжаются споры. Но 25 декабря этот вопрос должен решиться окончательно. Тогда мы и узнаем наверняка, будем мы платить за мусор, исходя из площади квартиры либо из количества людей, которые в ней проживают.

БАБУШКА СЪЕДАЕТ ВСЕ ДО КРОШКИ

По расчетам правительства, тариф «с квадрата» будет все-таки более справедливым. Эту мысль подтверждают и данные статистики.

- Размер типовой «двушки» в Кирове - 54 квадратных метра, - пояснил эксперт. - И мы примерно понимаем, сколько мусора выходит с каждого такого «квадрата». Плата с квадратного метра действительно будет более справедливой.

По данным Минэнергетики и ЖКХ Кировской области, плата с «квадрата» составит от 4 рублей 75 копеек до 5 рублей 62 копеек. Тогда за типовую «двушку» кировчане будут платить от 256 рублей 50 копеек до 303 рублей 48 копеек.

Если же плата будет взиматься с каждого человека, зарегистрированного в жилье, то по Кирову она возрастет до 342 рублей 50 копеек: согласно данным статистики, в среднем в квартирах проживает по 2,5 человека.

- Региональный оператор «Куприт», глава города Кирова Елена Ковалева, многие официальные лица считают правильным взимать плату с «квадрата», - подчеркнул Михаил Шихов. - Я разделяю эту позицию. Есть, конечно, и те, кто против этой идеи. Они, например, аргументируют это тем, что у нас немало пенсионеров, проживающих в больших квартирах. Не думаю, что вопрос нужно ставить именно так. Много вы видели пенсионеров в квартирах больше 50 квадратных метров? У нас очень высокая плотность населения!

Пенсионеры редко живут в больших квартирах в одиночкуФото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

По словам Михаила Шихова, молодые люди и пенсионеры образуют далеко не одинаковое количество мусора, поэтому собирать с них (с человека) одинаковую плату будет попросту нечестно.

- Бабушка, извините, съедает все до крошки, - рассказал «Комсомолке» эксперт. - А у кого-то квартира размером свыше 90 «квадратов», и он, само собой, хотел бы заплатить за нее как можно меньше. Может, у «общественников», которые против этого формата платы за мусор, по четыре квартиры? Как иначе объяснить их позицию, я не знаю.

НА 300 «КВАДРАТОВ» ОДИН ДИВАН НЕ ПОСТАВИШЬ

Так все-таки «квадрат» или человек? В разговоре с корреспондентами «Комсомолки» эксперт Михаил Шихов приводил все новые и новые аргументы за формат взимания платы за мусор в зависимости от размеров жилья.

- Работники «мусорных» компаний давно говорят об очевидных закономерностях, - поделился Михаил Шихов. - С наступлением кризиса в контейнерах у типовых домов с «однушками» и «двушками» мусора становится все меньше и меньше. В домах элитной застройки такого никогда не происходит. Вот вам и разница «квадратов»!

Эксперт «Комсомолки» уверен, что формат, при котором плата за мусор взимается с человека, выгоден только людям с высокими доходами. Ведь в Кирове есть и квартиры с большим (свыше 100, 200 и даже 300 «квадратов») метражом, и частные коттеджи.

- Купил 4 квартиры - неси бремя их содержания! - подчеркнул Михаил Шихов. - Мне довелось общаться с людьми, живущими в больших квартирах и домах. Они и сами прекрасно понимают, что большая часть кировчан сэкономит при взимании денег, исходя из площади жилья. Но есть среди них и те, кто проживает вдвоем-втроем в огромных квартирах и коттеджах - они, конечно, были бы рады платить по количеству людей.

Большие «квадраты» произведут больше мусора при любых условиях и в любое время.

- Одно дело - ремонтировать маленькую «однушку», - поделился эксперт. - И совсем другое - квартиру размером под 300 «квадратов». Объем строительного мусора будет в разы больше. К тому же на 300 «квадратов» один диван не поставишь, а мебель, например, тоже выбрасывают при ремонте. Как можно соотносить семью из троих человек, проживающую в типовой квартире, и такую же семью, живущую на нескольких этажах элитного коттеджа?

МУСОР В ПРАЗДНИКИ БУДУТ ВЫВОЗИТЬ КРУГЛОСУТОЧНО

Новую схему вывоза отходов в Кирове запустят не 1 января 2019 года, одновременно с наступлением «мусорной» реформы, а на несколько дней раньше.

- К 28-29 декабря на площадки должны вывести все имеющиеся и закупленные контейнеры для отходов, - рассказал Михаил Шихов. - Тогда мы и запустим схему в «пилотном» режиме. Известно, что первая неделя Нового года - время гуляний и праздников, мусора в эти дни образуется гораздо больше, чем обычно. Конечно, Кирову не нужен «мусорный коллапс», поэтому работу хотим запустить чуть раньше плана. «Куприт» будет работать в круглосуточном режиме, чтобы не допустить стихийных свалок.

В праздники кировчане производят гораздо больше мусораФото: Андрей ГРЕБНЕВ

Мусор в начале января будет образовываться ежедневно, поэтому так важно четко отладить действие схемы его вывоза. Все контейнеры должны быть на своих местах, чтобы в работе «Куприта» не было препятствий.

КСТАТИ

«Камнем преткновения» новой схемы обращения с отходами остается полигон в Осинцах. Напомним, кировский аэроклуб ДОСААФ через суд потребовал запретить работу полигона: мусор, по словам «летчиков», будет привлекать птиц, а те, в свою очередь, сделают небезопасными полеты в Слободском районе.

- Руководитель истца - аэроклуба ДОСААФ - сменился, - рассказал «Комсомолке» Михаил Шихов. - Представители «Куприта» уже встретились и пообщались с ним. Прогресс есть, есть понимание ситуации и необходимости сотрудничества. Я надеюсь, что стороны смогут прийти к мировому соглашению.

Новый полигон отходов в Осинцах вскоре должен начать свою работуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Если «мусорный» тариф будет принят в текущем виде, а плата будет взиматься не с «квадрата», а с человека, то в I полугодии 2019 года:

137,06 рубля будут платить кировчане,

136,51 рубля - чепчане,

114,75 рубля - жители районов.

Во II полугодии 2019 года плата вырастет до следующих показателей:

143,30 рубля для Кирова,

136,51 рубля для Кирово-Чепецка,

119,96 рубля для жителей районов.