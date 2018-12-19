«Отогреваем в частном порядке»: тепло в микрорайоне «Дружба» дадут к вечеру

Вчера, 18 декабря, из-за аварии на водопроводе в районе перекрестка улиц Некрасова и Чапаева 28 тысяч человек лишились тепла. В 130 жилых домах, 6 садиках и одной школе отключили горячую воду и отопление.

ПОЧИНИЛИ, НО НЕ ВСЕ

На место аварии выехали сотрудники МЧС, 15 рабочих и 4 единицы техники. К 11.00 часам ремонт завершили, а уже к вечеру тепло в квартиры кировчан должно было вернуться.

- В настоящее время отопление и горячая вода есть во всех жилых домах микрорайона, - рассказали в «Кировской теплоснабжающей компании». – Во вторник в 15.50 часов провели регулировку параметров гидравлического режима, а к 21.00 часу всех потребителей вновь подключили к теплоснабжению.

В компании отметили, что у некоторых кировчан после ремонта могли возникнуть единичные проблемы с отоплением или горячей водой. Так случается, когда перекрыты системы самого дома или коммуникации наполнены воздухом.

РЕШАЮТ В ЧАСТНОМ ПОРЯДКЕ

Хоть аварию и устранили, кировчане продолжают жаловаться на то, что в некоторых домах до сих пор отсутствует горячая вода или отопление. Некоторым пришлось ночевать буквально в зимней одежде. Температура воздуха в квартирах опустилась до 15 градусов.

- Ночью было очень холодно, - поделилась жительница дома 26 на улице Некрасова Анастасия Жуйкова. - Я даже заболела из-за этого. Говорят, что у нас половина улицы сидят без тепла.

Руководитель «ЖЭУ-15», ответственной за этот дом, Андрей Стародубцев пояснил, что после отключения коммуникаций в некоторых домах осталась вода в трубах.

- Сети перемерзли, - поделился Андрей Васильевич. - Теперь по обращениям людей работают наши специалисты. Они разогревают коммуникации там, где это нужно. К сегодняшнему вечеру тепло должно поступить во все дома без исключения.

Жители микрорайона надеются, что работники сделают все быстро, потому что пережить еще одну ночь без отопления не хочется никому. Кстати, температура сегодня ночью опустилась до - 16 градусов. А завтра обещает быть еще на градус ниже.