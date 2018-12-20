2018-12-20T18:18:57+03:00
Дом. Семья

Где купить самую красивую елку на Новый год в Кирове

Искусственные и живые ели можно приобрести по всему городу
Евгений ДЕМИХОВ
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Живые ели продают на елочных базарах по всему городуЖивые ели продают на елочных базарах по всему городуФото: Олег ЗОЛОТО
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Новый Год уже вот-вот наступит, кировчане бегают по магазинам за подарками и продуктами для праздничного стола. Главное - это не забыть в суете поставить главное украшение для дома - елочку. Живая или искусственная - каждый решает для себя. «Комсомолка» прошлась по магазинам и узнала, за сколько и где можно купить новогоднее дерево.

БАЗАРЫ УЖЕ ОТКРЫЛИ

20 декабря в Кирове открыли места продажи живых елей. Их можно приобрести по следующим адресам:

- перекресток улиц Воровского и Е. Кочкиной;

- улица Горького, у входа в парк имени С. М. Кирова с улицы Калинина;

- сквер на перекрестке улиц Щорса и Пугачева;

- сквер у завода «Авитек»;

- сквер на улице Лепсе, 3;

- улица Московская, 149;

- Октябрьский проспект, 31;

- улица Павла Корчагина, 215;

- улица Баумана, 5;

- улица Ленина, 102б;

Базары будут работать для кировчан вплоть до 31 декабря.

Стоимость елочки высотой до одного метра составляет примерно 600 рублей. Двухметровая обойдется в тысячу рублей. Если ель выше трех метров, то она будет стоить более двух тысяч рублей.

НА ВКУС И ЦВЕТ

Если живую елку выбирают по пышности, стройности и высоте, а потом, уже дома, наряжают, то искусственную можно купить сразу наряженной. От ассортимента глаза разбегаются. В магазинах продают елки любых размеров и на все вкусы.

Цена 90-сантиметровой елочки начинается с 200 рублей и может достигать двух тысяч или выше. Все зависит от пышности и нарядности (деревце уже может быть украшено, ягодами, шишками или игрушками). За полутораметровую искусственную ель придется выложить порядка 1600 рублей. Хотя можно найти и бюджетный вариант за 200 рублей.

Искусственные деревья продают в большинстве торговых центров. Найти пушистых красавиц можно по адресам:

- улица Горького, 5а;

- улица Щорса, 105;

- улица Московская 102/1.

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