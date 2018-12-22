2018-12-22T23:42:45+03:00
Общество

Индекс оливье: главный новогодний салат обойдется кировчанам в 400 рублей

«Комсомолка» сравнила цены за последние годы на традиционный праздничный салат
Евгений ДЕМИХОВ
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Стоимость салата в этом году поднялась почти до 400 рублейСтоимость салата в этом году поднялась почти до 400 рублейФото: Иван ПРОХОРОВ
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Большая часть кировчан уже запаслась подарками для семьи и друзей. Остались последние приготовления. Не последним делом станет оформление новогоднего стола. Конечно, готовят блюда обычно 31 декабря, но купить кое-что уже стоит прямо сейчас. Для многих кировчан оливье - традиционное блюдо для торжества. Все готовят его по-разному, однако «Комсомолка» по стоимости этого салата определяет, насколько за год изменились цены на продукты.

РЕЦЕПТ

Существует безграничное количество вариаций оливье. Кто-то готовит с солеными огурчиками, кто-то - со свежими, некоторым в салате нравится вареная колбаса, а другим - копченая или ассорти колбас, а некоторые и вовсе добавляют мясо (которое тоже готовят по-разному). К тому же ценники в магазинах разнятся, поэтому средняя стоимость продуктов определили по данным с сайта Кировстата.

Редакция решила взять за основу один из классических рецептов. Блюдо рассчитано на четырех человек.

0,7 кг колбасы,

0,7, кг картошки,

6 яиц,

250 г майонеза,

банка зеленого горошка,

100 г лука,

100 г моркови,

300 г свежих огурцов.

СЧИТАЕМ:

1. Стоимость каждого продукта за килограмм умножаем на нужное нам количество граммов.

2. Делим на 1000 граммов.

3. Получаем «индекс оливье». В этом году он равен 8,89% (См.инфографику)

ИНДЕКС ОЛИВЬЕ

Цены указаны в рублях Фото: Евгений ДЕМИХОВ

Цены указаны в рубляхФото: Евгений ДЕМИХОВ

Стоимость набора продуктов для салата (на четырех человек):

348 рублей - в 2016 в году,

357 рублей - в 2017 году,

391,84 рублей - в 2018 году.

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