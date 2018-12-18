33,5 миллиона рублей задолжали за «коммуналку» кировские сироты

В области продолжают давать жилье незащищенным категориям граждан. Однако делается это со своей, вятской изюминкой. Непонимание есть с обеих сторон: некоторые квартиры не очень-то пригодны для жизни, а некоторые сироты попросту не хотят заселяться в выделенные помещения.

КРУГОМ ДЕФИЦИТ

Доступность жилья для большинства жителей Кировской области - вопрос болезненный. Это касается и тех, кого государство обязалось обеспечить квартирой. Детям-сиротам не светят квартиры в центре Кирова, но и обделять их не собираются. По крайней мере, так все выглядит на бумаге.

Контрольно-счетная палата проверила, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, на которые должны были приобрести жилье для детей, оставшихся без родителей. Как оказалось, в области раскрыли 76 случаев несвоевременного предоставления жилплощади. И это только в 2016-2017 годы.

Зачастую муниципалитеты не могут приобрести квартиры по той причине, что их стоимость не соответствует рыночной. А если и покупка происходит, то возникает дефицит бюджета. К нехватке денег может привести что угодно. Так, например, для детей-сирот купили квартиры на сумму 24 миллиона рублей. Эта сумма могла бы быть на 6,4 миллиона меньше, однако к подорожанию привели дополнительные расходы. Они связаны, в основном, с низким качеством жилья, когда оно не полностью пригодно для заселения.

Квартиры в «мусорном» доме уже продают на Авито: Фото: avito.ru

- Ненадлежащий уровень качества работы в квартире приводит к очередным затратам бюджета, - рассказал аудитор КСП Кировской области Евгений Григорян. - Проблемным остается и тот момент, что многие дети не хотят жить в предложенном им жилье. По нашим данным, в этом году число тех, кто отказался от квартир увеличилось с 297 до 827.

К тому же вопрос остается и с теми, кто проживает в выданных помещениях. Не все платят по счетам. В 2018 году за ними накопилось 33,5 миллиона рублей долгов по коммунальным платежам.

КУДА СМОТРИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

В КСП подсчитали, что в этой сфере было обнаружено нарушений на 66,5 миллионов рублей. В большинстве своем, нарушения связаны с искажением отдельных показателей отчетов, несоблюдением требований бюджетного законодательства и превышением полномочий. Нарушают должностные лица муниципальных округов. И все из-за одного — не хватает денег для покупки нормального жилья, которое соответствует всем нормативам.

В связи с этим соответствующими органами было вынесено 52 предоставления по устранению нарушений, а 14 должностных лиц и вовсе привлекли к ответственности.

ВОЗНИКАЮТ ВОПРОСЫ

Если с тем, что денег на всех не хватит, ситуация ясна, то остается проблема: что делать молодым людям, которых «прописали» в доме, непригодном для жилья. Недавно в городе Сосновка сдали дом, в который планируют поселить детей-сирот. Прямо под зданием проходит канализация. По факту, дом вообще нельзя было строить, но это сделали. И сделали, откровенно говоря, плохо. Площади у помещений явно меньше положенных 26 «квадратов». Там даже кухни не предусмотрены. К тому же ни одна местная управляющая компания не хочет брать такое здание «под свое крыло»: понимают, что проблем не оберешься.

Дом на улице Советской, 77 в народе носит имя «мусорный». Его строили из старых материалов, которые не один год пролежали в сырости. Окна первого этажа совсем не открываются, а на втором открывались до недавних пор, пока на них не поставили решетки. И это не последняя проблема со зданием.

В области есть еще один похожий дом, куда заселяют детей-сирот. Посмотреть на этот «экспонат» в деревне Зайцевы Котельничского района ездил уполномоченный по правам ребенка Владимир Шабардин.

- Из 15 квартир заселили в четыре, - поделился Владимир Валерьевич, - Холодная вода, электричество, местная канализация есть. В квартирах стоят водонагреватели. Из двух частей у дома построена только одна, вторую достраивать не будут. В результате, сбоку здание выглядит так: наполовину облицовка, наполовину профнастил.

Чердак в проблемном доме для сирот. Фото: facebook.com/v.shabardin

Детский омбудсмен отметил, что в доме тонкие входные двери и не разделены лицевые счета за коммунальные услуги. Так, одна жительница не может оплатить электричество, потому что за полтора месяца ей «накапало» аж семь тысяч рублей.

Что делать с такими постройками - не понятно. Жить в них сложно, почти нереально. Но люди живут, потому что деваться некуда. Пока что эти дома только взяли «на карандаш».